Ảnh: NHK

Cụ thể, kẻ trộm đã lấy đi khoảng 20 kg vàng và gần 157.000 USD tiền mặt. Số vàng được ước tính có trị giá lên tới 2,5 triệu USD.

Một công ty an ninh đã báo cảnh sát vào khoảng 2h30 sáng 21-11, sau khi hệ thống an ninh của ngôi nhà phát hiện hoạt động bất thường.

Cảnh sát đã đến ngôi nhà ở thành phố Nishinomiya thuộc tỉnh Hyogo, miền Tây Nhật Bản, phát hiện cửa bị phá, cùng nhiều dấu hiệu khác của việc đột nhập.

Giới chức cho biết, số vàng và tiền trong nhà theo khai báo đã bị mất. Vào thời điểm xảy ra vụ trộm, trong nhà không có ai. Chủ nhà là lãnh đạo một công ty trong độ tuổi 40.

Cảnh sát đang phân tích hình ảnh từ camera an ninh trong khu vực để điều tra vụ trộm. Theo phía cảnh sát, ít nhất một nghi phạm đã vào nhà khi chủ nhà đi vắng.