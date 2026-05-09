Dinh tỉnh trưởng Gò Công 141 năm tuổi trước và sau khi bị tháo dỡ trái phép

Được người Pháp xây dựng từ năm 1885, công trình ban đầu mang tên Dinh Chánh tham biện Gò Công, nơi ở và làm việc của viên chức đứng đầu địa phương thời Nam Kỳ thuộc Pháp. Sau khi tỉnh Gò Công được thành lập năm 1899, nơi đây trở thành Dinh tỉnh trưởng. Ảnh: Hoàng Nam

Nằm trên đường Nguyễn Văn Côn, phường 2, TP Gò Công cũ, dinh được xây theo phong cách kiến trúc Pháp cuối thế kỷ 19, quy mô một trệt một lầu, tường dày, mái cao. Nơi đây từng là trung tâm hành chính thời Pháp thuộc, chứng kiến giai đoạn Nhật đảo chính Pháp năm 1945 và quá trình chuyển giao chính quyền thời Cách mạng tháng Tám.

Sau năm 1975, công trình được sử dụng làm trụ sở cơ quan nhà nước và trung tâm văn hóa địa phương. Năm 2012, công trình được công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh. Ảnh: Nhà trên cây

Theo thời gian, dinh xuống cấp nghiêm trọng. Kết quả kiểm định năm 2016 cho thấy nhiều hạng mục như sàn, tường, mái và kết cấu móng không còn đảm bảo khả năng chịu lực. Ảnh: Nhut Nguyen

Những mảng tường bị bong tróc, ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực và an toàn công trình. Ảnh: Henry Dương

Khu vực ban công tầng một xuất hiện nhiều vết nứt ở phần dầm, nước mưa thấm lâu ngày khiến tường mốc đen và xuống cấp. Ảnh: Henry Dương

Năm 2018, Dinh tỉnh trưởng Gò Công từng xuất hiện trong phim Người Bất Tử. Đoàn làm phim đã chỉnh trang phần mặt tiền và cửa chính để tái hiện vẻ bề thế, cổ kính của dinh thự nhân vật Hùng, trong khi các cảnh quay nội thất được thực hiện tại một biệt thự cổ ở Đồng Nai. Ảnh: Phim Người Bất Tử

Khi còn mở cửa, du khách chỉ được tham quan khu vực bên ngoài dinh thự và không thể vào bên trong. Do diện tích không quá lớn, nhiều người thường chỉ mất khoảng một buổi để dạo quanh khuôn viên và chụp ảnh. Ảnh: Henry Dương

Tháng 4/2021, tỉnh Tiền Giang cũ chấp thuận chủ trương trùng tu, nâng cấp di tích với tổng vốn đầu tư gần 32 tỷ đồng. Ngày 30/1/2023, dự án chính thức khởi công với mục tiêu "tôn tạo, duy trì công trình mang tính kiến trúc nghệ thuật lịch sử". Tuy nhiên chỉ vài tháng sau, phần lớn kiến trúc cũ của dinh bị tháo dỡ bằng máy xúc, chỉ còn sót lại một phần mặt tiền. Ảnh: Anh Poly, Hoàng Nam

Hình ảnh dinh cổ 141 năm tuổi bị phá bỏ nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, gây nhiều tiếc nuối. Trước phản ứng của dư luận, cơ quan chức năng đã lập biên bản yêu cầu tạm dừng thi công khi dự án đã chi khoảng 1,8 tỷ đồng. Từ đó đến nay, công trình gần như rơi vào tình trạng đình trệ. Ảnh: Hoàng Nam

Theo báo cáo của UBND tỉnh Đồng Tháp, quá trình triển khai dự án có nhiều sai phạm như phê duyệt thiếu nội dung bắt buộc, chưa có ý kiến cơ quan chuyên ngành văn hóa về phương án tu bổ, hồ sơ trình sai cơ quan thẩm định và cho tháo dỡ khi chưa được cấp có thẩm quyền chấp thuận đầy đủ.

Tháng 4/2026, tỉnh Đồng Tháp cho biết đã kỷ luật 5 cán bộ liên quan và giao Thanh tra tỉnh thanh tra toàn diện dự án nâng cấp Dinh tỉnh trưởng Gò Công. Ảnh: Hoàng Nam