Bị sa thải vì… khoe thưởng

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Theo thông báo của bộ phận điều tra chống tham nhũng Tencent, người quản lý họ Diệp đã làm lộ thông tin nội bộ nhạy cảm của công ty, gây ảnh hưởng tiêu cực cả trong và ngoài doanh nghiệp. Người này đã đăng ảnh chụp màn hình thể hiện khoản thưởng gồm hơn 820.000 NDT tiền mặt và khoảng 2,35 triệu NDT bằng cổ phiếu.

Theo cơ chế đánh giá của Tencent, nhóm nhân sự đạt thành tích cao nhất, chiếm khoảng 10-20% mỗi bộ phận, có thể nhận thưởng tương đương từ sáu tháng lương trở lên.

Tencent cho biết các quy định nội bộ nghiêm cấm nhân viên tiết lộ bí mật kinh doanh, thông tin liên lạc, mã nguồn chưa công bố cũng như dữ liệu nhân sự. Năm 2025, bộ phận kiểm soát nội bộ của tập đoàn phát hiện hơn 70 vụ vi phạm, sa thải trên 90 nhân viên và chuyển hơn 20 trường hợp cho cơ quan thực thi pháp luật. Vụ việc thu hút hơn 27 triệu lượt xem trên mạng xã hội, làm dấy lên nhiều tranh luận về quyền công khai thu nhập của người lao động.