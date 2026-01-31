Du thuyền The Reverie Saigon của bà Trương Mỹ Lan có gì đặc biệt mà được rao bán gần 50 tỷ đồng?

Du thuyền The Reverie Saigon có gì đặc biệt?

Du thuyền The Reverie Saigon được đóng tại Pháp năm 2018 với tông màu chủa đạo là trắng – xanh. Hiện neo đậu tại bến du thuyền Tam Sơn Swan Bay (xã Đại Phước, tỉnh Đồng Nai). Đây là du thuyền thuộc sở hữu của bà Trương Mỹ Lan và đã bị cơ quan nhà nước kê biên.

Theo các thông tin quảng cáo trước đó, du thuyền The Reverie được thiết kế theo phong cách Italy cao cấp, bày trí nội thất hiện đại cùng đội ngũ phục vụ chuyên nghiệp. Với sức chứa 10 người, du thuyền sở hữu cabin, đồ dùng nhà bếp tiện nghi cùng nhiều khu vực thư giãn phía trong và trên boong tàu.

Chiếc du thuyền của bà Trương Mỹ Lan được đấu giá. Ảnh: MXH

Đây là du thuyền chuyên phục vụ cho khách lưu trú ở khách sạn 6 sao cùng tên và nổi tiếng với thiết kế nội thất sang trọng, đẳng cấp bậc nhất TP.HCM. Nơi giới thượng lưu tận hưởng những dịch vụ xa xỉ.

Trong quảng cáo của khách sạn The Reverie, thời điểm trước khi du thuyền bị kê biên, giá một tour trải nghiệm tại du thuyền ngắm sông Sài Gòn trong vòng 2 tiếng là 35 triệu đồng.

Du thuyền The Reverie Saigon – tài sản từng được bà Trương Mỹ Lan đề nghị xin lại tại phiên tòa phúc thẩm năm 2024 – đang được cơ quan thi hành án dân sự đưa ra đấu giá.

Theo Cục Thi hành án dân sự TP.HCM, phiên đấu giá lần đầu tổ chức ngày 5/1 không có người tham gia mua. Do đó, giá khởi điểm đã được điều chỉnh giảm 6%, từ 52 tỷ đồng xuống còn hơn 49 tỷ đồng cho phiên đấu giá lần hai dự kiến diễn ra trong tháng tới. Người tham gia được yêu cầu đặt cọc bằng hình thức chuyển khoản 20% giá khởi điểm, tức gần 10 tỷ đồng, vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM.

Du thuyền của bà Trương Mỹ Lan được đấu giá lần 2. Ảnh tạo bởi AI

Trước đó, tại phiên tòa phúc thẩm giai đoạn một cuối năm 2024, bà Lan xin lại nhiều tài sản, trong đó có du thuyền The Reverie Saigon dùng để phục vụ khách của khách sạn cùng tên.

Tài sản của bà Trương Mỹ Lan khủng như thế nào?

Theo cáo trạng, trong quá trình điều tra và truy tố, các cơ quan tiến hành tố tụng đã thu giữ, phong tỏa một lượng lớn tiền, tài khoản ngân hàng, sổ tiết kiệm của Trương Mỹ Lan; đồng thời kê biên nhiều cổ phần tại SCB và các doanh nghiệp có liên quan như Công ty CP Vận tải Hàng không Miền Nam, Công ty CP Đầu tư Satsco Miền Bắc, Công ty CP Địa ốc Đông Á… Ngoài ra, 1.237 bất động sản liên quan trực tiếp đến bà Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cũng đã bị kê biên.

Cơ quan tố tụng còn kê biên 8 bất động sản của Công ty TNHH Âu Lạc Quảng Ninh tại tỉnh Quảng Ninh, liên quan đến thỏa thuận hợp tác giữa bà Trương Mỹ Lan và Tập đoàn Tuần Châu. Bên cạnh đó, 22 tài sản là phương tiện gồm 1 du thuyền, 2 tàu và 19 ô tô đứng tên bà Trương Mỹ Lan và Trương Huệ Vân cũng bị kê biên trong quá trình điều tra.

Ngoài ra, 2 chiếc túi Hermès cá sấu bạch tạng của bà Trương Mỹ Lan cũng đang được quan tâm khi bị cưỡng chế kê biên. Trình bày tại phiên tòa tháng 9/2024, Trương Mỹ Lan cho biết hai chiếc túi Hermès bạch tạng, trị giá hơn chục tỷ đồng, đang bị cơ quan chức năng thu giữ; trong đó một chiếc bà mua tại Italy, chiếc còn lại do một tỷ phú người Malaysia tặng.

Ở Việt Nam có bao nhiêu người sở hữu du thuyền?

Theo thống kê của nhiều tổ chức uy tín, chưa đến 1% dân số thế giới sở hữu du thuyền phục vụ mục đích giải trí, du lịch và thể thao cá nhân. Dù vậy, thị trường du thuyền toàn cầu được dự báo sẽ đạt quy mô khoảng 15 tỷ USD vào năm 2032, với tốc độ tăng trưởng ổn định khoảng 6% mỗi năm.

Sở hữu du thuyền đang dần trở thành thú chơi mới của giới siêu giàu. Những du thuyền cao cấp không chỉ là tài sản có giá trị lớn, mà còn đại diện cho phong cách sống, mang lại những trải nghiệm riêng tư và cảm xúc cá nhân vượt xa giá trị có thể đo đếm bằng tiền.

Du thuyền trở thành tài sản xa xỉ, thú vui sưu tầm của nhiều đại gia Việt Nam. Ảnh tạo bởi AI

Tại Việt Nam, sở hữu du thuyền đang trở thành thú chơi xa xỉ của giới thượng lưu, tập trung chủ yếu ở TP.HCM và Quảng Ninh. Những cái tên nổi bật sở hữu siêu du thuyền bao gồm ông: Ông Trịnh Trung Úy (Chủ tịch Việt Thuận Group) nổi tiếng với việc sở hữu cặp siêu du thuyền 6 sao lớn nhất Việt Nam (Essence Grand 1 và 2) với giá trị đầu tư hơn 35 triệu USD.

Ông Bùi Nguyễn Thế Vinh (Giám đốc Công ty TNHH Hải Âu Nha Trang) được biết đến với việc sở hữu chiếc du thuyền King. Ông Phạm Văn Toàn, người gây dựng tài sản từ than đá và nhiệt điện với công ty Đông Hải cũng sở hữu du thuyền siêu sang.

Đại gia Đào Hồng Tuyển tại đảo Tuần Châu (Quảng Ninh) cũng sở hữu 5 chiếc du thuyền, trong đó 3 du thuyền lớn, 2 du thuyền nhỏ dành cho gia đình hoặc các nhóm bạn, bên trong có cả hệ thống phòng khách, bếp, giường ngủ sang trọng.

Ông Trịnh Văn Quyết, nguyên Chủ tịch FLC cũng từng sở hữu chiếc du thuyền thuộc dòng Galeon 660 Fly được đóng tại Ba Lan năm 2017 trị giá lên tới 44 tỷ đồng. Du thuyền có 2 tầng, 4 phòng ngủ, quầy bar, khu tắm nắng, nơi tổ chức tiệc.