Khu vườn với hơn 1.000 cây cảnh mini ở Cà Mau trồng thứ cây gì mà khiến người ta vô ra vẻ háo hức?

Hơn 4 năm gắn bó với thú vui sưu tầm cây cảnh mini, đến nay chị Thơ đã sở hữu hơn 1.000 chậu sen đá, xương rồng với đủ chủng loại, kích cỡ và màu sắc khác nhau.

Bước vào khu vườn nhỏ của chị Thơ, người ta dễ dàng cảm nhận được sự bình yên qua từng chậu cây được sắp xếp ngay ngắn. Những cánh sen đá mọng nước xếp đều như hoa, xen lẫn các loại xương rồng với hình dáng lạ mắt tạo nên không gian gần gũi nhưng không kém phần sinh động.

Chị Lê Đào Thơ, ấp 1, xã Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau chăm sóc bộ sưu tập sen đá, xương rồng với hơn 1.000 chậu các loại sau hơn 4 năm gắn bó với thú vui tao nhã này. Ảnh: Vũ Lịnh

Chị Lê Đào Thơ chia sẻ, ban đầu chị chỉ mua vài chậu cây nhỏ về trang trí trước sân nhà. Tuy nhiên, càng tìm hiểu chị càng yêu thích vẻ đẹp mộc mạc và sức sống bền bỉ của sen đá, xương rồng. Từ đó, niềm đam mê sưu tầm dần lớn lên.

Khu vườn sen đá, xương rồng của chị Lê Đào Thơ quy tụ nhiều giống cây độc đáo, được sắp xếp hài hòa, tạo không gian xanh mát và sinh động. Ảnh: Vũ Lịnh

“Lúc đầu mình trồng cho vui thôi, sau thấy mỗi loại có một nét đẹp riêng nên bắt đầu tìm mua thêm. Có những giống phải đặt từ nhiều nơi mới có được. Mỗi ngày chăm sóc cây giống như một cách để thư giãn sau công việc”, chị Thơ chia sẻ.

Một chậu xương rồng đột biến nổi bật trong bộ sưu tập của chị Lê Đào Thơ với màu sắc bắt mắt và hình dáng lạ mắt. Ảnh: Vũ Lịnh

Để duy trì khu vườn với số lượng lớn cây cảnh như hiện nay, chị dành khá nhiều thời gian chăm sóc. Từ việc lựa đất, thay chậu, tưới nước đến xử lý sâu bệnh đều được chị thực hiện cẩn thận. Bởi theo chị Thơ, sen đá và xương rồng tuy dễ sống nhưng muốn cây đẹp, màu sắc tươi và phát triển tốt thì phải hiểu đặc tính từng loại.

Những chậu xương rồng mini được chị Lê Đào Thơ chăm sóc tỉ mỉ, thu hút bởi vẻ đẹp mềm mại, độc đáo. Ảnh: Vũ Lịnh

Không chỉ là thú vui cá nhân, khu vườn của chị Thơ còn thu hút nhiều người đến tham quan, chụp ảnh và học hỏi kinh nghiệm trồng cây. Nhiều bạn trẻ yêu thích sen đá cũng thường xuyên tìm đến giao lưu, trao đổi giống cây mới.

Nhiều giống xương rồng quý hiếm trong khu vườn của chị Lê Đào Thơ bắt đầu ra hoa, góp phần làm không gian thêm rực rỡ và đầy sức sống. Ảnh: Vũ Lịnh

“Nhìn khu vườn của chị Thơ rất đẹp và mát mắt. Cây được chăm sóc kỹ nên ai tới xem cũng thích. Đây cũng là thú vui lành mạnh, giúp tinh thần thoải mái hơn”, một bạn chơi sen đá với chị Thơ cho biết.

Khu vườn với nhiều chậu cảnh sen đá mi ni của chị Thơ là điểm đến cho nhiều người có cùng đam mê với loài cây cảnh này. Ảnh: Vũ Lịnh

Giữa nhịp sống ngày càng hối hả, khu vườn sen đá và xương rồng của chị Lê Đào Thơ như một khoảng xanh bình yên được vun đắp bằng sự kiên trì và tình yêu thiên nhiên.

Từ những chậu cây nhỏ bé, chị không chỉ nuôi dưỡng niềm đam mê cho riêng mình mà còn lan tỏa nguồn năng lượng tích cực đến những người xung quanh.