Hết thời tất tay với vàng

Dè dặt trước những cú tăng giảm bất ngờ

Những ngày gần đây, thị trường vàng trong nước liên tục chứng kiến những phiên giao dịch đầy biến động. Có thời điểm giá vàng giảm mạnh hàng triệu đồng/lượng nhưng cũng nhanh chóng phục hồi chỉ sau vài phiên giao dịch. Diễn biến khó lường này khiến nhiều người dân trở nên thận trọng hơn khi quyết định mua bán kim loại quý.

Có trong tay khoảng 500 triệu đồng tiền tiết kiệm, chị Hà Minh (ngụ xã Nhà Bè, TPHCM) từng dự định dùng toàn bộ số tiền này để mua vàng tích trữ. Tuy nhiên, chỉ trong vòng một tuần, giá vàng liên tục đảo chiều khiến chị thay đổi suy nghĩ.

Giá vàng tăng giảm thất thường khiến người dân thận trọng xuống tiền.

Theo chị Minh, việc vàng giảm sâu rồi tăng mạnh trong thời gian ngắn khiến chị không còn cảm thấy yên tâm như trước. Dù hiện nay việc mua vàng miếng đã thuận lợi hơn, nguồn cung dồi dào và không còn tình trạng khan hiếm, song gia đình chị Minh vẫn cân nhắc nhiều phương án đầu tư khác.

“Tôi thực sự phân vân có nên dồn hết tiền vào vàng hay không. Chồng tôi thì khuyên nên tìm hiểu thêm chứng khoán vì đây cũng là kênh đầu tư có nhiều cơ hội trong thời gian tới”, chị Minh chia sẻ.

Tâm lý tương tự cũng xuất hiện ở nhiều người dân có nguồn tiền nhàn rỗi. Sau khi bán một căn hộ chung cư và thu về hơn 2 tỷ đồng, chị Nguyễn Thị Trâm (35 tuổi, ngụ phường Vườn Lài) dành một phần tiền mua ô tô phục vụ nhu cầu đi lại của gia đình. Với gần 1 tỷ đồng còn lại, chị cân nhắc giữa gửi tiết kiệm và mua vàng.

​Theo chị Trâm, nếu cách đây một năm, vàng có thể là lựa chọn hàng đầu khi liên tục tăng giá. Tuy nhiên hiện nay, thị trường không còn hấp dẫn như trước. Những biến động tăng giảm liên tục khiến chị cảm thấy áp lực tâm lý khi theo dõi giá vàng mỗi ngày.

“Tôi đang tính thuê một mặt bằng nhỏ để kinh doanh quán nước. Có nguồn thu nhập đều đặn vẫn yên tâm hơn là mua vàng rồi thấp thỏm theo dõi giá lên xuống từng ngày”, chị Trâm nói.

Thay vì mua vàng, nhiều người chọn giải pháp gửi tiết kiệm.

Trong khi đó, chị Thiên Ý (45 tuổi) vẫn duy trì thói quen mua vàng tích sản nhưng với số lượng nhỏ. Khi giá vàng ở mức 147 triệu đồng/lượng, chị Ý chỉ mua thêm một chỉ vàng.

“Tôi không dám mua nhiều vì giá biến động quá mạnh. Hiện nay có nhiều lựa chọn khác hấp dẫn hơn. Tôi vừa gửi tiết kiệm trực tuyến 200 triệu đồng với lãi suất niêm yết 7,3%/năm kỳ hạn 6 tháng. Nếu tính cả tiền thưởng từ chương trình khuyến mãi, tổng lãi suất thực mà tôi nhận được lên tới 8,8%/năm”, chị Ý cho biết.

Theo ghi nhận trên thị trường, trong phiên giao dịch ngày 14/6, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 144-147 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng thêm 1,6 triệu đồng mỗi lượng ở cả hai chiều so với phiên trước đó. Như vậy chỉ sau hai phiên giao dịch, giá vàng đã tăng trở lại hơn 10 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào.

Nếu so với mức đỉnh hơn 192 triệu đồng/lượng thiết lập hồi cuối tháng 1, giá vàng hiện vẫn thấp hơn khoảng 45 triệu đồng/lượng. Điều này cho thấy thị trường đang bước vào giai đoạn điều chỉnh sau chuỗi tăng nóng kéo dài.

Đa dạng kênh đầu tư

Theo các chuyên gia tài chính, dù vàng vẫn giữ vai trò là tài sản phòng thủ trong danh mục đầu tư, nhưng triển vọng tăng giá mạnh như giai đoạn trước không còn nhiều.

Vàng vẫn là kênh đầu tư cần có mặt trong danh mục tài sản của người dân, nhưng chỉ nên chiếm tỷ trọng hợp lý.

Tại talkshow “Cơ hội đầu tư chứng khoán, vàng, bất động sản nửa cuối năm 2026?” vừa tổ chức tại TPHCM, chuyên gia tài chính Phan Dũng Khánh cho biết, sau giai đoạn tăng nóng kéo dài 3-4 năm, dư địa tăng giá của vàng không còn lớn như trước. Kim loại quý này đang chịu áp lực từ đồng USD mạnh lên, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ duy trì ở mức cao và dòng tiền dịch chuyển sang các kênh đầu tư hấp dẫn hơn như chứng khoán.

Dù rằng vàng vẫn giữ vai trò tài sản phòng thủ nhưng theo ông Khánh vàng không còn phù hợp để tất tay như giai đoạn trước. Nhà đầu tư đang nắm giữ tỷ trọng vàng quá lớn nên cân nhắc cơ cấu lại danh mục, trong khi những người có nhu cầu tích trữ tài sản dài hạn chỉ nên mua từng phần, tránh dồn toàn bộ vốn vào một thời điểm.

“Trong bối cảnh hiện nay, việc phân bổ tài sản hợp lý giữa vàng, tiền gửi, chứng khoán và các kênh đầu tư khác sẽ giúp giảm rủi ro tốt hơn là tập trung toàn bộ nguồn lực vào vàng”, ông Khánh nhận định.

Chuyên gia vàng Trần Duy Phương nhận định, giá vàng thế giới và trong nước vẫn có xu hướng giảm trong thời gian tới, dù thị trường đang phục hồi ngắn hạn. Theo ông Phương, nhà đầu tư nên ưu tiên quan sát thay vì vội vàng xuống tiền ở thời điểm hiện nay.

Các chuyên gia đều cho rằng, vàng vẫn cần có mặt trong danh mục tài sản của người dân, nhưng chỉ nên chiếm tỷ trọng hợp lý. Mức phân bổ từ 15-25% tổng tài sản được xem là phù hợp trong bối cảnh kinh tế còn nhiều bất ổn. Bên cạnh vàng, người dân nên đa dạng hóa danh mục bằng các kênh đầu tư khác như tiền gửi tiết kiệm, chứng khoán, trái phiếu hoặc bất động sản để giảm thiểu rủi ro.

Trong bối cảnh giá vàng biến động mạnh và khó dự báo, nguyên tắc “không bỏ tất cả trứng vào một giỏ” tiếp tục được các chuyên gia xem là lời khuyên phù hợp đối với nhà đầu tư cá nhân.