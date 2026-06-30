Loạt trụ sở công ở Bắc Ninh bỏ hoang trên “đất vàng” sắp được đấu giá

Trên các tuyến phố trung tâm như Nguyễn Văn Cừ và Hoàng Văn Thụ có hàng loạt trụ sở cơ quan cũ tại phường Bắc Giang đang trong tình trạng bỏ hoang, xuống cấp nghiêm trọng sau nhiều năm không còn được sử dụng.

Các khu "đất vàng" này hiện được UBND phường Bắc Giang và địa phương hoàn thiện quy hoạch để đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất, phục vụ phát triển đô thị.

Một trong những công trình xuống cấp rõ nhất là trụ sở cũ của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bắc Giang cũ tại số 1 đường Hoàng Văn Thụ. Từ năm 2013, sau khi đơn vị chuyển đến trụ sở mới, tòa nhà gần như bị bỏ không, không được sửa chữa hay khai thác.

Bên ngoài công trình xuất hiện nhiều mảng tường bong tróc, kết cấu xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

Bên trong, nhiều hạng mục đã xuống cấp và bốc mùi ẩm mốc.

Không chỉ trụ sở Đài Phát thanh và Truyền hình, nhiều trụ sở cũ khác như Viện Kiểm sát nhân dân, Sở Tư pháp và Tòa TAND tỉnh Bắc Giang trước đây (cũ) cũng trong tình trạng tương tự sau khi các đơn vị chuyển về địa điểm làm việc mới.

Lãnh đạo Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất Bắc Giang cho biết, đơn vị từng treo biển cho thuê các trụ sở nhằm tránh lãng phí tài sản công, tuy nhiên, đến nay vẫn chưa tìm được đơn vị thuê. Hiện cơ quan chức năng đang hoàn thiện các thủ tục để trình UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với các khu đất này.

Cũng theo đại diện UBND phường Bắc Giang, toàn bộ quỹ đất của các trụ sở cũ có diện tích khoảng 0,88 ha. Theo quy hoạch, khu vực này được định hướng là đất hỗn hợp, kết hợp giữa nhà ở và dịch vụ thương mại, phù hợp phát triển các tòa nhà cao tầng, căn hộ chung cư và các công trình kinh doanh.

Trước đó, địa phương đã phối hợp với cơ quan chuyên môn hoàn thiện hồ sơ, đề xuất đưa khu đất ra đấu giá với giá khởi điểm khoảng 500 tỷ đồng để triển khai dự án nhà ở cao tầng. Tuy nhiên, phương án này chưa được phê duyệt do khu vực liền kề trụ sở Công an tỉnh Bắc Giang cũ đã được quy hoạch xây dựng nhà ở xã hội dành cho lực lượng Công an nhân dân. Việc phát triển đồng thời nhiều dự án nhà ở được đánh giá có thể gây áp lực lớn lên hạ tầng giao thông và hạ tầng kỹ thuật hiện hữu.

Để tháo gỡ vướng mắc, UBND phường Bắc Giang đang phối hợp điều chỉnh quy hoạch theo hướng mở rộng đường Hoàng Văn Thụ và kéo dài tuyến đường kết nối đến cầu Á Lữ, tạo thêm hướng lưu thông giữa phường Bắc Giang và phường Đa Mai. Đây được kỳ vọng sẽ nâng cao năng lực hạ tầng, tạo điều kiện để khu đất đủ điều kiện đưa ra đấu giá trong thời gian tới.

Trong trường hợp việc đấu giá không thu hút được nhà đầu tư, địa phương sẽ kiến nghị chuyển đổi khu đất thành bãi đỗ xe và khuôn viên cây xanh nhằm phục vụ nhu cầu của các khu chung cư, dự án nhà ở xã hội và các cơ sở y tế đang hoạt động trong khu vực, góp phần sử dụng hiệu quả quỹ đất và nâng cao chất lượng không gian đô thị.