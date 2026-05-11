Khu đất đấu giá từng gây sốc ở Hà Nội sau gần 2 năm: Biển quảng cáo mất hút, cỏ mọc lút đầu người

Ngán ngẩm với hiện trạng khu đất đấu giá từng "gây sốc" ở Hà Nội sau gần 2 năm

Khu Lòng Khúc, xã Tiền Yên có vị trí phía Đông Bắc giáp đường giao thông (trục thôn Tiền Lệ và trường Mầm non Tiền Yên), phía Nam và phía Đông giáp đất nông nghiệp của xã, phía Tây giáp đất nông nghiệp và hồ nước. Khoảng cách từ trung tâm Hà Nội đến UBND xã Tiền Yên (theo đại lộ Thăng Long) chỉ khoảng 20 km và khu vực đất đấu giá nằm sát đường Vành đai 4.

Ngược thời gian về thời điểm tháng 8/2024, khu đất Lòng Khúc từng là tâm điểm chú ý của giới đầu tư bất động sản cả nước. Phiên đấu giá lịch sử diễn ra căng thẳng, kéo dài xuyên đêm với hàng ngàn hồ sơ tham dự. Sự kỳ vọng và dòng tiền đầu cơ đổ về đây lớn đến mức đẩy mức giá trúng đấu giá lên mức "không tưởng" – cao gấp 18 lần so với giá khởi điểm ban đầu.

Ngay sau phiên đấu giá, khu vực này lập tức biến thành một "đại công trường" của giới cò đất. Ô tô đỗ kín lối đi, các văn phòng giao dịch dã chiến mọc lên như nấm, bảng biển quảng cáo, mua bán sang tay đất nền ngập tràn với những lời chào mời lợi nhuận hấp dẫn (Ảnh chụp tháng 8/2024).

Thế nhưng, cơn "sốt đất" đi qua nhanh như cách nó ập đến. Ngày 6/5/2026, phóng viên Dân Việt trở lại khu đất giá đất Lòng Khúc – sau gần 2 năm kể từ phiên đấu giá "vô tiền khoáng hậu" ấy, khung cảnh huy hoàng ngày nào đã hoàn toàn biến mất, nhường chỗ cho sự hoang tàn, vắng lặng.

Điều đáng thất vọng nhất là dù mang trên mình mức giá hàng chục, thậm chí hàng trăm tỷ đồng, khu đất rộng lớn này vẫn nằm phơi sương, phơi nắng. Không có bất kỳ một ngôi nhà hay công trình dân sinh nào được khởi công xây dựng.

Thay vào đó, toàn bộ diện tích đất đấu giá đã bị bao phủ bởi thảm cỏ dại um tùm. Do bị bỏ hoang trong thời gian dài, nhiều khu vực cỏ và lau sậy đã mọc cao vút lút cả đầu người, che khuất hoàn toàn các mốc giới phân lô.

Sự rút lui của dòng tiền đầu cơ được thể hiện rõ rệt nhất qua sự "biến mất" của giới kinh doanh bất động sản. Những hàng rào cắm dày đặc biển quảng cáo, tờ rơi rao bán đất nền từng đỏ rực cả một góc phố nay không còn dấu vết. Dấu tích duy nhất còn sót lại của "kỷ nguyên" môi giới tấp nập là những chiếc container từng được sử dụng làm văn phòng giao dịch dã chiến.

Các thùng container này nay bị khóa trái cửa, lớp sơn bên ngoài bong tróc, hoen gỉ, nằm chỏng chơ giữa bãi đất trống bạt ngàn cỏ dại. Không còn tiếng còi xe, không còn những nhóm người tụ tập chỉ trỏ bàn tán về giá đất, khu đất đấu giá Lòng Khúc giờ đây chìm trong sự tĩnh lặng, trái ngược hoàn toàn với mức giá trúng đấu giá "trên trời" mà nó từng xác lập.

Cả khu đất chỉ còn xuất hiện duy nhất tấm biển "Cho thuê đất lâu dài".

Hệ thống cơ sở hạ tầng tại đây đang dần xuống cấp, nhiều tủ điện hư hỏng, bung nắp.

Khu vui chơi vắng bóng người dân.

Vị trí lô đất LK03-12 (lô góc 3 mặt tiền) có diện tích hơn 113 m2 được trả giá cao nhất là 133,3 triệu đồng/m2 (tương đương giá trị mảnh đất này là hơn 15 tỷ đồng), cao gấp hơn 18 lần giá khởi điểm hiện trống không, cỏ mọc um tùm.