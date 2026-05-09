Xót xa những khối tài sản hàng chục tỷ đồng bị bỏ hoang, đứng chen cùng chuối um tùm ở cửa ngõ Hà Nội

Xót xa những căn biệt thự chục tỷ đồng bỏ hoang ở cửa ngõ Hà Nội

Nằm án ngữ tại vị trí chiến lược cửa ngõ phía Tây, gần trục đường Quốc lộ 32, khu đô thị Tân Tây Đô (trước đây thuộc địa bàn xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, sau sáp nhập thuộc địa bàn xã Ô Diên, TP Hà Nội) từng được kỳ vọng là một điểm nhấn kiến trúc, mang lại không gian sống hiện đại, đồng bộ.

Khu đô thị Tân Tây Đô có diện tích 21ha. Cơ cấu dự án gồm 2 khu nhà ở thấp tầng và cao tầng. Trong đó, đất nhà ở liền kề thấp tầng là 17.700m2; nhà ở biệt thự 47.687m2 với chiều cao 3 tầng, mật độ xây dựng là 40%; đất nhà ở biệt thự diện tích trung bình 200-250m2/căn. Ước tính mỗi căn biệt thự, liền kề tại khu đô thị này có giá trị lên tới hàng chục tỷ đồng.

Tuy nhiên, trái ngược với sự nhộn nhịp, đông đúc của các tòa chung cư, khu vực nhà ở thấp tầng lại hoang tàn, vắng lặng đến xót xa.

Ghi nhận của PV ngày 5/5, mặc dù đã xuất hiện nhiều hơn các hộ dân đến ở, nhưng nhiều căn biệt thự, nhà liền kề xây dựng xong phần thô từ nhiều năm trước, đến nay vẫn cửa đóng then cài, phơi mình cùng mưa nắng và bị cỏ cây mọc um tùm che khuất.

Do bị bỏ hoang quá lâu không có bàn tay con người chăm sóc, các hạng mục tường bao của nhiều căn nhà đã nhuốm màu thời gian.

Khoảng sân trước, vỉa hè vốn dành cho tiểu cảnh nay cỏ dại và những bụi chuối mọc cao um tùm.

Những bụi chuối này che khuất cả lối vào và mặt tiền của những căn biệt thự đắt giá.

Tại hầu hết các căn biệt thự, những cánh cổng sắt bề thế nay đã xập xệ, rỉ sét. Hàng loạt ổ khóa to bản được móc hờ hoặc chằng chịt dây xích sắt nay đã hoen gỉ, bong tróc lớp sơn bên ngoài.

Một cửa hàng bia hơi nằm trong một căn biệt thự, xung quanh là hàng loạt căn biệt thự bỏ hoang.

Thông tin đăng bán bị phai mờ trên bức tường rêu mốc của một căn biệt thự. Người dân sinh sống trong khu vực này cũng không biết thông tin về chủ các ngôi nhà này, chỉ biết đã từ rất lâu không có ai lui tới, bỏ mặc những căn biệt thự, liền kề xuống cấp theo thời gian.

Trên nóc nhà những căn biệt thự bỏ hoang, nước mưa ứ đọng ngập úng cả một phần mái.

Xen lẫn giữa những căn nhà hoang tàn "cửa đóng then cài", một số căn biệt thự lại xuất hiện người sinh sống. Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân khu vực, đây không phải là chủ nhân thực sự của các khối tài sản này.