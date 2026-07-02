Bên trong Air Force One mới 400 triệu USD của Tổng thống Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump và đoàn tùy tùng hôm 1/7 lần đầu sử dụng chuyên cơ Air Force One mới trị giá 400 triệu USD do Qatar trao tặng. Chuyến bay đầu tiên cũng giúp công chúng có cái nhìn chi tiết về nội thất chiếc phi cơ mà ông Trump gọi là "máy bay sang trọng nhất thế giới".

Ông Trump dành ít phút trả lời báo giới trước khi có chuyến bay đầu tiên trên Air Force One mới. Ảnh: AP

Trên mạng xã hội, các thành viên trong chính quyền Trump chia sẻ hình ảnh bên trong chuyên cơ, với nhiều chi tiết nội thất cao cấp như gối thêu quốc huy tổng thống, bàn bọc da trắng vân nổi cùng các điểm nhấn trang trí như sách đóng khung, tranh ảnh về các địa danh nổi tiếng ở thủ đô Washington.

Trên Instagram, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt đăng video ghi lại chuyến bay đầu tiên trên chuyên cơ mới, khi các quan chức chính quyền Mỹ tới bang North Dakota dự lễ khánh thành Thư viện Tổng thống Theodore Roosevelt.

Quan chức chính quyền Mỹ trên chuyến bay đầu tiên của Air Force One trị giá 400 triệu USD. Ảnh: X/@StevenCheung47

Trong video, Phó chánh văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller giơ biểu tượng hòa bình về phía máy quay và nhận xét chiếc chuyên cơ mới "tráng lệ". Hình ảnh được chia sẻ cũng cho thấy các nhân viên Nhà Trắng dùng bữa ăn nhẹ trên máy bay với bánh mì bagel kẹp, trái cây và nước ép.

Chuyến bay đầu tiên cũng hé lộ diện mạo mới của chuyên cơ, với lớp sơn đỏ - trắng - xanh thay cho tông xanh da trời truyền thống của Air Force One, mang phong cách tương tự chuyên cơ riêng của ông Trump.

"Chúng tôi đã sơn lại toàn bộ và đây là màu mới: đỏ, trắng và xanh", ông Trump nói với các quân nhân tại Căn cứ Liên hợp Andrews hồi tháng trước, khi đứng trước chiếc máy bay trong nhà chứa. "Đó là gu thẩm mỹ của tôi".

Khoang báo chí được trang bị với những chiếc ghế massage có thể ngả thành giường. Ảnh: X/@StevenCheung47

Dù các thành viên chính quyền tỏ ra hào hứng với chiếc Boeing VC-25B mới được ví như "cung điện trên không", món quà này vẫn gây nhiều tranh cãi kể từ khi được công bố. Các ý kiến chỉ trích cho rằng Qatar dùng chiếc máy bay như một cách lấy lòng Tổng thống Mỹ, trong khi một số người đặt câu hỏi về sự cần thiết của chuyên cơ mới, khi Không quân Mỹ vốn đã triển khai chương trình trị giá hàng tỷ USD để thay thế đội Air Force One thế hệ cũ.

Ông Trump cho biết chiếc chuyên cơ do Qatar trao tặng sẽ được sử dụng cho đến khi các mẫu Air Force One mới chính thức đi vào hoạt động. Sau đó, máy bay dự kiến được chuyển đến Thư viện Tổng thống Donald Trump để trưng bày.

Hồi tháng 3, video mô phỏng Thư viện Tổng thống Donald Trump tại Miami - tòa nhà chọc trời ven sông có thiết kế gợi nhớ One World Trade Center ở New York - cũng cho thấy chiếc chuyên cơ được đặt tại khu trưng bày.