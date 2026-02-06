Chân dung tân Tổng giám đốc 9x của Tập đoàn FLC sau khi ông Trịnh Văn Quyết tái xuất

Ông Trịnh Văn Nam – tân TGĐ FLC là ai? Sau khi ông Trịnh Văn Quyết tái xuất, FLC có tân TGĐ 9x

Tân Tổng giám đốc FLC Trịnh Văn Nam là ai?

Ông Trịnh Văn Nam - Tân Tổng giám đốc FLC sinh năm 1991 được giới thiệu là chuyên gia có kinh nghiệm sâu rộng trong lĩnh vực quản trị và tài chính, hiện đang đảm nhận nhiều vị trí quan trọng trong hệ sinh thái FLC.

Ông Trịnh Văn Nam hiện là thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn FLC, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Du thuyền - Sân golf FLC Biscom, đồng thời giữ các vị trí chủ chốt tại nhiều đơn vị thành viên, bao gồm Công ty TNHH FLC Samson Golf & Resort, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển FLC Hạ Long, Công ty TNHH Một thành viên FLC Land, cùng một số công ty khác trong hệ thống FLC.

Với vai trò Tổng Giám đốc, ông Trịnh Văn Nam sẽ chịu trách nhiệm điều hành chung hoạt động của tập đoàn, tập trung vào công tác quản lý, điều phối và thúc đẩy tiến độ các dự án trọng điểm.

Ông Trịnh Văn Nam - Tân Tổng giám đốc FLC

Tập đoàn FLC cho biết, trong thời gian tới, sẽ tiếp tục thực hiện tái cấu trúc sâu rộng, tập trung nguồn lực vào các lĩnh vực cốt lõi và đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án quan trọng, nhằm mục tiêu phát triển ổn định, bền vững và dài hạn.

Tập đoàn FLC mới đây cũng đã bổ nhiệm ông Phạm Mạnh Thắng giữ chức Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn, đồng thời đảm nhận vai trò Chủ tịch Hội đồng Sáng lập FLC Biscom, đơn vị quản lý và vận hành hệ thống sân golf FLC.

Trước đó, ngày 5/2/2026, FLC đã bổ nhiệm ông Trịnh Văn Nam giữ vị trí Tổng Giám đốc Tập đoàn.

Đồng thời, bà Bùi Hải Huyền - TGĐ cũ được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc Thường trực. Các quyết định bổ nhiệm có hiệu lực kể từ ngày 04/02/2026.

Sự tái xuất của ông Trịnh Văn Quyết và bức tranh kinh tế của FLC 2025

Vào ngày 26/1, sự xuất hiện bất ngờ của ông Trịnh Văn Quyết, người sáng lập Tập đoàn FLC, tại buổi làm việc giữa FLC, Bamboo Airways và Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam đã thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ thị trường.

Cuối năm 2025, Tập đoàn FLC đã hoàn tất việc tăng vốn điều lệ từ 7.099 tỷ đồng lên 8.599 tỷ đồng, tương đương với mức tăng thêm 1.500 tỷ đồng, toàn bộ nguồn vốn này đến từ tư nhân trong nước.

Không chỉ công ty mẹ, các doanh nghiệp thành viên của FLC cũng thực hiện tăng vốn điều lệ. Cụ thể, CTCP Xây dựng FLC Faros (ROS) đã tăng vốn điều lệ từ 5.676 tỷ đồng lên 6.076 tỷ đồng, tăng 400 tỷ đồng, theo đăng ký thay đổi vào ngày 10/1/2026.

Về kết quả kinh doanh, FLC cho biết đã hoàn tất báo cáo tài chính riêng năm 2024 và đưa ra dự báo kết quả năm 2025, trong đó lợi nhuận sau thuế mảng bất động sản ước đạt khoảng 635 tỷ đồng, ghi nhận sự đảo chiều mạnh so với khoản lỗ 123 tỷ đồng của năm 2024.

Về nghĩa vụ tài chính công, tập đoàn đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các khoản nộp ngân sách với số tiền gần 276 tỷ đồng, đồng thời đặt mục tiêu hoàn tất toàn bộ nghĩa vụ thuế còn lại trong quý II/2026. Đây là một trong những ưu tiên hàng đầu của ban điều hành FLC trong tiến trình tái cấu trúc.

Ông Trịnh Văn Quyết tái xuất. Ảnh: FLC

Về cổ phiếu của ông Trịnh Văn Quyết, Tập đoàn FLC trước đó đã đặt mục tiêu khôi phục giao dịch trên sàn UPCoM vào quý I/2026, sau khi hoàn tất nghĩa vụ thuế và công bố toàn bộ báo cáo tài chính còn tồn đọng, đánh dấu bước đi quan trọng trong tiến trình tái cơ cấu và “hồi sinh” doanh nghiệp.

Trước đó, sau biến cố liên quan đến ông Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC, toàn bộ 7 mã cổ phiếu trong hệ sinh thái của FLC đã gặp phải khó khăn lớn, khi bị phong tỏa giao dịch. Các mã này không còn được giao dịch trên thị trường niêm yết mà chuyển sang UpCOM.

Theo thông báo từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), tất cả các mã cổ phiếu thuộc hệ sinh thái FLC bị hủy niêm yết và đình chỉ giao dịch đều do vi phạm nghiêm trọng về công bố thông tin. Vì vậy, việc hủy niêm yết được cho là cần thiết để bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư.