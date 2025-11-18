Sáng 18-11, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn cùng giảm mạnh

Sáng 18-11, giá vàng miếng SJC được các công ty vàng SJC, PNJ, DOJI đồng loạt điều chỉnh giảm 1,2 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua, xuống còn 147,8 triệu đồng/lượng mua vào, 149,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty Bảo Tín Minh Châu nâng giá mua vào vàng miếng SJC lên 148,3 triệu đồng, chiều bán ra 149,8 triệu đồng.

Ngược lại, Tập đoàn Phú Quý mua vào vàng miếng SJC ở mức thấp hơn – 146,8 triệu đồng, bán ra 149,8 triệu đồng. Chênh lệch giá mua vào – bán ra lên tới 3 triệu đồng mỗi lượng.

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng đi xuống khi được công ty SJC giao dịch quanh 145,3 triệu đồng/lượng mua vào, 147,8 triệu đồng/lượng bán ra, giảm tới 1,3 triệu đồng mỗi lượng so với sáng hôm qua.

Giá vàng nhẫn cũng có sự cách biệt giữa các thương hiệu, như công ty PNJ bán ra 149 triệu đồng/lượng; Phú Quý bán giá 149,5 triệu đồng/lượng trong khi giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu bằng với vàng miếng SJC – lên tới 149,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn giảm trở lại

Gây bất ngờ phải kể đến giá vàng miếng SJC trên thị trường tự do, khi không ngừng giảm mạnh về sát với giá tại các công ty vàng lớn. Sáng nay, một số cửa hàng vàng ở TP HCM báo giá vàng miếng SJC mua vào 151,6 triệu đồng/lượng, bán ra 154,5 triệu đồng/lượng, giảm khoảng 800.000 đồng so với hôm qua.

Nếu so với mốc đỉnh lịch sử vùng 177 triệu đồng lập hồi giữa tháng 10, giá vàng miếng SJC tự do đã mất hơn 22 triệu đồng, và thu hẹp cách biệt với giá vàng tại các thương hiệu lớn.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay đi xuống sau phiên đầu tuần phục hồi. Lúc 9 giờ theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới được giao dịch ở mức 4.034 USD/ounce, giảm khoảng 12 USD/ounce so với đầu phiên sáng. Nếu so với mức đỉnh vùng trên 4.100 USD/ounce lập trong đêm hôm qua, rạng sáng nay, kim loại quý mất tới khoảng 70 USD/ounce.

Giá vàng giảm khi thị trường thiếu vắng thông tin tích cực hỗ trợ, dù những triển vọng tăng giá của vàng trong dài hạn vẫn còn.

Thị trường đang chờ đợi những thông tin mới liên quan tới các chính sách điều hành lãi suất, tình hình lạm phát của Mỹ… có thể tác động tới giá vàng sắp tới.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 128,4 triệu đồng/lượng.