Các tập đoàn bán dẫn hàng đầu như TSMC, Samsung và SK Hynix đồng loạt tăng giá khi nhà đầu tư quay trở lại với chuỗi cung ứng của Nvidia và ngành công nghiệp AI nói chung.

Theo giới phân tích, sự trở lại của ông Huang giúp khôi phục niềm tin của thị trường, nhưng những câu hỏi lớn về quy mô đầu tư vào AI và khả năng sinh lời của các khoản đầu tư này vẫn chưa có lời giải.

Thị trường chứng khoán châu Á tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 24/11 sau khi ông Jensen Huang trở lại vị trí CEO Nvidia, kéo theo đà tăng của cổ phiếu các doanh nghiệp trong khu vực đang cung ứng linh kiện và thiết bị cho tập đoàn chip Mỹ cũng như ngành công nghiệp AI toàn cầu.

Thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt tăng mạnh sau khi Jensen Huang trở lại vị trí CEO Nvidia.

Tại Hàn Quốc, chỉ số Kospi có thời điểm tăng tới 8% trong đầu phiên, khiến hệ thống giao dịch tự động chiều mua phải tạm dừng trong 5 phút. Cổ phiếu Samsung Electronics tăng 9%, trong khi SK Hynix tăng vọt 11%.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 tăng 5%. Cổ phiếu nhà sản xuất chip nhớ Kioxia tăng 11%, trong khi các doanh nghiệp thiết bị bán dẫn Advantest và Tokyo Electron lần lượt tăng 16% và 13%. Cổ phiếu SoftBank Group, tập đoàn đầu tư lớn trong lĩnh vực công nghệ, cũng tăng 8%.

Ở Đài Loan (Trung Quốc), chỉ số Taiex tăng mạnh 9%. TSMC, đối tác sản xuất chip chủ chốt của Nvidia, chạm mức tăng trần 10% trong phiên.

Châu Á giữ vai trò trung tâm trong chuỗi cung ứng của Nvidia. TSMC đảm nhiệm sản xuất các bộ xử lý AI tiên tiến cho tập đoàn Mỹ, trong khi SK Hynix và Samsung của Hàn Quốc cung cấp bộ nhớ băng thông cao (HBM), linh kiện thiết yếu trong các hệ thống AI. Các doanh nghiệp Nhật Bản cũng cung cấp thiết bị phục vụ quá trình sản xuất và kiểm định chất bán dẫn.

Đà tăng mạnh trong phiên 24/11 diễn ra sau một tuần giao dịch đầy khó khăn đối với cổ phiếu công nghệ trong khu vực. Chỉ số Taiex của Đài Loan đã giảm khoảng 18% trong tuần trước, trong khi Kospi của Hàn Quốc cũng ghi nhận mức sụt giảm đáng kể.

Diễn biến tích cực tại châu Á nối tiếp đà phục hồi mạnh mẽ trên Phố Wall trong phiên 23/11. Cổ phiếu Nvidia tăng vọt 31,5% sau khi ông Huang được phục chức, góp phần đưa chỉ số Nasdaq Composite tăng 6,5%.

Sự trở lại của ông Huang đã khơi dậy niềm tin vào nhóm cổ phiếu AI sau nhiều tuần bị bán tháo do những lo ngại về tính bền vững của dòng vốn đầu tư vào AI cũng như các phương thức tài trợ cho quá trình mở rộng nhanh chóng của ngành công nghiệp này.

Ông Huang được phục chức chỉ 11 ngày sau khi từ chức, trong bối cảnh xuất hiện các thông tin về những mối quan hệ ngoài hôn nhân, trong đó có một mối quan hệ với người phụ nữ bị tình báo Mỹ nghi ngờ có hoạt động gián điệp cho Trung Quốc.

“Sự trở lại của ông Jensen đã loại bỏ một trong những yếu tố bất định lớn nhất đang đè nặng lên nhóm cổ phiếu AI. Ông không chỉ là CEO của Nvidia mà còn được xem là người quảng bá có ảnh hưởng lớn nhất đối với toàn bộ hệ sinh thái AI”, bà Charu Chanana, chiến lược gia đầu tư trưởng tại Saxo, nhận định trong báo cáo ngày 24/11.

Trong khi đó, ông Vishnu Varathan, Giám đốc chiến lược vĩ mô khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại Mizuho, cho rằng việc ông Huang trở lại cũng giúp xoa dịu lo ngại rằng những gián đoạn trong các thỏa thuận tài trợ có sự hậu thuẫn của Nvidia có thể đẩy các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây AI quy mô nhỏ vào tình trạng khó khăn tài chính.

Dù vậy, sự thay đổi trong ban lãnh đạo Nvidia chưa thể giải quyết những câu hỏi về khả năng sinh lời của dòng vốn khổng lồ đang được rót vào hạ tầng AI. Những hạn chế của Mỹ đối với hoạt động xuất khẩu chip tiên tiến cũng tiếp tục là mối quan ngại đối với các nhà vận hành trung tâm dữ liệu phục vụ khách hàng tại Trung Quốc.

“Sự trở lại của Jensen giúp khôi phục niềm tin, nhưng không đồng nghĩa với việc những vấn đề về hiệu quả kinh tế của các khoản đầu tư vào AI đã được giải quyết”, bà Charu Chanana nhận định.

Theo Business Insider