Chung cư mini ồ ạt treo biển tìm khách thuê

Đầu tư tòa chung cư mini ở Đình Thôn, phường Từ Liêm, anh Hùng (40 tuổi) cho biết hơn ba tháng nay, khu nhà thường xuyên trong cảnh trống 20-25% số phòng. Anh cho hay tòa nhà có 20 phòng bàn giao cuối năm ngoái, các phòng đều được trang bị đầy đủ nội thất như giường, tủ lạnh, tủ quần áo, máy giặt, điều hòa... Giá cho thuê 4,2-6,5 triệu đồng với các căn diện tích 20-28 m2.

Cùng thời điểm này, xung quanh nhà anh có 3-4 tòa chung cư mini mới bàn giao cho thuê. Dù phải cạnh tranh gay gắt hơn nhưng anh khó có thể giảm giá thuê "vì cũng đang chịu lãi vay tăng cao".

Cách ngõ nhà anh Hùng khoảng 800m, tòa chung cư mini do chị Huyền (32 tuổi) quản lý ở trong ngõ đường Mỹ Đình cũng chung cảnh treo biển tìm người thuê nhiều tháng qua. Chị cho hay tòa nhà hoàn thành gần một năm nhưng thời gian lấp kín hoàn toàn chỉ chiếm một nửa. Từ đầu quý II đến nay, tỷ lệ phòng trống đã tăng thêm 15%. Không riêng khu Mỹ Đình, một tòa chung cư mini cao 6 tầng ở Dương Quảng Hàm, Cầu Giấy cũng do chị quản lý chung cảnh treo biển nhiều tháng tìm khách.

"Một loạt tòa chung cư mini mới xây lên, nguồn cung dồi dào trong khi người thuê thắt chặt chi tiêu, chủ nhà lại không giảm giá nên tỷ lệ trống phòng gia tăng", chị cho hay.

Thời gian qua, nhiều khu là "thủ phủ chung cư mini" như Mỹ Đình, Phú Đô, Hồ Tùng Mậu, Phạm Văn Đồng, Trần Thái Tông, Dương Quảng Hàm, Khương Đình... cũng xuất hiện tình trạng treo biển tìm khách. Ông Nguyễn Tuấn Anh, quản lý một sàn môi giới chuyên cho thuê bất động sản ở Hà Nội, cho biết riêng khu vực Mỹ Đình, gần chục tòa nhà cho thuê mới được bàn giao có gửi sàn của ông tìm khách thuê song rao nhiều tháng chưa lấp kín được 100%. Ông cho hay hiện trạng các khu nhà đều mới nhưng "khó tìm người thuê vì vào mùa thấp điểm, giá neo cao, người thuê phải ở ghép mới đủ khả năng chi trả".

Khu nhà treo biển cho thuê tại Mỹ Đình, phường Từ Liêm, Hà Nội. Ảnh: Ngọc Diễm

Thực tế, nguồn cung lớn, giá thuê cao là rào cản khiến nhiều người thuê cân nhắc khi lựa chọn chung cư mini mới. Đức Thịnh, nhân văn phòng làm việc tại một công ty công nghệ ở Duy Tân, Cầu Giấy, cho biết gần 2 tuần qua đi tìm phòng trọ gần nơi làm mà chưa thành. Khu vực xung quanh như Dịch Vọng Hậu, Trần Thái Tông có nhiều tòa chung cư mini mới nhưng Thịnh cho hay giá thường 4,5-8 triệu đồng một tháng với diện tích 20-30 m2. Dưới 4 triệu chủ yếu là các căn diện tích nhỏ ở tòa nhà cũ, nằm trong hẻm sâu, không gian bí bách.

Hiện Thịnh cùng ba người bạn thuê căn hộ 55 m2 ở Tây Mỗ với mức giá 9 triệu đồng. Tính thêm điện, nước, phí dịch vụ, mỗi tháng chia ra khoảng 3 triệu đồng một người. "Tôi tính chuyển về gần công ty để đi làm cho tiện nhưng tìm phòng khó quá bởi giá cao", anh nói.

