Tài sản các “ông trùm” Ấn Độ bốc hơi mạnh, mất tới 100 tỷ USD

Tài sản giới tỷ phú Ấn Độ sụt giảm mạnh

Sau khi chính quyền Trump 2.0 áp mức thuế nhập khẩu 50% với hàng hóa từ Ấn Độ, kỳ vọng về mối quan hệ thương mại “êm đềm” giữa hai nước nhanh chóng tan biến.

Để cứu vãn sức mua trong nước, chính phủ Ấn Độ đã giảm thuế hàng hóa và dịch vụ (GST) trong tháng 9 nhằm kích thích tiêu dùng - từ ô tô cho đến hàng tiêu dùng. Tuy nhiên, đồng rupee yếu đi cùng với việc chỉ số Sensex giảm 3% đã khiến tổng tài sản của 100 người giàu nhất giảm 9%, chỉ còn 1.000 tỷ USD – tương đương mất 100 tỷ USD so với năm trước.

Gần hai phần ba số tỷ phú trong danh sách bị giảm tài sản. Dẫn đầu là Mukesh Ambani, Chủ tịch Tập đoàn Reliance Industries – đế chế từ dầu khí đến viễn thông.

Tài sản của ông giảm 14,5 tỷ USD (tương đương 12%), còn 105 tỷ USD, dù ông vẫn là người giàu nhất Ấn Độ. Ambani hiện đang mở rộng sang lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) với công ty Reliance Intelligence, và dự kiến sẽ niêm yết mảng viễn thông Jio vào năm 2026.

Ở vị trí thứ hai là Gautam Adani, với khối tài sản 92 tỷ USD. Ông nhận được “phao cứu sinh” khi cơ quan quản lý chứng khoán Ấn Độ tuyên bố không tìm thấy bằng chứng trong cáo buộc gian lận mà quỹ Mỹ Hindenburg Research từng tung ra năm 2023.

Ở vị trí thứ 2 là ông trùm cơ sở hạ tầng Gautam Adani với khối tài sản 92 tỷ đô la được chia sẻ với gia đình.

Ai là người hưởng lợi hiếm hoi giữa bức tranh ảm đạm này?

Duy nhất Sunil Mittal, ông trùm viễn thông của Bharti Enterprises, là người tăng tài sản mạnh nhất năm nay. Nhờ sở hữu gần 25% cổ phần trong tập đoàn viễn thông Anh BT, Mittal đã tăng thêm 3,5 tỷ USD, nâng tổng tài sản lên 34,2 tỷ USD – vươn lên vị trí thứ 4, đánh dấu sự trở lại top đầu sau 17 năm.

Ngược lại, Shiv Nadar, nhà sáng lập HCL Technologies, tụt xuống vị trí thứ 5 khi ngành CNTT Ấn Độ gặp khó. Chính phủ Mỹ hiện đánh thuế 100.000 USD cho mỗi visa H1-B mới, gây cản trở cho doanh nghiệp công nghệ có chi nhánh tại Mỹ.

Ba cái tên mới đáng chú ý trong bảng xếp hạng là anh em nhà Doshi, Alpana Dangi và Sunil Vachani.

Anh em Doshi – chủ sở hữu Waaree Energies, nhà sản xuất tấm pin mặt trời lớn nhất Ấn Độ, đã niêm yết thành công cổ phiếu tăng 70% so với giá phát hành, giúp cả 4 anh em cùng trở thành tỷ phú với tổng tài sản 7,5 tỷ USD, đứng ở vị trí 37.

Alpana Dangi nắm cổ phần chi phối trong Authum Investment & Infrastructure, một công ty tài chính niêm yết.

Sunil Vachani, sáng lập Dixon Technologies, công ty chuyên sản xuất thiết bị điện tử cho Samsung và Xiaomi, cũng lần đầu góp mặt trong danh sách.

Có 4 cái tên quay lại bảng xếp hạng, trong đó đáng chú ý là anh em nhà Agarwal – chủ thương hiệu đồ ăn nhẹ nổi tiếng Haldiram’s.

Năm nay, họ sáp nhập hai công ty gia đình và bán cổ phần cho quỹ đầu tư Temasek (Singapore) với định giá 10 tỷ USD, đưa thương hiệu Haldiram’s trở lại ánh đèn sân khấu.

Dù vậy, 7 tỷ phú năm ngoái đã rớt khỏi danh sách, và ngưỡng tài sản tối thiểu để lọt top 100 giảm nhẹ xuống còn 3,2 tỷ USD – dấu hiệu cho thấy ngay cả giới siêu giàu Ấn Độ cũng đang chịu ảnh hưởng trực tiếp từ biến động kinh tế toàn cầu.