Ba chị em Madam Pang, Khun Pui và Khun Pong là thế hệ thứ 5 của gia tộc Lamsam - một trong những dòng họ doanh nhân có ảnh hưởng tại Thái Lan.

Gia đình bà có nguồn gốc người Hoa, khởi nghiệp từ hoạt động kinh doanh gỗ, xay xát gạo vào đầu thế kỷ XX, trước khi mở rộng sang lĩnh vực ngân hàng, tài chính và bảo hiểm, theo SCMP. Cái tên Lamsam thậm chí còn trở thành một cách gọi mang hàm ý giàu có trong ngôn ngữ đời thường của người Thái. Điều này phần nào cho thấy vị thế và dấu ấn của gia tộc trong đời sống kinh tế nước này.

Madam Pang bên bố mẹ - ông Photipong Lamsam (92 tuổi) cùng bà Yupa Lamsam. Ảnh: Instagram/ panglamsam

Dấu mốc quan trọng nhất trong lịch sử kinh doanh của gia tộc là việc thành lập Thai Farmers Bank năm 1945, tiền thân của Kasikornbank (KBank), hiện thuộc nhóm ngân hàng lớn nhất Thái Lan. Gia tộc Lamsam cũng phát triển hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm, với những doanh nghiệp đáng chú ý như Muang Thai Insurance và Muang Thai Life Assurance.

Ba chị em Madam Pang - những người thuộc thế hệ thứ 5 của gia tộc Lamsam. Ảnh: Instagram/ panglamsam

Chị cả Madam Pang: Doanh nhân quyền lực của bóng đá Thái Lan

Sinh ra trong gia đình có truyền thống kinh doanh, Madam Pang (tên thật Nualphan Lamsam) sớm được tiếp cận với môi trường doanh nghiệp. Bà xây dựng sự nghiệp riêng trong lĩnh vực bảo hiểm, kinh doanh hàng xa xỉ và thể thao. Theo Tatler Asia, Madam Pang từng theo học tại Đại học Chulalongkorn, một trong những cơ sở giáo dục danh tiếng của Thái Lan, trước khi tiếp tục lấy bằng thạc sĩ quản lý tại Đại học Boston, Mỹ.

Năm 1997, bà thành lập Saint Honoré (Bangkok), doanh nghiệp phân phối thương hiệu thời trang xa xỉ Hermès tại Thái Lan. Bên cạnh đó, bà còn tham gia hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực ô tô và giữ vai trò điều hành tại Muang Thai Insurance.

Madam Pang nổi tiếng trong lĩnh vực kinh doanh hàng xa xỉ ở Thái và là người phụ nữ đầu tiên được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan. Ảnh: Instagram/ panglamsam

Trong lĩnh vực thể thao, Madam Pang từng quản lý các đội tuyển bóng đá quốc gia Thái Lan, đồng thời gắn bó với câu lạc bộ Port FC. Năm 2024, bà trở thành người phụ nữ đầu tiên được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT), đánh dấu một cột mốc đáng chú ý trong lịch sử bóng đá nước này.

Sự kết hợp giữa hoạt động kinh doanh và bóng đá giúp Madam Pang trở thành một trong những gương mặt nữ doanh nhân nổi bật nhất Thái Lan, đồng thời đưa tên tuổi gia tộc Lamsam đến gần hơn với công chúng quốc tế.

Em gái Khun Pui: Kiến trúc sư cảnh quan Thái Lan ghi dấu ấn quốc tế

Nếu Madam Pang lựa chọn kinh doanh và thể thao, người em gái Wannaporn Pui Phornprapha, thường được gọi là Khun Pui, lại gây dựng sự nghiệp trong lĩnh vực thiết kế và kiến trúc cảnh quan.

Khun Pui, tên đầy đủ là Wannaporn Lamsam, hay còn được biết đến với tên Wannaporn Pornprapha, tốt nghiệp loại giỏi bậc cử nhân tại Khoa Kiến trúc, Đại học Chulalongkorn. Sau đó, bà tiếp tục theo học chương trình thạc sĩ chuyên ngành Kiến trúc cảnh quan tại Trường Thiết kế Sau đại học Harvard (Harvard Graduate School of Design), Mỹ, theo Thairath.

