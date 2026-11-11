Vợ CEO Nvidia có thể nhận 60 tỷ USD nếu ly hôn

Vợ của CEO Nvidia Jensen Huang có thể nhận ít nhất một nửa khối tài sản 150 tỷ USD nếu chấm dứt cuộc hôn nhân kéo dài hơn bốn thập kỷ.

Luật sư Christopher Melcher tại Los Angeles, chuyên giải quyết ly hôn cho giới siêu giàu, cho biết bang California áp dụng nguyên tắc tài sản chung. Mọi tài sản hình thành trong thời kỳ hôn nhân đều được chia đều 50:50, không phụ thuộc vào lý do ngoại tình.

Luật sư Robert Farzad, một chuyên gia thụ lý ly hôn khác tại California, nhận định khả năng vợ chồng ông Huang ký hợp đồng tiền hôn nhân là rất thấp. Hai người quen nhau tại Đại học bang Oregon và kết hôn từ khi còn là sinh viên, chưa có tài sản tích lũy.

Hồ sơ chứng khoán tháng 9 ghi nhận CEO Nvidia trực tiếp kiểm soát khoảng 70 triệu cổ phiếu. Quỹ tín thác sinh thời và 6 công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC) của gia đình nắm giữ thêm 600 triệu cổ phiếu. Nếu không có hợp đồng tiền hôn nhân, bà Lori có quyền yêu cầu sở hữu một nửa trong số 670 triệu cổ phiếu này, tương đương khoảng 335 triệu cổ phiếu (trị giá 60 tỷ USD).

Ngoài ra, khoảng 140 triệu cổ phiếu khác đang nằm trong hai quỹ tín thác không thể thu hồi. Việc bà Lori có thể tiếp cận số tài sản này hay không sẽ phụ thuộc vào điều khoản của từng quỹ.

Hôn nhân của ông Huang chịu sức ép sau khi CEO Nvidia thừa nhận ngoại tình. Hình ảnh ông và Alice Huang, cựu lãnh đạo một công ty công nghệ, xuất hiện cùng nhau tại Đài Bắc lan truyền trên truyền thông quốc tế từ tháng 5/2025.

Sau sự việc, ông Huang đã xin lỗi gia đình. "Tôi yêu vợ và gia đình. Tôi biết lời xin lỗi không thể xóa bỏ những gì mình đã làm. Tôi hy vọng gia đình có thể hàn gắn và theo thời gian, tôi sẽ lấy lại được lòng tin của họ", CEO Nvidia nói.

Giới chuyên gia pháp lý cho rằng nếu đi đến bước chia tài sản, sự việc nhiều khả năng được giải quyết kín đáo. Khối tài sản của cả hai gắn chặt với cổ phiếu Nvidia, nên việc đưa tranh chấp ra trước công chúng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị tập đoàn. Dù vậy, quá trình thương lượng vẫn có thể phát sinh các yêu cầu kiểm toán toàn bộ tài sản để xác minh khả năng che giấu thông tin tài chính.

Lori Huang cùng chồng là CEO Nvidia Jensen Huang dự Lễ trao giải Breakthrough Prize thường niên lần thứ 12 tại Santa Monica, California, ngày 18/4. Ảnh: PA/SplashNews.com