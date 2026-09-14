Sầu Black Thorn và Musang King có gì đặc biệt mà cả hai đều có giá 'siêu' đắt trên thị trường?

Nhiều năm trở lại đây, bên cạnh sầu Ri6, sầu Thái Monthong trên thị trường xuất hiện thêm các giống sầu mới có hương vị đặc trưng, khác biệt. Dù có mức giá tương đối cao, gấp nhiều lần so với loại sầu khác nhưng sầu riêng Black Thorn (gai đen) và Musang King vẫn chiếm được cảm tình của nhiều người tiêu dùng.

Sầu riêng là một trong những mặt hàng trái cây nhận được nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng.

Theo chia sẻ của tiểu thương, hai loại sầu này có giá đắt đỏ vì chất lượng đỉnh cao và nguồn cung hạn chế. Đối với sầu Musang King sẽ có giá dao động từ 150.000 – 300.000 đồng/kg (tùy thời điểm và khu vực). Đặc biệt, Black Thorn đang thuộc nhóm sầu riêng có giá bán cao nhất tại thị trường Việt Nam ở thời điểm hiện tại, quả đạt chất lượng tốt có giá khoảng 350.000-400.000 đồng/kg. Với những quả nặng 2-2,5 kg, người tiêu dùng có thể phải chi từ 700.000 đồng đến gần 1 triệu đồng.

Sầu Musang King và Black Thorn đều có giá bán tương đối đắt đỏ trên thị trường.

"Hai giống sầu riêng "mới nổi" mà dân sành ăn ai cũng nên thử một lần đó Blackthorn và Musang King. Black Thorn hay còn gọi là sầu riêng "gai đen" có cơm màu vàng đậm, dẻo quánh, béo ngậy mà không quá ngọt gắt. Mùi thơm nồng nàn nhưng lại dễ chịu, ăn vào thấy hậu vị đậm, để lại dư âm rất lâu. Loại sầu này hợp với ai thích kiểu "ngon sâu sắc", không vồ vập.

Đối với sầu Musang King (Vua Mèo) thì lại ấn tượng bởi màu cơm vàng như nghệ, kết cấu mịn mượt và vị ngọt bùi như kem sữa. Đặc biệt, hạt lép và phần thịt nhiều khiến ai ăn rồi cũng phải tấm tắc. Musang King là lựa chọn lý tưởng cho những ai mê vị béo đặc trưng và thích sự sang trọng trong từng tép sầu. Mỗi giống một vẻ, nhưng đều khiến người ăn "say" từ miếng đầu tiên", chị Hương (chủ một cửa hàng hoa quả cao cấp tại Hà Nội chia sẻ.

Hai loại sầu Musang King và Black Thorn được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng.

So sánh hai giống sầu riêng Black Thorn và Musang King

Sầu riêng Musang King

Giống sầu riêng Musang King (có tên gọi khác là Raja Kunyit hay Mau Shan Wang hay Cat Mountain King). Giống này có nguồn gốc từ Malaysia và được chọn lọc từ vùng Kelantan, Tây Malaysia. Người phát hiện ra giống sầu riêng Musang King là Wee Chong Beng. Giống Musang King được đăng ký công nhận vào năm 1993, theo luật Bảo vệ cây giống của Malaysia thì giống này có mã là D197.

Một số đặc điểm của giống Musang King: Hình dạng quả có hình bầu dục đến elip và có vỏ màu xanh nhạt, có chiều dài từ 20 -30 cm và thường được phân từ 5 – 6 múi rất rõ ràng. Quả ở dưới đáy có hình ngôi sao 5 cánh rõ rệt. Cây 20 năm tuổi có thể để trên 100 quả/vụ. Trọng lượng trung bình 2,0 – 2,5 kg/quả, cơm có màu vàng tươi. Cơm dày, mịn, ít xơ, ngọt, mùi thơm đặc trưng, vị hơi đắng. Cơm dày, tỷ lệ hạt lép cao trên 90%. Giống này được ghi nhận chống chịu bệnh do Phytophthora và chất lượng không ảnh hưởng bởi mưa.

Sầu Musang King có dạng bầu dục, nặng 1,8–2,5kg; dấu hiệu nhận biết chuẩn nhất là đáy quả có 5 múi hình ngôi sao. Cơm màu vàng tươi, dày 4–6cm, mịn, ít xơ, tỷ lệ hạt lép cao, vị ngọt đậm pha đắng nhẹ đặc trưng.

Năm 2016 và năm 2017, sầu riêng Musang King là một trong những giống sầu riêng được du nhập về Việt Nam và được cho là ngon nhất thế giới tính đến thời điểm hiện tại. Sầu riêng Musang King được trồng tại một số khu vực của các tỉnh miền Tây và Tây Nguyên từ năm 2016-2017 đến nay cho thấy khả năng sinh trưởng và phát triển của cây sầu riêng Musang King tương tự với các loại sầu riêng khác như Monthong, Ri6... Vào tháng 5 năm 2020, tại huyện Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang) và huyện Chợ Lách (tỉnh Bến Tre) đã cho thu hoạch những trái sầu riêng Musang King đầu tiên trồng tại Việt Nam được ghép cải tạo trên gốc sầu riêng lớn. Tại Việt Nam, thời gian từ khi xổ nhị đến thu hoạch là hơn 3 tháng.

Sầu riêng Black Thorn

Giống sầu riêng Black Thorn (tên gọi khác là Duri Hitam, Ochee, Hei Tze). Giống này có nguồn gốc từ Malaysia và đến từ vùng Kampung Lima Kongsi, bang Penang phía bắc Malaysia. Người phát hiện ra giống sầu riêng Black Thorn là Bagi Kau. Giống Black Thorn được đăng ký công nhận vào năm 2015, theo luật Bảo vệ cây giống của Malaysia thì giống này có mã là D200.

Một số đặc điểm của giống Black Thorn: Quả có màu xanh xám. Trọng lượng trung bình 1,5 – 2,0 kg/quả. Quả hình tròn, cơm dày, màu đỏ cam, ít ngọt, mịn ít xơ, có vị hơi đắng, hạt lép nhiều và mùi thơm vừa phải. Thường chỉ để 10 quả cho những cây từ 5-6 năm tuổi, 50 đến 70 quả cho những cây 20 năm tuổi và tối đa 100 quả nếu cây lớn hơn 20 năm tuổi.

Sầu Black Thorn nổi bật với gai đen và cơm màu đỏ cam hiếm gặp. Trái tròn, nặng 1,5–2,2kg, cơm dày 3–5cm, mềm mịn như kem, vị ngọt thanh, ít đắng và không ngấy.

Loại sầu riêng này đang được nhiều nhà vườn tại Việt Nam chú ý. Đã có nhiều nhà vườn trồng kinh tế loại sầu riêng mới này nhưng số lượng ít hơn giống Musang King. Về cơ bản thì kỹ thuật trồng Black Thorn cũng tương tự với các loại sầu riêng khác như Monthong, Ri6... Cũng vào tháng 5 năm 2020, tại huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre đã cho thu hoạch những trái sầu riêng Black Thorn đầu tiên trồng tại Việt Nam được ghép cải tạo trên gốc sầu riêng lớn.

Tuy nhiên, tại Việt Nam các giống nêu trên chưa được cơ quan chuyên môn nghiên cứu đánh giá về khả năng sinh trưởng, phát triển, khả năng thích nghi điều kiện thời tiết, tính chống chịu sâu bệnh, năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất.