Khối tài sản 138 tỷ USD của Jensen Huang và vai trò đặc biệt của người vợ

Việc CEO Nvidia Jensen Huang từ chức giữa bê bối tình ái đã gây chấn động thị trường chứng khoán và ngành công nghệ toàn cầu. Trong khi nhiều câu hỏi được đặt ra về tương lai của Nvidia sau sự ra đi của nhà lãnh đạo lâu năm, khối tài sản khổng lồ của ông cũng trở thành tâm điểm chú ý. Phần lớn tài sản này được nắm giữ thông qua các quỹ tín thác do ông và người vợ đã gắn bó hơn 40 năm, bà Lori Huang, cùng đứng tên quản lý.

Nvidia, hiện là một trong những nhà phát triển phần cứng trí tuệ nhân tạo (AI) hàng đầu thế giới, được ông Jensen Huang, 63 tuổi, đồng sáng lập vào năm 1993.

Dù gần đây không còn nằm trong danh sách 10 người giàu nhất thế giới, ông vẫn sở hữu khối tài sản ước tính khoảng 138 tỷ USD, theo Chỉ số Tỷ phú Bloomberg (Bloomberg Billionaires Index).

Trong báo cáo ủy quyền năm nay của Nvidia, Jensen Huang được xác định là cổ đông lớn nhất, với tỷ lệ sở hữu 3,58% cổ phần công ty. Tại thời điểm đó, ông nắm giữ hơn 870 triệu cổ phiếu Nvidia. Tuy nhiên, hồ sơ mới hơn gửi lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) cho thấy con số này hiện vào khoảng 811 triệu cổ phiếu.

Phần lớn số cổ phiếu trên được nắm giữ thông qua các quỹ tín thác, trong đó vợ ông, bà Lori Huang, được liệt kê là người đồng quản lý quỹ.

Theo hồ sơ gửi SEC, thông qua các vị trí quản lý này, cả ông Jensen và bà Lori Huang đều có thể được xem là đồng sở hữu hưởng lợi, đồng thời cùng thực hiện quyền biểu quyết và quyền quyết định đầu tư đối với hàng triệu cổ phiếu Nvidia.

Trong khi đó, theo báo cáo ủy quyền mà tạp chí PEOPLE xem xét, ông Jensen Huang trực tiếp sở hữu khoảng 70 triệu cổ phiếu công ty.

Jensen Huang và vợ Lori Huang tại Santa Monica, California, vào tháng 4/2026. (Ảnh: AFP/Getty Images)

Việc nắm giữ cổ phiếu thông qua các quỹ tín thác là thông lệ phổ biến. Tuy nhiên, các chuyên gia thuế trao đổi với CNBC cho biết việc một lãnh đạo doanh nghiệp cùng chia sẻ quyền sở hữu cổ phần với vợ hoặc chồng không phải là điều thường thấy.

Những diễn biến dẫn đến cuộc khủng hoảng hiện nay bắt đầu vào cuối tuần qua, khi ông Jensen Huang gửi thông điệp tới toàn thể nhân viên Nvidia, thừa nhận ông đã "không chung thủy" với vợ.

Dù không nêu tên người phụ nữ có quan hệ tình cảm với mình, tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh mối liên hệ giữa ông và một nữ doanh nhân Trung Quốc tên Alice Huang, còn được biết đến với tên Huang Le, ngày càng bị soi xét.

Sau lời xin lỗi công khai của ông Jensen Huang, Nvidia thông báo mở cuộc điều tra nội bộ nhằm xác định liệu vị CEO này có trở thành mục tiêu của một âm mưu gián điệp hay không.

Đến ngày 11/11, tờ New York Times đưa tin ông Huang có quan hệ tình cảm với bà Kimberly Powell, Phó chủ tịch phụ trách lĩnh vực chăm sóc sức khỏe của Nvidia. Ngày hôm sau, ông Jensen Huang tuyên bố rời khỏi công ty. Tiếp đó, một báo cáo khác xuất hiện, đề cập đến một mối quan hệ tình cảm khác của ông với một nhân viên Nvidia.

Trong thông báo về việc ông Jensen Huang từ chức, Nvidia không đề cập đến số phận khối cổ phần mà cựu CEO đang nắm giữ, cũng như khả năng ông có thay đổi quyền sở hữu hoặc chuyển nhượng số cổ phiếu này hay không.

Theo CNBC, mạng lưới phức tạp gồm các công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC) và quỹ tín thác do vợ chồng ông Huang thiết lập được xây dựng nhằm phục vụ mục đích hoạch định tài sản thừa kế và thuế.

Trong tổng số cổ phiếu Nvidia mà hai vợ chồng nắm giữ, gần 530 triệu cổ phiếu được đặt trong quỹ tín thác mang tên Jen-Hsun and Lori Huang Living Trust, thành lập năm 1995, theo báo cáo ủy quyền của công ty.

Đối với loại quỹ tín thác này, việc phân chia cổ phiếu trong trường hợp ly hôn có thể được thực hiện tương đối dễ dàng, CNBC cho biết. Tuy nhiên, các lãnh đạo doanh nghiệp thường có những thỏa thuận với công ty nhằm hạn chế việc bán hoặc chuyển nhượng cổ phần đang nắm giữ.

Trong khi đó, các quỹ tín thác không thể hủy ngang, một loại hình khác cũng được gia đình ông Huang sử dụng, có cấu trúc phức tạp hơn nhiều. Mọi thay đổi đối với các điều khoản của quỹ thường phải được tòa án hoặc những người thụ hưởng chấp thuận.

Tuần này, ông Jensen Huang cũng gửi lời xin lỗi tới gia đình, bày tỏ sự hối hận sâu sắc về những gì đã xảy ra. Nội dung này được Nvidia công bố trong một thông cáo báo chí.

"Trong suốt cuộc đời, gia đình luôn dành cho tôi tình yêu thương và sự ủng hộ. Họ xứng đáng nhận được sự trung thực và lòng chung thủy từ tôi. Thay vào đó, tôi đã khiến họ thất vọng và làm tổn thương cuộc sống mà chúng tôi đã cùng nhau xây dựng. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về những gì mình đã làm cũng như nỗi đau mà tôi gây ra, và chấp nhận những lời chỉ trích đi kèm", ông Huang viết.

"Gửi vợ và gia đình, anh yêu mọi người. Anh hiểu rằng một lời xin lỗi không thể xóa bỏ những gì mình đã làm. Anh hy vọng gia đình sẽ vượt qua tổn thương và theo thời gian, Anh có thể lấy lại được niềm tin của mọi người", ông nói thêm.

Trong khi đó, bà Lori Huang đến nay vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận công khai nào về vụ việc.

Theo People