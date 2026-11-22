Từ đầu tháng 11/2026 đến nay, thị trường trong nước ghi nhận nhiều đợt điều chỉnh giảm giá xăng dầu. Tại kỳ điều hành gần nhất, chiều 19/11, liên Bộ Công Thương Tài chính điều chỉnh hạ giá xăng E5 RON92 823 đồng/lít, xuống 18.576 đồng/lít, giảm giá xăng E10 RON95-III 745 đồng/lít, xuống 19.100 đồng/lít.

Trước đó, giá xăng đã có phiên giảm mạnh từ 15h ngày 12/11. Cụ thể, giá xăng E5 RON92 giảm 1.499 đồng/lít, không cao hơn 19.399 đồng/lít. Xăng E10 RON95-III giảm 1.311 đồng/lít, không cao hơn 19.845 đồng/lít.

Trong kỳ điều hành thường lệ ngày 5/11, giá bán lẻ các loại xăng cũng giảm mạnh. Theo đó, giá xăng E5 RON92 giảm 2.305 đồng/lít, không cao hơn 20.898 đồng/lít. Xăng E10 RON95-III giảm 2.075 đồng/lít, không cao hơn 21.156 đồng/lít.

Từ 22h ngày 3/11, giá xăng E5 RON92 cũng đã giảm 1.020 đồng/lít, xuống 23.203 đồng/lít; xăng E10 RON95-III giảm 928 đồng/lít, xuống 23.230 đồng/lít.

Từ 0h ngày 1/11, xăng E5 RON92 đã giảm 1.804 đồng/lít, về 24.223 đồng/lít; xăng E10 RON95-III giảm 1.575 đồng/lít, xuống 24.159 đồng/lít.

Như vậy, sau 5 lần giảm liên tiếp, giá xăng E5 RON92 đã hạ tổng cộng 7.451 đồng/lít. Giá xăng E10 RON95-III hạ tổng cộng 6.634 đồng/lít.

Giá xăng dầu trong nước liên tục giảm trong các kì điều hành gần đây.

Đối với giá dầu, trong kỳ điều chỉnh ngày 19/11, dầu diesel giảm 475 đồng/lít, hiện không cao hơn 26.347 đồng/lít. Dầu mazut giảm 1.071 đồng/kg, không cao hơn 18.671 đồng/kg.

Trước đó, tại kỳ điều hành ngày 12/11, giá dầu diesel giảm 1.874 đồng/lít, xuống 26.822 đồng/lít. Dầu mazut giảm 2.263 đồng/kg, xuống 19.742 đồng/kg.

Tại đợt điều chỉnh ngày 5/11, dầu diesel giảm 180 đồng/lít, xuống 28.696 đồng/lít. Dầu mazut giảm 1.969 đồng/kg, xuống 22.005 đồng/kg.

Ở kỳ điều chỉnh 3/11, dầu diesel 0.05S giảm 1.370 đồng/lít, xuống 28.876 đồng/lít. Ngược lại, dầu mazut 180CST 3.5S tăng 378 đồng/kg, lên 23.974 đồng/kg.

Còn từ 0h ngày 1/11, giá dầu diesel giữ nguyên 30.240 đồng/lít, dầu mazut giữ nguyên ở mức 23.590 đồng/kg.

Như vậy, sau 4 kỳ giảm liên tiếp dầu diesel 0.05S đã giảm tổng cộng 3.899 đồng/lít. Còn giá dầu mazut giảm tổng cộng 5.303 đồng/kg sau 3 kỳ giảm liên tiếp.

Giá xăng dầu trong nước giảm về mức hơn 18.000 đồng/lít/kg.

Theo thông từ tin từ Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Mỹ và Iran tấn công qua lại lẫn nhau; tiếp tục diễn ra các vụ tấn công ở eo biển Hormuz nhằm vào tàu chở dầu; Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA dự báo thị trường dầu mỏ sẽ dư cung trong Quý IV năm nay do việc xuất khẩu dầu từ khu vực Trung Đông đang phục hồi nhanh; cuộc xung đột giữa Nga với Ucraina vẫn tiếp diễn,… Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua tăng, giảm tùy từng mặt hàng nhưng có diễn biến giảm là chủ yếu.

Giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 12/11/2026 và kỳ điều hành ngày 19/11/2026 là: 100,784 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 3,189 USD/thùng, tương đương giảm 3,07%); 103,216 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (giảm 2,812 USD/thùng, tương đương giảm 2,65%); 148,730 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (giảm 3,550 USD/thùng, tương đương giảm 2,33%); 584,472 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 36,073 USD/tấn, tương đương giảm 5,81%).

Giá xăng dầu của Việt Nam hiện đang ở mức thấp so với các nước có chung đường biên giới. Cụ thể, giá bán xăng dầu của các nước lân cận Việt Nam ngày 19/11/2026 như sau:

Về giá xăng: Thái Lan: 30.434 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 27.354 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Lào: 43.992 VNĐ/lít; Trung Quốc: 34.025 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: không cao hơn 19.100 VNĐ/lít.

Về giá dầu: Thái Lan: 31.335 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 33.329 VNĐ/lít; Lào: 37.956 VNĐ/lít; Trung Quốc: 30.970 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: không cao hơn 26.347 VNĐ/lít.