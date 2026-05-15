Jeff Bezos bán siêu du thuyền nửa tỷ USD vì 'quá gây chú ý'

Thông tin được một nguồn tin tiết lộ với Page Six. Theo đó, nhà sáng lập Amazon dường như thấy con tàu dài hơn 127 m - được cho là du thuyền buồm lớn nhất thế giới - đang thu hút quá nhiều sự chú ý. Ngoài ra, ông Bezos cũng không hài lòng với khoản chi phí bảo dưỡng lên tới gần 30 triệu USD mỗi năm cho siêu du thuyền này.

Tỷ phú Jeff Bezos và vợ Lauren Sanchez. Ảnh: Vogue

Sự thay đổi quyết định của ông Bezos, người có tài sản ước tính hơn 274 tỷ USD, diễn ra chỉ ba năm sau chuyến hải trình đầu tiên của Koru - siêu du thuyền đóng riêng theo yêu cầu, do hãng đóng tàu Hà Lan Oceanco chế tạo và hoàn thiện trong bí mật suốt hai năm.

Kể từ khi được thiết kế, siêu du thuyền đã được coi là biểu tượng của sự xa hoa, đặc biệt khi tàu hỗ trợ Abeona đi kèm có giá khoảng 74 triệu USD và dài tới 77 m.

Siêu du thuyền Koru của ông chủ Amazon. Ảnh: Backgrid

Do sử dụng buồm, Koru không thể bố trí sân đỗ trực thăng, nên hạng mục này được đặt trên tàu hỗ trợ Abeona. Phần mũi tàu Koru gắn tượng điêu khắc hình nàng tiên cá lấy cảm hứng từ Lauren Sánchez - người vợ thứ hai của Jeff Bezos. Du thuyền cần 36 thành viên thủy thủ đoàn để vận hành và có thể phục vụ tối đa 18 khách.

Tháng 6 năm ngoái, ông Bezos, 62 tuổi, kết hôn với bà Sánchez, 56 tuổi, trong lễ cưới xa hoa tại Venice, đồng thời tổ chức tiệc đính hôn ngay trên du thuyền Koru. Những người từng du ngoạn trên con tàu này có nhiều người nổi tiếng như Kim Kardashian, Leonardo DiCaprio và Katy Perry.

Mũi tàu Koru gắn tượng điêu khắc hình nàng tiên cá lấy cảm hứng từ Lauren Sánchez. Ảnh: Backgrid

Tuy nhiên, kích thước đồ sộ của con tàu đôi khi kéo theo sự soi xét mà Bezos dường như muốn tránh. Ông từng gây phẫn nộ tại thành phố Rotterdam (Hà Lan) khi hãng Oceanco đề nghị tháo dỡ cây cầu Koningshaven 95 năm tuổi để Koru có thể đi qua. Người dân tức giận đe dọa ném trứng thối hoặc cà chua vào con tàu khi nó di chuyển, buộc Oceanco phải rút đề xuất.

Kích thước đồ sộ của Koru cũng gây ra không ít phiền toái cho ông Bezos. Năm 2023, con tàu quá lớn để cập bến tại khu vực Everglades (bang Florida), buộc phải neo đậu tại một cảng kém sang hơn, nằm cạnh các tàu chở dầu và tàu container.

Trong ba năm qua, nhà sáng lập Amazon đã sử dụng Koru thường xuyên, và con tàu từng xuất hiện tại các điểm đến như Saint-Tropez, Capri và Sardinia.