Kho báu giá trị 350 tỷ USD: 'Người giữ vàng' quyền lực nhất thế giới

Theo Bangkok Post, IMF sở hữu lượng vàng này từ thời chế độ bản vị vàng. Hiện giá vàng đã vượt ngưỡng 4.300 USD/ounce, mức cao nhất trong lịch sử, gấp đôi giá trung bình giai đoạn 2019-2023. Tuy nhiên, trong bảng cân đối kế toán của IMF, lượng vàng này vẫn chỉ được định giá ở mức 50 USD/ounce, con số được ấn định từ những năm 1970.

Nếu được định giá lại theo giá thị trường, kho vàng của IMF tương đương hơn 350 tỷ USD, cao hơn tổng GDP của Chile. Chỉ cần bán ra 10% lượng vàng nắm giữ, Quỹ có thể thu về đủ nguồn lực để bù đắp phần lớn khoản cắt giảm viện trợ quốc tế trong năm nay.

IMF từng bán vàng. Giai đoạn 2009-2010, khi khủng hoảng tài chính toàn cầu bủa vây, Quỹ đã bán ra một phần nhỏ lượng vàng, thu về hàng chục tỷ USD. Số tiền đó được đưa vào Quỹ Giảm nghèo và Tăng trưởng (PRGT), giúp hàng chục quốc gia nghèo tiếp cận nguồn vay ưu đãi.

Khi đó, IMF bán vàng từ từ và kín đáo, thông qua các thỏa thuận với ngân hàng trung ương và các nhà sản xuất vàng lớn, nhằm tránh gây cú sốc giá.

Giá vàng thế giới tăng mạnh. Ảnh: Kitco

Hơn nữa, IMF không cần vàng để đảm bảo uy tín tín dụng, bởi Quỹ không vay mượn từ thị trường. Với hơn 35 tỷ USD dự phòng tiền mặt cùng kho vàng khổng lồ, "đại gia" này vẫn đủ vững vàng trước mọi biến động.

Nhiều nhà kinh tế lên tiếng cho rằng đây là thời điểm thích hợp để IMF hành động. Giá vàng đang ở đỉnh lịch sử, các quốc gia nghèo cần vốn hơn bao giờ hết, trong khi các nước giàu lại bận rộn với nợ công và chi tiêu quốc phòng.

IMF vốn không phải kẻ hấp tấp, bởi Quỹ hiểu rằng mỗi động thái của mình có thể làm chao đảo thị trường vàng thế giới. Tuy vậy, Quỹ cũng từng chứng minh rằng nếu hành động đúng cách, mọi việc vẫn có thể diễn ra êm đềm.

Nếu bán ra, IMF không chỉ giải phóng nguồn lực khổng lồ mà còn có thể đầu tư vào các quỹ tín thác sinh lời dài hạn, tạo dòng tiền bền vững để hỗ trợ hàng chục quốc gia trong nhiều thập kỷ tới. Một phần số tiền đó thậm chí có thể được đầu tư vào trái phiếu Kho bạc Mỹ, góp phần ổn định thị trường tài chính toàn cầu.

Hiện IMF vẫn im lặng quan sát, trong khi giá vàng tiếp tục leo thang và những lời kêu gọi hành động ngày càng dồn dập.

Thế giới đang chờ đợi. Khi IMF mở kho vàng, cả thị trường sẽ nín thở.