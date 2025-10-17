Phố vàng Hà Nội ngày 17/10/2025: Hàng trăm người “thi gan” với tiệm vàng, cảnh tượng bên trong quầy gây choáng

Ngày 17/10/2025, giá vàng trong nước tiếp tục lập kỷ lục mới. Tính đến 18 giờ, giá vàng miếng SJC tăng lên 153 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn của Bảo Tín Minh Châu lên mức 159 triệu đồng/lượng.

Tại nhiều cửa hàng trên phố vàng, ngay từ khi mở cửa đã treo biển báo hết vàng nhẫn và vàng miếng tích trữ.

Tuy nhiên, bên ngoài cửa hàng kinh doanh vàng vẫn có hàng trăm người xếp hàng chờ đợi từ sáng sớm đến chiều muộn chờ mua vàng.

Khoảng 6 giờ sáng, trước cửa hàng kinh doanh vàng trên phố Trần Nhân Tông (Hà Nội), hàng trăm người đã đến để lấy số mua hàng.

Khi đến cửa hàng, mỗi người sẽ tự viết tên mình vào một tờ giấy có sẵn. Chờ nhân viên cửa hàng gọi theo số thứ tự trên giấy và phát số.

Khoảng 7 giờ sáng, toàn bộ hơn 200 phiếu được phát hết. Những người đến sau không lấy được số phải ra về tay không.

Đến 8 giờ, cửa hàng thông báo, những người có số sẽ được vào mua bạc, còn vàng hôm nay cửa hàng không bán. Một số người có số rồi liền mang cho rồi quay về.

Trước một cửa hàng khác trên phố Trần Nhân Tông cũng gặp cảnh tương tự hàng trăm người xếp hàng quây kín cửa hàng vàng, tràn cả ra vỉa hè và xuống dưới lòng đường.

Nhân viên cửa hàng liên tục thông báo đám đông giải tán, hôm nay cửa hàng không bán vàng, nhưng đám đông vẫn “thi gan” với cửa hàng, không nhúc nhích.

“Hôm qua và hôm kia tôi chờ cả buổi sáng họ không bán, đến 1 giờ chiều họ mở bán nên hôm nay phải cố chờ. Không biết cửa hàng họ bán lúc nào, về là mất chỗ”.

Hết buổi sáng, dòng người mỗi lúc một đông hơn, đứng thành hàng, quây xung quanh tiệm vàng.

Nhân viên cửa hàng liên tục thông báo cửa hàng hết vàng nhưng vẫn không làm lay chuyển đám đông đứng “cố thủ” ngay trước cửa hàng vàng.

Nhiều người vì đứng quá lâu nên đành lót dép xuống đất, ngồi cho đỡ mệt.

Một số người tỏ ra buồn ngủ, gục tạm vào người ngồi bên cạnh. Ai cũng tỏ rõ vẻ mệt mỏi nhưng không một ai đi về, vẫn cố chờ.

Khoảng 3 giờ chiều, nhân viên tiếp tục thông báo không có vàng, yêu cầu tất cả mọi người giải tán. Lác đác một số người tỏ vẻ mệt mỏi, rời hàng và ra về.

“Chị đói quá rồi em ạ, không trụ được nữa, đi về thôi. Chắc hôm nay họ không bán đâu”, chị Thanh – người đến xếp hàng từ 5 giờ sáng nói.

Tuy nhiên, đến 4 giờ chiều, khi đám đông giải tán bớt, cửa hàng bắt đầu “đánh úp”, phát số cho những người còn lại. Chỉ trong vòng 10 phút, toàn bộ số phiếu được phát hết.

Hôm nay, mỗi người được phép mua tối đa 1 chỉ vàng nhẫn. Thanh toán tiền trước và 20 ngày sau đến lấy vàng.

Bên trong cửa hàng, tất cả các tủ quầy đều trống trơn, không còn bất kì một sản phẩm vàng trang sức nào.

“Tôi chưa từng gặp cảnh tượng nào như thế này. Mua 1 chỉ vàng phải “thi gan” với cửa hàng, chờ từ sáng đến chiều, may mắn mới mua được vì không biết họ bán lúc nào, có bán hay không. Bên trong cửa hàng vàng mà không có lấy 1 chỉ vàng nào để bán. Choáng thật”, ông Trung (Hà Nội) cho biết.