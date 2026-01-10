Kê khai thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công được miễn thuế thế nào?

Thuế TP Đà Nẵng đề nghị Cục Thuế cho ý kiến về việc kê khai thuế thu nhập cá nhân (TNCN) từ tiền lương, tiền công được miễn thuế theo Nghị quyết số 136/2024/QH15 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng.

Theo Nghị quyết, trong thời hạn 5 năm, thu nhập từ tiền lương, tiền công của chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng và cá nhân hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân nếu làm việc trong các lĩnh vực thiết kế, sản xuất, đóng gói, kiểm thử vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo tại các doanh nghiệp, tổ chức khoa học - công nghệ và hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Về vấn đề này, Cục Thuế cho biết, tại Điều 17 Luật Quản lý thuế số 38 (được sửa đổi tại Luật số 56/2024/QH15) quy định trách nhiệm của người nộp thuế phải khai chính xác, trung thực, đầy đủ và nộp hồ sơ thuế đúng thời hạn; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của hồ sơ thuế và các tài liệu cung cấp cho cơ quan thuế trong quá trình giải quyết hồ sơ thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

Cục Thuế hướng dẫn cách kê khai thuế thu nhập cá nhân đối với khoản thu nhập được miễn thuế.

Theo Cục Thuế, người nộp thuế vẫn phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ kê khai, ghi chép, cung cấp thông tin, chấp hành yêu cầu của cơ quan thuế và chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ, dù khoản thu nhập thuộc diện được miễn thuế.

Cục Thuế cũng dẫn quy định tại Khoản 3 Điều 7 Nghị định số 126/2020, trong đó nêu rõ các trường hợp người nộp thuế không phải nộp hồ sơ khai thuế, bao gồm:

- Người nộp thuế chỉ có hoạt động, kinh doanh thuộc đối tượng không chịu thuế theo quy định của pháp luật về thuế đối với từng loại thuế.

- Cá nhân có thu nhập được miễn thuế theo quy định của pháp luật về thuế TNCN và quy định tại điểm b khoản 2 Điều 79 Luật Quản lý thuế, trừ cá nhân nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản; chuyển nhượng bất động sản.

- Người khai thuế TNCN là tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc trường hợp khai thuế TNCN theo tháng, quý mà trong tháng, quý đó không phát sinh việc khấu trừ thuế TNCN của đối tượng nhận thu nhập.

Cùng với đó, tại điểm d.1, khoản 6 Điều 8 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định, tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế và quyết toán thay cho các cá nhân có ủy quyền do tổ chức, cá nhân trả thu nhập chi trả, không phân biệt có phát sinh hay không phát sinh khấu trừ thuế. Trường hợp tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập thì không phải khai quyết toán thuế TNCN.

Căn cứ quy định trên, Cục Thuế cho biết, đối với trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện khai thuế TNCN theo tháng, quý nếu trong kỳ có phát sinh khấu trừ thuế TNCN thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập có trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế TNCN tháng, quý và kê khai đầy đủ số thuế đã khấu trừ trong kỳ.

Trường hợp trong tháng, quý đó không phát sinh việc khấu trừ thuế TNCN thì không phải nộp hồ sơ khai thuế TNCN tháng, quý.

Đối với quyết toán thuế, tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm thực hiện khai quyết toán thuế TNCN, không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế.

Liên quan đến việc triển khai miễn thuế theo Nghị quyết 136, Cục Thuế cho biết đang phân tích tờ khai và phương án hỗ trợ kê khai do Thuế TP Đà Nẵng đề xuất, đồng thời đề nghị địa phương phối hợp theo dõi, giám sát việc thực hiện.