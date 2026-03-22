Ông Trịnh Văn Quyết và tín hiệu trở lại của FLC: Tuyển 800 môi giới, chuẩn bị “bung hàng”?

Tuyển 800 môi giới, FLC phát tín hiệu “ra hàng” trên diện rộng

Mới đây, FLC Group bất ngờ phát tín hiệu “ra hàng” khi công bố kế hoạch tuyển dụng quy mô lớn với 800 chuyên viên kinh doanh bất động sản trên phạm vi toàn quốc, nhằm tái khởi động hoạt động bán hàng tại các dự án trọng điểm.

FLC Group vừa thông báo tuyển dụng 800 môi giới bất động sản làm việc tại các khu vực có dự án của tập đoàn.

Theo thông tin tuyển dụng, chuyên viên kinh doanh sẽ được bố trí làm việc tại 7 tỉnh, thành gồm Hà Nội, TP. HCM, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Gia Lai, Quảng Trị và Lào Cai (khu vực Sa Pa), cùng các địa bàn có dự án của tập đoàn. Ứng viên có thể lựa chọn khu vực làm việc phù hợp hoặc tham gia bán hàng liên vùng.

Bất động sản vẫn là "kim chỉ nam" của FLC

Trước đó, giữa tháng 12/2025, FLC hoàn tất điều chỉnh đăng ký doanh nghiệp, mở rộng thêm 12 mã ngành kinh doanh mới. Trong đó, có các lĩnh vực như sản xuất thiết bị năng lượng mặt trời, sáng tạo và nghệ thuật,…

Dù vậy, FLC vẫn lựa chọn bất động sản là “kim chỉ nam” với mã ngành 6810 gồm kinh doanh bất động sản và quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Trích công bố thông tin của FLC ngày 17/12/2025.

Điều này cũng được lãnh đạo FLC khẳng định tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2025, bất động sản vẫn là lĩnh vực cốt lõi của tập đoàn, với hơn 50 dự án đang triển khai và nghiên cứu tại 11 tỉnh, thành trên cả nước. Ngay sau đó, doanh nghiệp liên tiếp đề xuất xin tái triển khai nhiều dự án lớn tại các địa phương.

Đơn cử, FLC đã được mở bán với giá chào thị trường vượt 100 triệu đồng/m2 tại khu nhà ở cao cấp với dự án Hausman Premium Residences tại Hà Nội; khu đất từng được quy hoạch làm Khu công nghiệp Hoàng Long (Thanh Hóa) nay được đề xuất chuyển sang phát triển khu đô thị quy mô hơn 286 ha; sân golf Đak Đoa (Gia Lai) từng vướng lùm xùm trong thời gian dài đã được chấp thuận cho tái khởi động;...

Ông Trịnh Văn Quyết bất ngờ xuất hiện tại lễ khởi công dự án khu đô thị Eurowindow Light City ở Thanh Hóa.. Ảnh: Vietnam Finance

FLC cũng cho biết, đã hoàn tất báo cáo tài chính riêng năm 2024 và ước tính kết quả kinh doanh năm 2025. Theo đó, lợi nhuận sau thuế mảng bất động sản năm 2025 được ước đạt khoảng 635 tỷ đồng, đảo chiều rõ rệt so với khoản lỗ 123 tỷ đồng của năm 2024.

Cổ phiếu FLC được phép giao dịch sau gần 3 năm "đóng băng"

Ngoài ra, cổ phiếu FLC mới đây đã được chuyển nhượng trở lại sau gần 3 năm “đóng băng”.

Theo thông báo ngày 6/3, Tập đoàn FLC lựa chọn Công ty CP Chứng khoán Artex làm đơn vị quản lý danh sách cổ đông sau khi doanh nghiệp không còn là công ty đại chúng.

Do đó, các cổ đông đang nắm giữ cổ phiếu FLC có thể trực tiếp và tự do chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần sở hữu. Thủ tục giao dịch được thực hiện thông qua hợp đồng chuyển nhượng cổ phần theo mẫu và cần có xác nhận của Công ty CP Chứng khoán Artex.

Khung cảnh tại Chứng khoán Artex được Dân Việt ghi nhận vào sáng 12/3. Ảnh: Anh Văn

Chứng khoán Artex là công ty chứng khoán có liên quan đến hệ sinh thái FLC của ông Trịnh Văn Quyết. Công ty từng có giai đoạn hoạt động dưới cái tên Chứng khoán BOS nhưng đã đổi lại tên cũ là Artex từ tháng 7 năm ngoái sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Đồng thời, Artex cũng đã chuyển trụ sở về tầng 1, Tòa nhà FLC Land mark Tower, đường Lê Đức Thọ, Cầu Giấy, Hà Nội.

Chứng khoán Artex là công ty chứng khoán có liên quan đến hệ sinh thái FLC của ông Trịnh Văn Quyết. Công ty từng có giai đoạn hoạt động dưới cái tên Chứng khoán BOS nhưng đã đổi lại tên cũ là Artex từ tháng 7 năm ngoái sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Đồng thời, Artex cũng đã chuyển trụ sở về tầng 1, Tòa nhà FLC Land mark Tower, đường Lê Đức Thọ, Cầu Giấy, Hà Nội.

Nhưng, trong quá trình làm thủ tục tại trụ sở Chứng khoán Artex lại gặp nhiều bất cập, khi tình trạng quá tải và quy trình xử lý hồ sơ thiếu nhất quán. Nhiều cổ động dù đến từ sớm, nhưng vẫn phải chờ đợi hàng giờ mà chưa được giải quyết.

Trong khi đó lại xuất hiện tình trạng người nộp sau lại được xử lý trước, đã gây bức xúc cho nhiều cổ đông. Đồng thời, việc chưa áp dụng hiệu quả các giải pháp số hóa khiến cổ đông buộc phải nộp hồ sơ trực tiếp, làm gia tăng thời gian và chi phí đi lại.

Bên cạnh những cổ đông đến làm thủ tục thì cũng xuất hiện nhiều “tay to” tranh thủ gom cổ phiếu FLC với số lượng lớn khi giá quanh mức 3.500 đồng/cổ phiếu với kỳ vọng sẽ trở thành cổ đông lớn cũng như đặt niềm tin vào khả năng hồi phục của doanh nghiệp trong tương lai.

Trong bối cảnh đó, việc xây dựng lại lực lượng bán hàng quy mô lớn được xem là bước đi mang tính “kích hoạt” hệ thống kinh doanh, chuẩn bị cho chu kỳ bung hàng của FLC sau giai đoạn tái cấu trúc.