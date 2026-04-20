Giá vàng hôm nay 20-4: Giảm mạnh ngay khi mở cửa tuần mới

Lúc 7 giờ 15 ngày 20-4 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.757 USD/ounce, giảm hơn 70 USD/ounce (tương đương khoảng 2,3 triệu đồng) so với mức giá đóng cửa cuối tuần.

Nguyên nhân do xung đột ở Trung Đông có diễn biến mới.

Trước đó, trong phiên giao dịch cuối tuần, giá vàng, bạc đi lên mạnh mẽ ngay sau thông báo của Iran tuyên bố eo biển Hormuz mở cửa cho tất cả tàu thương mại trong thời gian còn lại của lệnh ngừng bắn.

Tuy nhiên, cũng ngay sau đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo nếu Iran không ký thỏa thuận, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Ông Trump nói với Fox News rằng đây là cơ hội cuối cùng để Iran chấp nhận thỏa thuận hòa bình.

Cùng lúc, ông Donald Trump cho biết Washington dự kiến nối lại các cuộc đàm phán với Iran từ ngày 20-4 nhưng vẫn để ngỏ khả năng tấn công vào cơ sở hạ tầng nếu hai bên không đạt được đồng thuận. Trong khi đó, căng thẳng trên thực địa chưa hạ nhiệt…

Những thông tin này khiến nhà đầu tư lo ngại chiến sự ở Trung Đông chưa thể hạ nhiệt và vàng chịu áp lực bán mạnh, giá giảm sâu ngay khi vừa mở cửa giao dịch tuần mới.

Không chỉ vàng, giá bạc cũng mất 1,67%, thủng mốc 80 USD/ounce khi vừa mở cửa tuần mới. Theo giới phân tích, vàng, bạc sẽ được hỗ trợ tăng tiếp khi chiến sự ở Trung Đông có những tín hiệu tích cực.

Ông Rich Checkan, Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Asset Strategies International, cho biết gần đây, vàng và bạc được hỗ trợ bởi tình hình căng thẳng dịu bớt ở Trung Đông, nhất là kỳ vọng về các thỏa thuận ngừng bắn và mở lại eo biển Hormuz. Nếu thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực hoặc thông tin tích cực hơn, vàng và bạc sẽ tiếp tục đi lên.

Với thị trường trong nước, tính tới cuối ngày 19-4, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp như SJC, Mi Hồng, PNJ, Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở quanh mức 168,5 triệu đồng/lượng mua vào và 172 triệu đồng/lượng bán ra.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% được các công ty vàng giao dịch 168 triệu đồng/lượng mua vào, 171-171,5 triệu đồng/lượng (bán ra).

Trong tuần qua, giá vàng trong nước giảm từ 400.000 đồng tới 700.000 đồng/lượng, đánh dấu tuần giảm thứ 2 liên tiếp.

