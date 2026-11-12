Jensen Huang rời top 10 giàu nhất hành tinh

Theo Forbes, tỷ phú Jensen Huang đã rời nhóm 10 người giàu nhất thế giới sau khi tài sản bốc hơi 8,4 tỷ USD trong phiên 10/11, mức giảm lớn nhất trong số các tỷ phú hôm đó. Khối tài sản của ông biến động theo giá cổ phiếu Nvidia, công ty do ông sáng lập và nắm giữ hơn 3,5% cổ phần.

Tính chung 3 ngày giao dịch đầu tuần, vốn hóa Nvidia giảm khoảng 314 tỷ USD, xuống còn 4.193 tỷ USD vào cuối phiên hôm qua. Tính đến 11/11, ông Huang đứng thứ 11 trong danh sách tỷ phú của Forbes, tài sản ước tính còn 151,2 tỷ USD.

Trong khi đó, Bloomberg Billionaires Index hiện xếp ông ở vị trí thứ 13, với tài sản 145 tỷ USD, giảm gần 14% so với cùng kỳ 2025, tương đương mức giảm khoảng 23 tỷ USD.

Bảng xếp hạng tỷ phú theo thời gian thực của Forbes và Bloomberg thường có sự chênh lệch về giá trị tài sản và thứ hạng của cùng một người, dù đều dựa trên biến động cổ phiếu, giá trị doanh nghiệp và các tài sản sở hữu. Nguyên nhân chủ yếu bởi hai tổ chức sử dụng phương pháp định giá, giả định về quyền sở hữu và thời điểm cập nhật trong ngày khác nhau.

Sáng 12/11, cổ phiếu hãng chip AI Mỹ giảm hơn 9% trong phiên giao dịch ngoài giờ, sau khi Wall Street Journal trích nguồn tin thân cận cho biết HĐQT Nvidia đang chuẩn bị miễn nhiệm CEO Jensen Huang. Cuộc họp của HĐQT về tương lai của Huang tại công ty có thể diễn ra sớm nhất vào ngày 11/11 (giờ Mỹ).

CEO Nvidia Jensen Huang phát biểu tại hội nghị GTC Berlin tháng 10/2026. Ảnh: AFP

Vài ngày qua, CEO Nvidia vướng bê bối ngoại tình với nữ doanh nhân Alice Huang - người đứng đầu một công ty đối tác và bị cho là "gián điệp Trung Quốc". Jensen Huang đã thừa nhận hành vi ngoại tình nhưng không nêu tên người phụ nữ.

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và Nvidia đều đã mở các cuộc điều tra riêng lẻ về sự việc. Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 9/11 bác bỏ cáo buộc Alice Huang là điệp viên, gọi đây là "suy đoán vô căn cứ và hành động bôi nhọ Bắc Kinh".

Sau bê bối nghi liên quan bà Alice Huang, New York Times vừa tố tỷ phú Jensen Huang có quan hệ tình cảm từ lâu với Kimberly Powell, phó chủ tịch phụ trách mảng y tế của Nvidia. Bà Powell năm nay 48 tuổi, gia nhập công ty năm 2008.