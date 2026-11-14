Lệnh rà soát giá cước vận tải theo đà giảm xăng dầu: Vì sao doanh nghiệp vẫn "chần chừ"?

Giá xăng dầu giảm, giá cước vận tải vẫn "bất động"

Thời gian qua, giá xăng dầu đã liên tiếp được điều chỉnh giảm, góp phần chia sẻ "gánh nặng" với các ngành kinh doanh vận tải, sản xuất. Nhằm bình ổn giá cước vận tải theo giá xăng dầu, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng, Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá đã yêu cầu Bộ Xây dựng tăng cường kiểm tra việc kê khai, niêm yết giá cước vận tải, yêu cầu điều chỉnh giảm giá cước phù hợp khi chi phí nhiên liệu giảm.

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo đảm việc điều hành giá phù hợp với biến động chi phí, nhất là trong bối cảnh Chính phủ đang triển khai các chính sách hỗ trợ giảm chi phí sản xuất, kinh doanh.

Doanh nghiệp kinh doanh vận tải tại Bến xe Nước Ngầm. Ảnh: TA

Đối với hoạt động kinh doanh vận tải tại TP.Hà Nội, Sở Xây dựng Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải bằng ôtô, rà soát cơ cấu chi phí, xây dựng phương án điều chỉnh giảm giá cước phù hợp với mức giảm chi phí nhiên liệu, góp phần kiểm soát lạm phát trong những tháng cuối năm 2026.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Trịnh Hoài Lam - Phó Giám đốc Bến xe Nước Ngầm cho biết, đối với lĩnh vực kinh doanh vận tải, các doanh nghiệp vận tải chưa giảm giá vé xe ngay sau khi giá xăng dầu giảm bởi chi phí nhiên liệu chỉ là một trong nhiều cấu phần hình thành giá cước.

Theo ông Lam, thời gian gần đây, giá xăng dầu có giảm liên tiếp, tuy nhiên, giá cước vận tải của các doanh nghiệp kinh doanh tại Bến xe Nước Ngầm vẫn duy trì ổn định".

"Thực tế, những năm qua, giá xăng dầu có thời điểm tăng cao "đột biến" những giá cước vận tải của các doanh nghiệp vẫn duy trì ổn định, không được điều chỉnh tăng mặc dù các doanh nghiệp có đề xuất tăng giá vé" - ông Lam cho biết.

Theo ông Lam, nguyên nhân là doanh nghiệp lo ngại việc tăng giá cước sẽ khiến lượng khách sụt giảm. Trong khi đó, doanh nghiệp vẫn phải cân đối nhiều khoản chi phí đầu vào khác và cần thêm thời gian để đánh giá mức độ ổn định của giá nhiên liệu.

Chi phí nhiên liệu thường chiếm khoảng 30 - 35% doanh thu

Trong khi đó, ông Đỗ Văn Bằng, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Hà Nội cho biết, giá nhiên liệu là một trong những yếu tố quyết định hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp vận tải hành khách và vận tải logistics.

Trong điều kiện bình thường, chi phí nhiên liệu thường chiếm khoảng 30 - 35% doanh thu, có thời điểm lên tới 40%. Tuy nhiên, khi giá xăng dầu tăng mạnh, tỷ trọng này có thể lên tới trên 50%, tạo sức ép lớn đối với khả năng cân đối tài chính của doanh nghiệp.

Theo ông Bằng, trong những giai đoạn giá xăng dầu tăng mạnh, doanh nghiệp vận tải vẫn lựa chọn giữ nguyên giá vé xe khách, cước vận tải và rà soát hoạt động, tiết kiệm nhiên liệu, cắt giảm những khoản chi phí có thể tiết giảm và nâng cao hiệu quả khai thác phương tiện. Do đó, khi giá xăng dầu giảm, giá cước vẫn không có nhiều thay đổi.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Công Hùng - Phó Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam cho biết, giá xăng dầu tuy có giảm nhưng vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng của cộng đồng doanh nghiệp. Hơn nữa, việc giá nhiên liệu liên tục biến động thất thường đã trở thành tình trạng phổ biến.

Do đó, cả doanh nghiệp vận tải lẫn người tiêu dùng đều không còn quá bất ngờ. Ông cho rằng, công tác điều hành giá xăng dầu nhiều thời điểm gây sốc, tình trạng "tăng phi mã, giảm nhỏ giọt" vẫn diễn ra, khiến người dân và doanh nghiệp đều băn khoăn.

"Tôi mong muốn cơ quan quản lý có giải pháp bình ổn giá nhiên liệu hiệu quả để góp phần kiềm chế lạm phát", ông Hùng chia sẻ.

Cũng trao đổi với PV Dân Việt, đại diện Công ty CP Vận tải đường sắt cho biết, dù giá xăng dầu có giảm, nhưng giá vé tàu vẫn đang được giữ nguyên. Lý do là vì giá dầu giảm chưa tới 10%, so với lần điều chỉnh giá vé tàu gần đây nhất vẫn chưa tới biên độ giảm giá vé tàu.