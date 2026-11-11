Vợ CEO Nvidia từng kiếm nhiều tiền hơn chồng

Ngày 8/11, tỷ phú Jensen Huang, CEO Nvidia, thừa nhận ngoại tình trong thư gửi nhân viên. "Hành động của tôi đã làm tổn thương vợ và các con. Không có lời bào chữa nào cho việc đó", ông viết.

Truyền thông Mỹ cho biết người phụ nữ kia là Alice Huang, cựu lãnh đạo công ty Megaspeed có trụ sở tại Singapore. Hội đồng quản trị Nvidia sau đó mở cuộc điều tra độc lập.

Dù đứng giữa bê bối tình ái của chồng nhưng đến nay bà Lori, 65 tuổi, vẫn giữ im lặng. Được cho là người có đóng góp rất lớn vào sự thành công của chồng nhưng trong hơn 40 năm làm vợ ông Huang, bà Lori hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Thông tin về bà chủ yếu đến từ lời kể của ông Jensen Huang, hồ sơ thuế và tên các công trình từ thiện.

Năm 1980, Lori Mills là một trong ba nữ sinh giữa 250 sinh viên ngành kỹ thuật điện tại Đại học bang Oregon. Năm 1985, bà tốt nghiệp và kết hôn với ông Huang. Hai người cùng làm việc ở Thung lũng Silicon, bà thiết kế vi mạch. "Cô ấy thực sự kiếm nhiều tiền hơn tôi", ông Huang kể với tạp chí The New Yorker.

Khi hai con Spencer và Madison lần lượt ra đời, bà nghỉ việc ở nhà chăm con, còn chồng làm hơn 80 giờ mỗi tuần. Chiếc áo da đen ông Huang mặc trên các sân khấu công nghệ sau này do vợ và con gái gợi ý.

Ban đầu, cả hai con không theo nghề kỹ thuật của cha mẹ. Madison học quản trị nhà hàng tại Học viện Ẩm thực Mỹ, làm đầu bếp ở New York và San Francisco, rồi sang Paris học làm bánh và rượu vang tại Le Cordon Bleu. Cô làm gần bốn năm cho tập đoàn LVMH.

Spencer học marketing và văn hóa ở Columbia College Chicago, rồi cùng bạn mở quán R&D Cocktail Lab ở Đài Bắc. Anh điều hành quán 7 năm, đến khi quán đóng cửa năm 2021.

Năm 2019, hai anh em học khóa trực tuyến sáu tuần về trí tuệ nhân tạo của Viện Công nghệ Massachusetts. Madison học tiếp MBA tại Trường Kinh doanh London, Spencer học ở Đại học New York. Cả hai vào Nvidia từ vị trí thực tập, Madison năm 2020, Spencer năm 2022.

Dù lui về để quán xuyến gia đình, Lori Huang cũng có công việc riêng của mình. Từ năm 2007, bà làm Chủ tịch Quỹ Jen-Hsun và Lori Huang, trực tiếp quyết định các khoản tài trợ cho y tế, giáo dục và khoa học. Quỹ hình thành từ những lần hai vợ chồng chuyển cổ phiếu Nvidia vào tổ chức. Cuối năm 2022, quỹ nắm 69 triệu cổ phiếu, và năm 2024 ghi nhận hơn 126 triệu USD tiền tài trợ. Bà Lori đồng thời là đồng ủy thác quỹ tín thác gia đình lập năm 1995. Báo cáo thường niên Nvidia năm 2025 ghi quỹ tín thác này nắm khoảng 583 triệu cổ phiếu.

Một trong những nơi nhận hỗ trợ gắn với chính quãng đời sinh viên của bà là Đại học bang Oregon. Năm 2022, vợ chồng bà đóng góp 50 triệu USD để xây trung tâm nghiên cứu mang tên hai người. Công trình có tên đầy đủ là Trung tâm Nghiên cứu Đổi mới sáng tạo Jen-Hsun Huang và Lori Mills Huang, giữ lại họ thời con gái của bà. Trước đó, quỹ đã tài trợ 5 triệu USD xây phòng thí nghiệm nghiên cứu ung thư tại trường.

Những khoản tài trợ khác mở rộng sang nghệ thuật và nghiên cứu bằng trí tuệ nhân tạo. Năm 2025, quỹ cam kết 22,5 triệu USD theo hình thức tài trợ đối ứng cho ĐH Nghệ thuật California, góp phần giúp trường huy động gần 45 triệu USD giữa lúc khó khăn tài chính. Trường sau đó thông báo sẽ chấm dứt hoạt động sau năm học 2026–2027. Tháng 7/2026, Đại học Vanderbilt công bố khoản tài trợ đối ứng 75 triệu USD từ gia đình Huang để lập Trường Nghệ thuật, Kiến trúc và Thiết kế Jen-Hsun và Lori Huang tại cơ sở San Francisco.

Quỹ còn dành khoảng 108 triệu USD mua năng lực điện toán từ CoreWeave để các trường đại học và viện nghiên cứu phi lợi nhuận sử dụng. Một trong những đơn vị nhận hỗ trợ là Viện Thiết kế Protein thuộc Đại học Washington, nơi dùng thời gian tính toán để phát triển các mô hình AI phục vụ nghiên cứu protein, thuốc và vaccine.

Trung tâm ở bang Oregon, nơi bà từng là sinh viên và gặp Jensen Huang, dự kiến hoàn tất xây dựng cuối năm nay.

Lori và Jensen Huang tại lễ trao giải Breakthrough Prize ở California, Mỹ, tháng 4/2026. Ảnh: Newsweek