Khốn khổ vì mua căn hộ dịch vụ

Đỏ mắt chờ... bánh vẽ!

Chị Hoàng Thị M.L cho hay, sau khi có thông báo nhận bàn giao căn hộ tại dự án ngày 6/6/2018, chị đã ký Biên bản thỏa thuận với Công ty TNHH FLC Sầm Sơn Golf & Resort về thanh toán tiền thuê căn hộ được trả bằng thẻ Bamboo PassDynamic hoặc thẻ FLC Cash Plus trong thời hạn 30 ngày. Đây là khoản thanh toán của năm 2019 theo hình thức trao đổi sản phẩm. Bên FLC có quyền khai thác, cho thuê đối với căn hộ của chị M.L.

Tuy nhiên, sau lần trao đổi sản phẩm ấy, chị M.L không nhận được bất kỳ khoản thanh toán nào từ phía công ty khai thác căn hộ như cam kết. Trong đơn gửi báo Tiền Phong, chị M.L cho hay, Tập đoàn FLC cam kết lợi nhuận hàng năm là 10% giá trị căn hộ/1 năm (tương đương hơn 270 triệu đồng) thông qua việc ký Hợp đồng thuê và quản lý căn hộ số B513/2017. Tình trạng “bỏ quên” quyền lợi kéo dài từ 2020 đến nay và chị M.L chưa hề được FLC thanh toán bất kỳ khoản nào theo cam kết!

Khu đô thị du lịch sinh thái FLC Sầm Sơn

Chị M.L chia sẻ, chị không thể tưởng tượng nổi một tập đoàn lớn như FLC lại làm ăn tráo trở với khách hàng như vậy. “Ai cũng có lúc khó khăn, tuy nhiên khác nhau ở cách giải quyết và sự ứng xử với khách hàng của mình”, chị M.L nói. Cũng theo chị M.L, hàng trăm căn hộ dịch vụ thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái FLC Sầm Sơn hàng ngày vẫn được mang cho thuê, khai thác nhưng chủ sở hữu của căn hộ đó lại bị ném ra rìa, không ai đếm xỉa.

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, những căn hộ dịch vụ này vẫn đang được chào mời, khai thác cho thuê hàng ngày. Một nữ nhân viên của FLC dẫn phóng viên đi xem căn hộ cho thuê tại đây cho biết, vào dịp mùa hè nếu không đặt trước cả tháng thì rất khó thuê do lượng khách rất đông.

Theo nhân viên tư vấn tại khách sạn FLC Grand Hotel, khách sạn 15 tầng này có 586 phòng, chia làm 5 phân khúc cho du khách chọn lựa. Trong đó, ở mức thấp nhất với phòng có diện tích hơn 30m2 có mức giá dao động 2-3 triệu/ngày đêm; phòng lớn nhất diện tích hơn 70m2 có giá 5-9 triệu đồng/ ngày đêm, tăng hơn vào dịp cuối tuần. "Mức giá phòng có thể tăng cao hơn vào mùa cao điểm và khi quỹ phòng còn nhiều hay ít", nữ nhân viên tư vấn tại FLC Grand Hotel cho hay. Tại khách sạn FLC Grand Hotel, khách lưu trú được sử dụng các dịch vụ tiện ích như ăn sáng buffet, tắm bể bơi vô cực tại tầng 3 khách sạn, bể bơi nước mặn, phòng tập gym, các dịch vụ vui chơi cho trẻ, spa, tour du lịch Sầm Sơn... Từ tháng 3 đến tháng 8, lượng khách đặt phòng tại đây thường tăng cao, đặc biệt vào mùa du lịch, nghỉ lễ. Hiện, lượng khách đặt phòng dịp 30/4 đã đạt khoảng 70-80%.

Phớt lờ quyền lợi khách hàng

Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện Tập đoàn FLC cho biết sau khi nhận được phản ánh từ báo Tiền Phong, bộ phận chăm sóc khách hàng đã trao đổi với chị M.L về hướng giải quyết và hiện nay chưa đưa ra được phương án cụ thể. “Đúng là có tình trạng như khách hàng phản ánh. Thời gian vừa qua, Tập đoàn gặp sự cố nên chưa giải quyết được quyền lợi cho khách hàng”, đại diện FLC cho hay. Tuy nhiên, chị M.L cho rằng, cách làm việc của đại diện FLC rất thiếu chuyên nghiệp, không có giấy mời lên làm việc, chỉ gọi điện thoại trao đổi qua loa kiểu “xoa dịu tình hình”. Với số tiền gần 2,8 tỷ đồng tại thời điểm 2018, nếu đầu tư vào dự án khác đến nay đã có thể cho lợi nhuận gấp nhiều lần giá trị ban đầu. Và sau cuộc điện thoại trao đổi đó đến nay mấy tuần rồi cũng không thấy đại diện FLC phản hồi gì về phương án giải quyết quyền lợi của người mua và cho thuê căn hộ tại Sầm Sơn.

Nhiều điều khoản về quyền lợi của khách hàng bị lãng quên

“Đúng là vừa qua FLC gặp sự cố nhưng tôi muốn nói về cả quá trình hợp tác với nhau. Thực sự là cách làm việc, ứng xử của FLC làm chúng tôi quá thất vọng. Sau khi Chủ tịch Trịnh Văn Quyết trở lại vai trò điều hành, FLC công bố khởi động hàng loạt dự án trị giá cả tỷ đô la tại Phú Thọ, Quy Nhơn, Hạ Long, Hà Nội, TPHCM...nhưng không thấy ai mời chúng tôi lên để giải quyết dứt điểm quyền lợi chính đáng đang bị lãng quên nhiều năm qua”, chị M.L phản ánh.

Được biết, dự án khu đô thị du lịch sinh thái FLC được Tập đoàn FLC khởi công xây dựng vào năm 2014. Đại dự án khu quần thể nghỉ dưỡng FLC Samson Beach & Golf Resort với quy mô 200 ha bao gồm khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng, trung tâm hội nghị quốc tế, sân golf, câu lạc bộ...

Những năm gần đây, nhiều chủ đầu tư liên tục chào bán căn hộ dịch vụ nghỉ dưỡng tại Hạ Long, Nha Trang, Hải Phòng...theo mô hình sau khi mua sẽ bàn giao lại cho chủ đầu tư vận hành, kinh doanh và cùng chia sẻ lợi nhuận. Tuy nhiên, rất nhiều tranh chấp phát sinh từ các dự án này. Nhiều chuyên gia pháp lý, luật sư khuyến cáo người mua các căn hộ này cần hết sức tỉnh táo, nghiên cứu kỹ hợp đồng và quy định của pháp luật để tránh bị “lùa gà”, tiền mất tật mang