Theo dữ liệu của Kitco, Trung Quốc đã tăng cường mua vàng trong tháng 4/2026 với khối lượng gom đạt 8,1 tấn. Điều này thể hiện quan điểm của cường quốc Châu Á về cơ hội mua vàng khi giảm giá.

Trung Quốc tăng mua vàng trong tháng 4 (ảnh minh họa).

Trung Quốc đã trở thành một nhân tố chủ đạo trên thị trường vàng trong những năm gần đây, liên tục tăng dự trữ vàng chính thức trong 18 tháng liên tiếp. Đồng thời, tốc độ mua vàng cũng đạt mức cao nhất kể từ tháng 12/2024.

Các nhà phân tích cho rằng rất khó để bán khống vàng khi thị trường tiếp tục ghi nhận nhu cầu ổn định từ khu vực chính phủ.

“Việc mua vàng của các ngân hàng trung ương là một trong những động lực chính thúc đẩy nhu cầu vàng trong hơn bốn năm qua”, bà Barbara Lambrecht, nhà phân tích hàng hóa tại Commerzbank cho biết trong một báo cáo hôm 8/5.

Mặc dù giá vàng tăng đáng kể, nhưng theo Hội đồng vàng thế giới (WGC), lượng vàng được các ngân hàng trung ương và các tổ chức công khác mua vào trong quý I đạt gần 245 tấn, cao hơn 3% so với cùng kỳ năm trước và thậm chí nhỉnh hơn mức trung bình của 5 năm.

Mặc dù Trung Quốc là một nhân tố quan trọng trên thị trường vàng, nước này chắc chắn không phải là bên duy nhất gia tăng dự trữ.

Ông Krishan Gopaul, nhà phân tích cấp cao khu vực EMEA tại Hội đồng Vàng Thế giới, cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội hôm 7/5 rằng, dữ liệu dự trữ cập nhật cho thấy Ngân hàng Quốc gia Séc đã mua thêm 2 tấn vàng trong tháng trước.

Tính đến thời điểm hiện tại, lượng vàng mua ròng của ngân hàng này đã lên tới 8 tấn, nâng tổng lượng vàng nắm giữ lên hơn 79 tấn.

Ông Krishan Gopaul cho biết, theo ước tính sơ bộ, ngân hàng trung ương Ba Lan đã mua thêm 13 tấn vàng trong tháng 4.