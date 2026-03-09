Bị hủy niêm yết, vì sao nhà đầu tư vẫn có thể giao dịch cổ phiếu FLC?

Theo thông báo mới đây của Công ty CP Tập đoàn FLC, kể từ ngày 6/3, CTCP Chứng khoán Artex sẽ là đơn vị quản lý danh sách/sổ cổ đông của FLC.

Theo đó, có hai cách để cổ đông nhận giấy chứng nhận sở hữu cổ phần: Hoặc có thể trực tiếp đến trụ sở của Chứng khoán Artex để làm thủ tục; hoặc có thể ủy quyền cho cá nhân khác thực hiện thay, với điều kiện giấy ủy quyền phải được công chứng hợp lệ và nêu rõ nội dung ủy quyền thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận cổ phần.

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ tại tầng 1, tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, Hà Nội.

Nhà đầu tư đã có thể mua bán trở lại đối với cổ phiếu FLC

Cũng từ ngày 6/3, các cổ đông sở hữu cổ phiếu FLC có thể trực tiếp và tự do giao dịch toàn bộ cổ phiếu. Thủ tục chi tiết các giao dịch này sẽ thực hiện dựa trên hợp đồng giao dịch theo mẫu có xác nhận tại Công ty CP Chứng khoán Artex.

“Như vậy, sau gần 3 năm bị dừng giao dịch, cổ phiếu FLC đã được tự do giao dịch trở lại, đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông về mặt thanh khoản” – thông báo của FLC nêu.

Trên thực tế, cổ phiếu FLC đã bị hủy niêm yết trên sàn chứng khoán HoSE (tháng 2/2023) và cả sàn UPCoM (tháng 12/2025), đồng thời cũng đã bị hủy tư cách công ty đại chúng.

Do đó, việc giao dịch trở lại chỉ được thực hiện thông qua công ty chứng khoán do doanh nghiệp này chỉ định. Hình thức này được gọi là giao dịch trên thị trường OTC (Over-The-Counter - Phi tập trung).

Thị trường OTC hoạt động dựa trên sự thỏa thuận giá cả, số lượng của bên mua và bên bán thông qua đơn vị môi giới mà không qua sàn giao dịch tập trung (như HoSE, HNX hay UPCoM).

Việc giao dịch trở lại đối với cổ phiếu FLC diễn ra vài ngày sau khi doanh nghiệp hủy đăng ký cổ phiếu tại Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VDSC), để giao Công ty Chứng khoán Artex quản lý danh sách cổ đông.

Theo cập nhật tại Đại hội đồng cổ đông bất thường tổ chức vào tháng 11/2025, FLC có hơn 64.300 cổ đông. FLC khẳng định đang nỗ lực để thực hiện quá trình tái cấu trúc toàn diện các mặt hoạt động, nhằm xây dựng FLC phát triển vững mạnh, đảm bảo quyền lợi cao nhất cho các cổ đông cũng như tri ân sự tin tưởng của cổ đông đã dành cho Tập đoàn trong suốt thời gian vừa qua.

Cổ phiếu FLC chính thức lên sàn chứng khoán vào tháng 10/2011, khi được niêm yết trên HNX, và tăng tới 240% chỉ sau ba tháng giao dịch. Đến năm 2013, cổ phiếu này được chuyển sang niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE).

Ngày 20/2/2023, FLC bị hủy niêm yết bắt buộc trên HoSE với gần 710 triệu cổ phiếu do vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin.

Cổ phiếu này sau đó chuyển sang giao dịch trên UPCoM nhưng tiếp tục bị hạn chế, đình chỉ do chậm công bố báo cáo tài chính (BCTC), trước khi bị hủy đăng ký giao dịch hoàn toàn.

Được biết, Chứng khoán Artex (mã: ART, sàn UPCoM), tiền thân là Chứng khoán BOS là công ty chứng khoán có liên quan đến hệ sinh thái FLC của ông Trịnh Văn Quyết.

Công ty này được đổi tên từ tháng 7 năm ngoái sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Đồng thời, Artex cũng đã chuyển trụ sở về Tầng 1, Tòa nhà FLC Land mark Tower, đường Lê Đức Thọ, Hà Nội.

Ngày 26/02, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ra quyết định đưa Chứng khoán Artex ra khỏi tình trạng kiểm soát. Đến ngày 6/3, Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) có văn bản về việc khôi phục hoạt động giao dịch mua chứng khoán tại HoSE và HNX đối với ART.