Em gái Madam Pang - bà Wannaporn Lamsam, còn được biết đến với tên Khun Pui. Ảnh: harvardgsd

Với niềm đam mê, bà thành lập công ty P Landscape (PLA), một đơn vị chuyên thiết kế kiến trúc cảnh quan với nhiều dự án tại Thái Lan và nước ngoài. Các dự án của công ty trải rộng từ khách sạn, khu nghỉ dưỡng đến phát triển đô thị và không gian công cộng. Triết lý thiết kế trọng tâm là kết nối thiên nhiên, con người và văn hóa.

Một trong những công trình tạo dựng tên tuổi của bà là Garden of the Mind. Dự án thể hiện tư duy thiết kế không đơn thuần xem khu vườn như không gian xanh, mà còn là nơi tạo ra trải nghiệm và sự gắn kết giữa con người với thiên nhiên, theo Harvard Graduate School of Design.

Một dấu mốc đáng tự hào khác là năm 2025, Khun Pui được trao giải thưởng Harvard Graduate School of Design Alumni Award. Bà nhận giải vào ngày 26/9/2026 tại thành phố Cambridge, bang Massachusetts, Mỹ. Bà là người Thái Lan đầu tiên nhận được giải thưởng danh giá này. Giải thưởng được trao cho những cựu sinh viên có thành tích nổi bật về năng lực lãnh đạo và tạo ra những tác động tích cực thông qua lĩnh vực thiết kế.

Thành tựu này không chỉ là dấu ấn cá nhân mà còn là niềm tự hào của ngành kiến trúc cảnh quan Thái Lan, khi những công trình đến từ quốc gia này được ghi nhận trên trường quốc tế.

Em trai út Khun Pong - Sara Lamsam: Nhà lãnh đạo kế thừa doanh nghiệp

Là người con út trong gia đình, Khun Pong đảm nhận trọng trách điều hành mảng kinh doanh bảo hiểm nhân thọ của gia tộc. Hiện ông Sara Lamsam giữ chức vụ Tổng giám đốc điều hành Công ty Bảo hiểm nhân thọ Muang Thai Life Assurance, là nhà lãnh đạo có vai trò quan trọng trong việc phát triển doanh nghiệp, giúp tổ chức bắt kịp xu hướng kinh doanh hiện đại, theo Muang Thai Life Assurance.

Em trai út của Madam Pang - ông Sara Lamsam, giữ chức Tổng giám đốc điều hành Công ty Bảo hiểm nhân thọ Muang Thai Life Assurance. Ảnh: Instagram/ pongsaralamsam

Mối gắn bó của Khun Pong với lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ bắt đầu từ khi còn nhỏ. Cha ông, Phothipong Lamsam, thường xuyên đưa con trai đến thăm các chi nhánh và gặp gỡ những đại lý bảo hiểm nhân thọ tại các tỉnh. Nhờ vậy, ông sớm được tiếp xúc với văn hóa doanh nghiệp và hiểu về hoạt động kinh doanh thông qua những trải nghiệm thực tế.

Tâm huyết với triết lý kinh doanh của cha: "Cánh cửa phòng làm việc của cha luôn rộng mở", Khun Pong cũng vận dụng thành nguyên tắc quản lý của bản thân. Theo InsurTech Digital, phòng làm việc của CEO luôn sẵn sàng đón tiếp những nhân viên cần được tư vấn, không nhất thiết phải trải qua quy trình đặt lịch chính thức trong mọi trường hợp.

Bên cạnh đó, ông cũng chú trọng ứng dụng công nghệ để phát triển hoạt động kinh doanh, chẳng hạn xây dựng các dịch vụ kỹ thuật số thông qua nền tảng MTL Click, giúp khách hàng tiếp cận các dịch vụ bảo hiểm nhân thọ thuận tiện và nhanh chóng hơn.