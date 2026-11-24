Theo People, Nico Caprez hiện phụ trách phát triển hạ tầng trí tuệ nhân tạo toàn cầu tại Nvidia. Chồng Madison Huang, con gái tỷ phú Jensen Huang, từng được nhiều nhân vật trong ngành công nghệ đánh giá là một trong những lãnh đạo tiềm năng của công ty.

Trước khi bước vào lĩnh vực kinh doanh, Caprez là vận động viên trượt tuyết người Thụy Sĩ. Hồ sơ LinkedIn ghi anh thi đấu chuyên nghiệp từ năm 2010 đến 2013, từng nằm trong nhóm 100 vận động viên hàng đầu thế giới ở cả nội dung đổ dốc và super-G, nội dung kết hợp tốc độ với kỹ thuật vượt cổng. Năm 2010, anh giành chức vô địch trẻ quốc gia ở nội dung đổ dốc.

Sau khi rời thể thao, Caprez lần lượt thực tập tại công ty quản lý tài sản PSquared Asset Management năm 2014 và ngân hàng Nomura năm 2015. Từ năm 2018 đến 2019, anh làm cố vấn kinh doanh bán thời gian tại Voliro Airborne Robotics, rồi trở lại PSquared với vai trò chuyên viên phân tích đầu tư năm 2021.

Theo phần giới thiệu diễn giả trên website Viện Milken, Caprez tốt nghiệp Trường Kinh doanh London và Đại học Zurich.

Nico Caprez kết hôn với con gái tỷ phú Jensen Huang hồi tháng 9. Ảnh: AP

Tại Nvidia, Caprez được chú ý không chỉ bởi quan hệ gia đình với người đồng sáng lập mà còn bởi sự tin cậy ông dành cho anh. Trong bài viết hồi tháng 10, The Information dẫn lời một lãnh đạo gọi Caprez là "cố vấn thân tín của Jensen". Một phó chủ tịch Nvidia đánh giá anh là nhân vật 'rất quan trọng", còn một doanh nhân bên ngoài công ty nhận xét Caprez có tầm nhìn giúp hãng mở rộng ảnh hưởng trong hệ sinh thái hạ tầng AI.

Caprez kết hôn với Madison tại Hawaii hồi tháng 9, theo The Information. Vợ anh cũng 35 tuổi, hiện là giám đốc cấp cao phụ trách tiếp thị sản phẩm và kỹ thuật tại Nvidia.

Giống chồng, Madison từng theo đuổi những lĩnh vực khác xa ngành chip. Theo The Wall Street Journal, cô theo học tại Học viện Ẩm thực Mỹ và trường Le Cordon Bleu, sau đó làm việc trong lĩnh vực hàng xa xỉ tại tập đoàn LVMH. Madison tiếp tục lấy bằng về kinh doanh và thực tập tại Nvidia trước khi phát triển sự nghiệp ở công ty.

Trước khi bê bối tình ái của Jensen Huang nổ ra, đôi vợ chồng được một số nhân vật trong giới công nghệ xem là những gương mặt có thể đảm nhận trọng trách lãnh đạo Nvidia trong tương lai.

"Tôi nghĩ Huang phần nào đang chuẩn bị cho Madison và Nico tiến tới bước tiếp theo ấy", một đồng nghiệp nói với The Information.

Tuy nhiên, khi được hỏi về khả năng con gái kế nhiệm trước lúc từ chức, Huang nói với Bloomberg: "Tôi không mong con bé phải đảm nhận công việc này". Ông nhấn mạnh nếu Madison hoặc con trai Spencer muốn theo đuổi vị trí đó, họ phải tự nỗ lực để xứng đáng.

Spencer, 36 tuổi, hiện là giám đốc sản phẩm mảng robot tại Nvidia. Anh từng điều hành một quán bar ở Đài Bắc, Đài Loan, trước khi lấy bằng kinh doanh và thực tập tại hãng chip. Madison và Spencer là hai người con của Huang với Lori, người vợ đã gắn bó cùng ông hơn 40 năm.

Theo People, các con và con rể vẫn giữ những vị trí cấp cao tại Nvidia sau khi Huang rời ghế CEO. Ông từ chức giữa những thông tin về quan hệ ngoài hôn nhân với một nữ doanh nhân Trung Quốc và hai cấp dưới tại công ty. Nữ doanh nhân bị một số quan chức Mỹ nghi là gián điệp nhưng Trung Quốc bác bỏ cáo buộc này.

Sau khi rời chức, Huang bày tỏ mong muốn trở lại Nvidia nếu hội đồng quản trị đồng tình với chiến dịch ủng hộ ông tại Thung lũng Silicon.

Trong tuyên bố ngày 17/11, Huang thừa nhận không đáp ứng những chuẩn mực được kỳ vọng ở nhân sự Nvidia và phạm sai lầm nghiêm trọng trong đời tư. Ông bày tỏ hối tiếc vì đã gây khó khăn cho hội đồng quản trị, đồng thời nói: "Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về những sai lầm của mình".