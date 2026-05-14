Trai Tây Ninh nuôi "con bọ nước khổng lồ", đắt xắt ra miếng từng giọt tinh dầu

Dựng nhà lắp ghép, làm chuồng nuôi cà cuống

Cà cuống, loài bọ nước khổng lồ từng là mảnh ghép không thể thiếu trong ký ức tuổi thơ của những đứa trẻ miền Tây Nam bộ.

Trước đây, cà cuống xuất hiện dày đặc trên những cánh đồng lúa, ao hồ, là món đồ chơi dân dã mỗi buổi chăn trâu, cắt cỏ của bọn trẻ trâu.

Thế nhưng, khoảng chục năm nay, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và sự thay đổi môi trường đã khiến loài "thú cưng" này gần như tuyệt chủng ngoài tự nhiên.

Chính trong sự khan hiếm ấy, một hướng đi mới đã mở ra - nuôi cà cuống thương phẩm, điển hình như trường hợp anh Nguyễn Hữu Đức.

Giờ đây, những con cà cuống tưởng chừng chỉ còn trong ký ức tuổi thơ lại trở thành nguồn thu nhập "khủng", mang lại giá trị kinh tế cao nhờ sự độc lạ và nhu cầu lớn từ thị trường.

Anh Nguyễn Hữu Đức trong trại nuôi cà cuống thương phẩm. Ảnh: T.Đ

Nuôi cà cuống không khó, nhưng để nhân đàn thành công thì là một bài toán đầy thử thách. “Cà cuống cực kỳ nhạy cảm với môi trường, đặc biệt là hóa chất và thuốc trừ sâu. Tôi từng trải qua những thất bại cay đắng ở giai đoạn nhân đàn trước khi tìm ra công thức thành công nhờ sự kiên nhẫn và quyết tâm”, anh Đức thổ lộ.

Thiết kế chuồng nuôi và quản lý mật độ cà cuống trong bể nuôi

Anh Đức chia sẻ thêm, mô hình nuôi cà cuống không đòi hỏi diện tích quá lớn nhưng yêu cầu sự tỉ mỉ trong thiết lập môi trường sống. Theo đó, hệ thống hồ nuôi có thể sử dụng loại hồ xi măng, thùng nhựa hoặc ao nhỏ.

Anh Đức hiện sở hữu 45 hồ nuôi, mỗi hồ rộng khoảng 4m2. Mực nước trong hồ cần điều chỉnh theo độ tuổi. Với cà cuống mới nở, mực nước chỉ cần 7-10cm. Khi trưởng thành, mực nước cần nâng lên 15-17cm để tạo không gian cho cà cuống săn mồi.

Mật độ nuôi là yếu tố sống còn để tránh tình trạng cà cuống "ăn thịt đồng loại". Anh Đức chia sẻ mật độ lý tưởng cho cà cuống thương phẩm là 200-250 con/4m2, còn với cà cuống giống là 40 con/m2.

“Nếu nuôi quá dày, chúng sẽ cắn nhau gây hao hụt đầu con nghiêm trọng”, anh Đức khuyến cáo.

Với quy trình sinh sản và ấp trứng, cà cuống có tập tính sinh sản khá thú vị, tương tự như ốc bươu vàng. Chúng không đẻ trứng dưới nước mà bò lên các cành cây, cọc cắm trong hồ để tạo ổ. Trong môi trường nuôi nhân tạo, người nuôi cần cắm thêm cọc để làm giá thể cho chúng đẻ.

Sau khi cà cuống đẻ, anh Đức nhặt trứng cho vào thùng xốp để ấp, mỗi ngày phun nước giữ ẩm 3 lần. Sau 5-6 ngày ấp, trứng sẽ nở. Chỉ 6 giờ sau khi chào đời, cà cuống con đã đủ cứng cáp để tự săn mồi. Sau 4 lần lột xác, chúng sẽ phát triển cánh và sẵn sàng cho giai đoạn trưởng thành.

Về chế độ dinh dưỡng, cà cuống là loài ăn thịt, thực đơn của cà cuống rất đa dạng từ tôm, cá, ếch, lươn đến cào cào, dế. Tuy nhiên, món khoái khẩu nhất vẫn là nòng nọc. Để tối ưu chi phí, anh Đức đã xây dựng khu vực nuôi ếch riêng để lấy nòng nọc làm thức ăn, giúp tiết kiệm đến 30% chi phí đầu vào.

Hai bọc tinh dầu nằm bên hông bụng của con cà cuống đực. Ảnh: T.Đ

Doanh thu bạc triệu từ tinh dầu "quý hơn vàng"

Tại sao một con côn trùng nhỏ bé lại có giá lên tới hàng chục nghìn đồng? Câu trả lời nằm ở hai bọc tinh dầu nằm bên hông bụng của con đực. Tinh dầu cà cuống có vị cay, mùi thơm đặc trưng, được coi là "linh hồn" của các món ăn tinh tế như bún thang, bánh cuốn.

Theo anh Đức, so với nông nghiệp truyền thống, nuôi cà cuống mang lại lợi nhuận vượt trội nhờ thị trường ngách ít cạnh tranh.

“Hiện nay, cà cuống thương phẩm có giá 30.000-35.000 đồng/con, trong khi con giống lên tới 100.000 đồng/con. Thậm chí, giá tính theo cân có thể đạt mức 3 triệu đồng/kg”, anh Đức cho biết.

Với quy mô nuôi cà cuống thương phẩm hiện tại, anh Đức thu về 20-30 triệu đồng/tháng. Ảnh: T.Đ

Trên thị trường, giá tinh dầu cà cuống hiện nay khá cao và dao động tùy theo chất lượng, nguồn gốc (tự nhiên hay pha chế).

Nếu nhìn mặt bằng chung, mức giá phổ biến hiện nay khoảng 300.000 đồng/chai 5ml, là mức giá khá phổ biến từ các cơ sở sản xuất trong nước; 300.000-800.000 đồng/chai 5ml đối với loại nguyên chất, chiết xuất từ cà cuống đực chất lượng cao; một số nguồn bán lẻ online có mức giá 300.000-360.000 đồng/5ml hoặc cao hơn tùy thương hiệu.

Với quy mô hiện tại, anh Đức thu về 20-30 triệu đồng/tháng.

Không chỉ bán tươi, người nuôi còn có thể chế biến cà cuống thành rượu cà cuống, nước mắm cà cuống – những mặt hàng đang rất được ưa chuộng trên thị trường từ Bắc vào Nam.

Tuy nhiên, theo anh Đức, dù mang lại lợi nhuận cao nhưng mô hình nuôi cà cuống thương phẩm không dành cho những người làm việc hời hợt.

“Rủi ro luôn tiềm ẩn từ nguồn nước ô nhiễm, tập tính ăn thịt lẫn nhau hay sự biến động của thị trường”, anh Đức lưu ý.