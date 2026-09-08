Kai Trump hé lộ tiện nghi trong căn hộ riêng ở Miami

Đăng video lên kênh Youtube hôm 5/9, Kai cho biết quyết định khoe không gian sống sau khi "có rất nhiều người háo hức muốn xem".

Cô gái 18 tuổi nhận xét căn hộ khá tuyệt, nói thêm: "Tôi thực sự rất may mắn khi có được nơi này ngay từ năm nhất đại học. Tôi yêu nó. Về tới nhà và không có ai ở đó cũng rất dễ chịu".

Kai mở đầu video bằng cảnh bước vào gian bếp, nơi cô gọi là "khu vực yêu thích vì tôi ăn rất nhiều". Nữ sinh viên trường Đại học Miami giới thiệu một bức ảnh đen trắng được đóng khung, chụp những cabin cáp treo ở Aspen, bang Colorado, bởi cô "rất thích trượt tuyết". Trong phòng khách còn có một bức ảnh chụp đường chân trời New York.

Kai sau đó lia máy qua bộ sofa trắng và chiếc TV, trước khi chỉ vào lò sưởi và nói: "Đây là lò sưởi nhà tôi, tôi nghĩ đây là phần tuyệt nhất của căn hộ".

Không gian sống tiện nghi trong căn hộ của Kai Trump. Ảnh: Youtube Kai Trump

Cuối video, Kai giới thiệu phòng tắm dành cho khách, phòng làm việc, phòng ngủ có khu thay đồ và phòng tắm riêng. Cháu gái Tổng thống Mỹ Donald Trump còn quay cả nhiều tấm hình được đóng khung, từ ảnh một chiếc ôtô đến bức chụp cô ngồi trên xe điện sân golf cùng ông ngoại.

Cũng trong video, Kai nói việc sống một mình "thật điên rồ", thừa nhận cô đã về thăm nhà ở Jupiter, Florida, vài lần.

Cô giải thích: "Đồ chơi golf, các huấn luyện viên và người hướng dẫn của tôi vẫn ở Jupiter, nên nếu có ngày nghỉ, tôi thường cố gắng về nhà. Mọi thứ vẫn rất ổn. Cuộc sống đại học rất vui. Nhưng khi vừa là sinh viên vừa là vận động viên, mọi thứ trở nên khó khăn hơn. Tôi vẫn chưa thực sự khám phá Miami vì quá bận tập golf. Dù vậy, tôi biết mình đến đây để được chơi golf cho đội tuyển trường, chứ không phải để tiệc tùng".

Kai chia sẻ về căn hộ nơi cô sống một mình khi là sinh viên Đại học Miami. Ảnh: Youtube Kai Trump

Trước đó một tuần, Kai đăng video bật khóc trong ôtô khi chuẩn bị chia tay người thân ở Jupiter, bang Florida, để bắt đầu cuộc sống sinh viên ở Đại học Miami. Tự nhận mình không phải người dễ xúc động, Kai cho biết chỉ nghĩ đến việc phải nói lời tạm biệt với gia đình khiến cô thấy buồn và khó khăn.

Kai là con gái đầu của Donald Trump Jr. và vợ cũ Vanessa Trump. Cô xác nhận sẽ theo học Đại học Miami hồi tháng 8/2024 và là thành viên đội tuyển golf của trường. Kai bắt đầu chơi golf từ nhỏ, thường xuyên tập luyện tại Jupiter, Florida, với huấn luyện viên và đặt mục tiêu trở thành golfer chuyên nghiệp.