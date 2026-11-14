Điều gì xảy ra với hơn 800 triệu cổ phiếu chung của cựu CEO Nvidia và vợ?

Hôm 12/11, Jensen Huang từ chức vị trí CEO Nvidia sau khi ông bị phanh phui có quan hệ tình ái với một nữ doanh nhân Trung Quốc Alice Huang và hai nhân viên cấp dưới. Vụ việc gây xáo trộn thị trường chứng khoán và giới công nghệ toàn cầu.

Trong khi nhiều câu hỏi về những diễn biến tiếp theo được đặt ra, khối tài sản của ông cũng trở thành tâm điểm chú ý. Theo People, phần lớn tài sản này được nắm giữ thông qua các quỹ tín thác đồng sở hữu với người vợ đã gắn bó hơn 40 năm, bà Lori Huang.

Vợ chồng ông Jensen Huang tại sự kiện Breakthrough Award ở California, Mỹ hồi tháng 4. Ảnh: AFP

Huang, 63 tuổi, có hai con, đồng sáng lập Nvidia vào năm 1993. Hiện công ty là một trong những nhà phát triển phần cứng về trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới. Tuy gần đây không còn nằm trong top 10 người giàu nhất thế giới, Jensen Huang vẫn sở hữu khối tài sản ước tính khoảng 138 tỷ USD, theo Bloomberg Billionaires Index.

Trong báo cáo gửi cổ đông của Nvidia năm nay, Huang được xác định là cổ đông lớn nhất, nắm giữ 3,58% cổ phần công ty. Trong hơn 870 triệu cổ phiếu Huang sở hữu thời điểm đó (theo hồ sơ mới nhất gửi Ủy ban Chứng khoán Mỹ, con số này vào khoảng 811 triệu), phần lớn được nắm giữ thông qua các quỹ tín thác do ông và vợ cùng quản lý.

Thông qua các quỹ tín thác này, vợ chồng ông Huang đều được xem là đồng sở hữu hưởng lợi, cùng có quyền biểu quyết và quyết định việc đầu tư đối với hàng trăm triệu cổ phiếu được đề cập trong hồ sơ gửi Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC). Theo báo cáo cổ đông People thu thập được, cựu CEO Nvidia trực tiếp sở hữu khoảng 70 triệu cổ phiếu.

Việc nắm giữ cổ phiếu thông qua quỹ tín thác là hình thức phổ biến. Tuy nhiên, các chuyên gia thuế nói với CNBC rằng lãnh đạo doanh nghiệp cùng đứng tên sở hữu cổ phiếu với vợ hoặc chồng là điều hiếm thấy.

Bê bối bắt đầu gây xáo trộn từ cuối tuần qua, khi Jensen Huang gửi thông báo tới toàn thể nhân viên, thừa nhận đã "không chung thủy" với vợ. Dù không nêu danh tính người phụ nữ có quan hệ ngoài luồng với mình, thông báo được đưa ra trong bối cảnh mối liên hệ giữa ông và nữ doanh nhân Trung Quốc Alice Huang, còn được biết đến với tên Huang Le, bị soi xét.

Sau lời xin lỗi công khai của Jensen Huang, Nvidia thông báo mở cuộc điều tra nội bộ nhằm làm rõ liệu ông có trở thành mục tiêu của một âm mưu tình báo nước ngoài hay không.

Ngày 11/11, New York Times đưa tin Huang có quan hệ tình cảm với Kimberly Powell, Phó chủ tịch phụ trách lĩnh vực y tế của Nvidia. Hôm sau, ông rời vị trí CEO. Tiếp đó, xuất hiện thêm thông tin ông có quan hệ với một nhân viên khác trong công ty.

Trong thông báo về việc Huang từ chức hôm 12/11, Nvidia không đề cập đến số cổ phiếu của cựu CEO sẽ được xử lý ra sao.

Theo CNBC, mạng lưới công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC) và quỹ tín thác phức tạp do Huang cùng vợ xây dựng nhằm phục vụ việc hoạch định di sản và tối ưu thuế. Trong số cổ phiếu của hai vợ chồng, gần 530 triệu đơn vị được nắm giữ thông qua quỹ tín thác gia đình Jen-Hsun and Lori Huang Living Trust, do hai vợ chồng thành lập năm 1995, theo báo cáo cổ đông của Nvidia.

Với quỹ tín thác còn hiệu lực khi người lập vẫn còn sống (living trust), cổ phiếu có thể được phân chia tương đối dễ dàng nếu hai vợ chồng ly hôn, CNBC cho biết. Tuy nhiên, các lãnh đạo doanh nghiệp thường có thỏa thuận với công ty nhằm hạn chế việc bán hoặc chuyển nhượng cổ phiếu.

Trong khi đó, quỹ tín thác không thể hủy ngang (irrevocable trust), cũng được vợ chồng Huang sử dụng, có cơ chế phức tạp hơn. Mọi thay đổi về điều khoản của quỹ đều phải được tòa án hoặc những người thụ hưởng chấp thuận.

Hiện bà Lori Huang chưa đưa ra bất kỳ bình luận công khai nào.