Dữ liệu của kênh rao tin địa ốc trực tuyến Batdongsan cho thấy đến tháng 6, lượng tin đăng rao cho thuê chung cư mini trên nền tảng này tăng hơn 3% theo tháng. Dù mức độ quan tâm giảm, phòng trống nhiều, giá cho thuê vẫn tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước.

Xu hướng này cũng phần nào được phản ánh trong số liệu của cơ quan thống kê. Quý II, chỉ số giá tiêu dùng tăng gần 5,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, chỉ số giá nhà ở thuê tăng 6%, tác động làm tăng CPI 0,85%.

Một tòa chung cư mini treo biển tìm khách thuê ở Trần Quốc Vượng, Cầu Giấy, Hà Nội. Ảnh: Ngọc Diễm

Ghi nhận diễn biến trên, ông Phạm Đức Toản, CEO EZ Property, cho biết giai đoạn trước, lợi nhuận từ mô hình đầu tư chung cư mini, căn hộ dịch vụ rất hấp dẫn. Nhiều nhà đầu tư cá nhân ồ ạt đổ vốn mua đất trong các ngõ ngách nhỏ và xây nhà cho thuê lấy dòng tiền. Đến nay, hàng loạt tòa nhà mới được đưa vào khai thác đẩy nguồn cung tăng mạnh. Trong khi đó, người thuê đang chịu nhiều áp lực từ bối cảnh kinh tế biến động, lạm phát tăng nên thắt chặt chi tiêu, nhu cầu chưa đủ để hấp thụ hết lượng phòng mới.

Ông Toản cho hay tỷ lệ phòng trống cao tập trung ở những tòa nhà xây mới có giá thuê đắt, ở sâu trong ngõ ngách, thiết kế nhiều nội thất song không tối ưu công năng... Trong khi đó, người thuê hiện có nhiều lựa chọn như chung cư thương mại, căn hộ dịch vụ với tiện ích đồng bộ, đảm bảo an ninh.

Cùng quan điểm, ông Võ Hồng Thắng, Phó tổng giám đốc DKRA Consulting, cho biết sau nhiều năm liên tục tăng, giá thuê tại nhiều khu vực trung tâm đã lên ngưỡng cao. Trong bối cảnh thu nhập của nhiều lao động trẻ chưa tăng mức tương xứng, họ có xu hướng chọn ở ghép hoặc chuyển sang khu xa trung tâm để tiết kiệm chi phí. Ví dụ, với giá thuê 6-9 triệu đồng cho một căn chung cư mini, người thuê sẽ cân nhắc chuyển sang dự án chung cư thương mại, chấp nhận đi xa hơn để có thể hưởng nhiều tiện ích và đảm bảo an ninh hơn.

Ông nói, tình trạng khó lấp kín phòng trọ, chung cư mini cho thấy "thị trường đã bước sang giai đoạn cạnh tranh chất lượng vận hành thay vì chỉ cần xây xong là kín phòng như vài năm trước". Khu nhà nào sở hữu vị trí tốt, vận hành chuyên nghiệp, giá thuê hợp lý vẫn có lợi thế lớn, còn các tòa chất lượng trung bình sẽ phải chấp nhận giảm giá thuê hoặc tăng thêm ưu đãi dịch vụ để giữ chân khách.

Để nâng cao chất lượng nguồn cung nhà cho thuê, mới đây, Bộ Xây dựng đã đề nghị các địa phương cơ chế hỗ trợ, hướng dẫn tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn phòng cháy chữa cháy. Ưu đãi áp dụng với hộ gia đình, cá nhân tham gia xây dựng nhà riêng lẻ nhiều tầng, nhiều căn hộ cho thuê (hay còn gọi là chung cư mini). Các địa phương cũng cần kiểm tra công tác vệ sinh môi trường, an ninh trật tự của loại hình này.