Vườn sầu riêng Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp (địa phận tỉnh Tiền Giang cũ) mang về doanh thu tiền tỷ cho nông dân

Vườn sầu riêng tỉnh dậy từ "thiên tai" hạn mặn

Ít ai biết rằng, để có được vườn sầu riêng xanh tốt như hiện tại, gia đình bà Thắm đã phải trải qua những giai đoạn khó khăn. Trước khi gắn bó với cây sầu riêng, khu đất rộng 1ha của gia đình bà từng trồng nhãn và mít.

Tuy nhiên, hiệu quả kinh tế từ hai loại cây này tại địa phương không cao, giá cả lại bấp bênh.

Sau nhiều đêm trăn trở, nhận thấy giá trị kinh tế vượt trội của trái sầu riêng, bà Thắm đã mạnh dạn cải tạo toàn bộ vườn tạp để chuyển sang loại cây này.

Bà Huỳnh Thị Ngọc Thắm, xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp (địa phận huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang trước đây) nhờ kiên trì áp dụng quy trình canh tác sạch và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu thu về tiền tỷ từ mô hình sầu riêng. Ảnh: Vân Nguyễn

Bà Thắm cho biết: “Khi vườn cây đang phát triển tốt thì thử thách lớn ập đến, những đợt hạn mặn miền Tây gay gắt. Sầu riêng vốn là loại cây cực kỳ ‘nhạy cảm’ với nguồn nước nhiễm mặn. Đợt thiên tai ấy đã làm chết gần một nửa số cây trong vườn”.

Không đầu hàng trước nghịch cảnh, bà Thắm đã chủ động tìm đến sự hỗ trợ của các cấp Hội Nông dân và chính quyền cơ sở để tìm giải pháp cứu vãn. Nhờ sự hướng dẫn kỹ thuật tận tình, các phương pháp đo độ mặn, trữ nước ngọt và quy trình xử lý đất nhiễm mặn được áp dụng kịp thời. Những gốc sầu riêng bị chết dần được thay thế bằng những cây giống mới chất lượng cao.

Đồng thời, bà Thắm kiên trì theo đuổi quy trình trồng sạch, hướng tới phát triển xanh và bền vững. Bà hạn chế tối đa phân bón hóa học, ưu tiên sử dụng phân hữu cơ, thuốc sinh học để bảo vệ hệ sinh thái đất và nâng cao sức đề kháng cho cây trồng. Nhờ "thuận tự nhiên" kết hợp với khoa học kỹ thuật, vườn sầu riêng phục hồi nhanh chóng ngoài mong đợi.

Quả ngọt tiền tỷ từ tư duy canh tác hiện đại

Trải qua bao khó khăn, hiện tại mảnh vườn 1 ha của bà Thắm đã có khoảng 150 cây lớn nhỏ đang phát triển rất tốt. Trong năm vừa qua, dù mới chỉ có 87 gốc sầu riêng lớn trên tổng số khoảng 150 cây cho trái ổn định, vườn nhà bà đã thu hoạch được sản lượng khoảng hơn 10 tấn quả.

Với giá bán bình quân đạt 80.000 đồng/kg, tổng doanh thu từ đợt thu hoạch vừa qua của gia đình bà Thắm đạt gần 1 tỷ đồng. Ảnh: Vân Nguyễn

Đây mới chỉ là năm thứ hai cây cho trái, độ tuổi của cây còn khá nhỏ (6 năm tuổi), nên năng suất bình quân đạt khoảng 100kg/cây, dù vậy con số này vẫn khá cao so với các khu vườn ngặp mặn xung quanh.

Nhờ tuân thủ nghiêm ngặt quy trình canh tác sạch, chất lượng trái sầu riêng của vườn đạt chuẩn, cơm vàng, hạt lép, hương vị thơm ngon đặc trưng nên thương lái rất ưa chuộng.

Bà Thắm chia sẻ: “Với giá bán bình quân đạt 72.000 đồng/kg, tổng doanh thu từ đợt thu hoạch vừa qua của gia đình đạt gần 1 tỷ đồng. Khi toàn bộ diện tích cây mới lớn lên và bước vào giai đoạn thu hoạch rộ, mô hình ước tính sẽ duy trì nguồn thu nhập ổn định hàng năm khoảng 1,5 tỷ đồng”.

Ông Nguyễn Thanh Nguyên, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Cái Bè cho biết: "Dù ảnh hưởng nặng nề của hạn mặn khiến cây chết một nửa, nhưng doanh thu của vườn bà Huỳnh Thị Ngọc Thắm vẫn đạt gần 1 tỷ đồng/năm. Có được kết quả này là nhờ sự chủ động học hỏi, áp dụng đúng hướng dẫn kỹ thuật và cách khắc phục nhiễm mặn hiệu quả. Đây là một mô hình đạt hiệu quả kinh tế khá cao và rất đáng để nhân rộng tại địa phương".

Sẻ chia giá trị, chung tay xây dựng nền nông nghiệp sạch

Không chỉ làm giàu cho bản thân, với vai trò là Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh năm 2013, bà Thắm luôn đau đáu tâm nguyện giúp đỡ những người xung quanh cùng vươn lên.

Sầu riêng vốn là loại cây cực kỳ "nhạy cảm" với nguồn nước nhiễm mặn, gần một nửa số cây trong vườn bà Thắm bị chết trước khi bà tìm ra giải pháp khắc phục. Ảnh: Vân Nguyễn

Hàng năm, bà tích cực tham gia cùng chi, tổ Hội Nông dân tại địa phương để gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, chuyển giao kỹ thuật trồng và chăm sóc sầu riêng sạch cho 8 hội viên, nông dân khác trong xã.

Bên cạnh đó, mô hình của bà còn tạo việc làm thường xuyên, ổn định cho 6 lao động tại địa phương với mức thu nhập 6 triệu đồng/người/tháng, góp phần không nhỏ vào công tác an sinh xã hội, giảm nghèo tại nông thôn.

Gia đình bà Thắm luôn đi đầu trong các phong trào đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi xã hội như xây cầu, làm đường giao thông nông thôn; tích cực ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” và quỹ “Hỗ trợ vốn nông dân”.

Bà Thắm chia sẻ đầy cảm xúc: “Đạt được kết quả như ngày hôm nay, bên cạnh sự nỗ lực của gia đình, phần lớn là nhờ sự động viên, định hướng kịp thời của các cấp Hội Nông dân và chính quyền cơ sở. Sự đồng hành đó đã tiếp thêm động lực để tôi vừa phát triển kinh tế gia đình, vừa tích cực tham gia các mặt công tác xã hội, chung tay cùng địa phương duy trì và nâng chất các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao”.