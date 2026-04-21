Áo phát hiện thuốc diệt chuột trong thức ăn trẻ em HiPP

Theo cảnh sát bang Burgenland, mẫu từ lọ thức ăn vị cà rốt và khoai tây (190g) do khách hàng cung cấp cho kết quả dương tính với chất độc. Từ phát hiện này, nhà chức trách cảnh báo nguy cơ đối với các sản phẩm cùng loại đang lưu hành trên thị trường.

Các lọ bị nghi nhiễm có đặc điểm nhận diện gồm nhãn tròn màu đỏ ở đáy, nắp đã mở hoặc hư hỏng, mất niêm phong an toàn hoặc có mùi lạ. Cảnh sát khuyến cáo người tiêu dùng không sử dụng nếu phát hiện các dấu hiệu này.

Lô hàng có nguy cơ bị ảnh hưởng là "Hũ rau củ hỗn hợp Cà rốt và Khoai tây (loại 190 gram). Ảnh: The Guardian

Lô sản phẩm này hiện đã bị thu hồi tại hơn 1.500 cửa hàng thuộc chuỗi Spar Austria trên toàn nước Áo như một biện pháp phòng ngừa. Đại diện Spar cho biết việc thu hồi chỉ áp dụng tại thị trường Áo, không ảnh hưởng đến các hệ thống khác, và khách hàng có thể trả lại để nhận hoàn tiền.

Nhà sản xuất HiPP cho biết không loại trừ khả năng sản phẩm đã bị can thiệp từ bên ngoài trong quá trình phân phối, đồng thời cảnh báo việc tiêu thụ có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Doanh nghiệp nhận định đây có thể là hành vi phá hoại nhằm vào kênh phân phối của Spar tại Áo.

Các xét nghiệm ban đầu đối với những lọ tương tự thu giữ tại Cộng hòa Séc và Slovakia cũng phát hiện sự hiện diện của chất độc, song nhà chức trách chưa công bố chi tiết.

Cảnh sát khuyến nghị người tiêu dùng rửa tay kỹ nếu đã tiếp xúc với các lọ nghi nhiễm, trong khi cuộc điều tra về nguồn gốc chất độc vẫn đang được tiếp tục.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh thị trường thực phẩm trẻ em vừa trải qua những đợt thu hồi quy mô lớn hồi đầu năm. Hai tập đoàn Nestlé và Danone từng thu hồi sữa bột tại hơn 60 quốc gia do nghi nhiễm độc tố Cereulide, loại độc tố không bị phá hủy bởi nhiệt độ nấu nướng.

Tại Anh, UK Health Security Agency ghi nhận ít nhất 36 trẻ bị ngộ độc thực phẩm liên quan đến các sản phẩm này, song không có trường hợp nguy kịch.