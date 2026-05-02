Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố sẽ áp thuế 25% lên ô tô nhập khẩu từ EU

Trong một đăng tải trên mạng xã hội, ông Trump tuyên bố rằng EU “không tuân thủ Thỏa thuận Thương mại mà chúng ta đã hoàn toàn nhất trí”, mặc dù ông không nêu rõ lý do phản đối trong bài đăng.

Tổng thống Trump. Ảnh: AP.

Khi được các phóng viên hỏi hôm 1/5 về việc tăng thuế nhập khẩu khi ông rời Nhà Trắng đến Florida, ông Trump đáp rằng EU “không như thường lệ” tuân thủ khuôn khổ thương mại năm ngoái (2025), mà không nêu chi tiết nguồn gốc của căng thẳng. Ông nói thêm rằng ông tin là việc chuyển sang thuế quan cao hơn “buộc họ phải chuyển sản xuất tại nhà máy sang Mỹ nhanh hơn nhiều”.

Ông Trump và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã nhất trí về thỏa thuận thương mại này vào tháng 7/2025. Luật này đã đặt mức thuế trần 15% đối với hầu hết các mặt hàng, mặc dù Tòa án Tối cao năm nay đã phán quyết chống lại thẩm quyền pháp lý mà ông Trump đã sử dụng để áp thuế đó. Điều này khiến ông Trump phải tìm kiếm các thẩm quyền thay thế, và chính quyền của ông đã áp thuế 10% trong khi điều tra sự mất cân bằng thương mại và các vấn đề an ninh quốc gia để áp đặt các mức thuế mới nhằm bù đắp cho khoản thu bị mất.

Các mức thuế quan được áp dụng vào thời điểm cuộc chiến tranh Iran đã tàn phá nền kinh tế thế giới với kỳ vọng tăng trưởng chậm hơn và lạm phát cao hơn, khi giá dầu và khí đốt tự nhiên tăng cao do việc đóng cửa hiệu quả eo biển Hormuz quan trọng sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel bắt đầu vào cuối tháng 2.

Đồng thời, ông Trump phải đối mặt với áp lực chính trị ở Mỹ trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 do mức lạm phát gia tăng. Ông Trump, thuộc phe Cộng hòa, đã trở lại Nhà Trắng năm 2025 với lời hứa rõ ràng rằng ông có thể nhanh chóng kiềm chế giá cả tăng vọt sau phản ứng của chính phủ Mỹ tiền nhiệm đối với đại dịch Covid-19, nhưng chi phí năng lượng cao hơn đã đẩy lạm phát hàng năm trong tháng 3 lên 3,3%, cao hơn mức ông thừa hưởng.

Chỉ 30% người trưởng thành ở Mỹ tán thành cách ông Trump điều hành nền kinh tế, theo thăm dò mới nhất của Trung tâm Nghiên cứu các vấn đề công AP-NORC.