Cô gái tá hỏa khi phát hiện camera trong mắt búp bê mới mua

Theo Sohu, vào ngày 16/11, cô Liang sống tại Hạ Châu, Quảng Tây, Trung Quốc đã báo cáo với phóng viên tờ Tin tức Bắc Kinh rằng, trong quá trình kiểm tra 20 bộ búp bê mà cô đặt mua qua mạng, cô bất ngờ phát hiện một vật thể lạ được lắp đặt tinh vi bên trong mắt của một trong những con búp bê này, nghi ngờ đó là một chiếc camera quay lén.

Camera trong mắt búp bê cô Liang mới mua.

Sau khi cô Liang liên hệ và phản ánh với người bán hàng, người này đã đưa ra lời giải thích gây sốc. Ban đầu, họ khẳng định đây là sự cố do "vận chuyển hỗn tạp" và "nhân viên không để ý". Tuy nhiên, sau đó người này thừa nhận trong lô hàng của họ có loại búp bê được tích hợp camera.

Lời giải thích này càng khiến dư luận lo ngại về mục đích và sự an toàn của những sản phẩm tưởng chừng vô hại được bán tràn lan trên các sàn thương mại điện tử.

Vào ngày 17/11, phóng viên Tin tức Bắc Kinh đã nhận được thông tin phản hồi từ bộ phận chăm sóc khách hàng của nền tảng mua sắm trực tuyến có liên quan. Đại diện nền tảng xác nhận họ đã ngay lập tức hành động, xóa bỏ sản phẩm của nhà cung cấp này khỏi nền tảng để ngăn chặn rủi ro và điều tra làm rõ.

Trước thời điểm đăng tải, phóng viên đã tiến hành tìm kiếm trên nền tảng mua sắm trực tuyến và xác nhận trang của nhà cung cấp nói trên đã không còn hiển thị, cho thấy biện pháp xử lý đã được thực hiện nhanh chóng.

Vụ việc này là lời cảnh báo mạnh mẽ cho người tiêu dùng về sự phức tạp và những rủi ro tiềm ẩn khi mua sắm trực tuyến, đặc biệt là với các mặt hàng có thể bị lợi dụng cho mục đích xấu như quay lén.