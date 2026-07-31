Xe ga Honda, Yamaha đồng loạt giảm giá, rẻ chưa từng có

Xe ga đồng loạt giảm giá

Trong tháng 7, xe ga chạy xăng tiếp tục có xu hướng giảm giá sâu nhằm kích cầu. Có hơn 20 mẫu xe thuộc các thương hiệu Honda, Yamaha, Piaggio, Vespa được các đại lý điều chỉnh giá, trong đó nhóm xe tay ga chiếm gần như toàn bộ các chương trình ưu đãi, còn xe số phổ thông cơ bản giữ nguyên giá bán.

Xe ga Honda

Giá bán thực tế của nhiều mẫu xe Honda được điều chỉnh giảm nhẹ khoảng 1 triệu đồng so với tháng trước.

Honda có khoảng 8 mẫu xe tay ga được điều chỉnh giảm nhưng mức ưu đãi thấp hơn, phổ biến từ 500 nghìn đồng đến 3 triệu đồng. Trong đó, tại một đại lý, Honda SH Mode giảm mạnh nhất từ 2,5-3 triệu đồng, giá xe tại đại lý hiện rơi vào khoảng 58-64 triệu đồng. Xe sử dụng động cơ eSP+ 125cc, bánh trước 16 inch và trang bị hệ thống khóa thông minh.

Xe ga tầm trung Honda Lead giảm 1,5-2 triệu đồng, còn 39,6-46 triệu đồng tùy phiên bản; SH 125 giảm khoảng 2 triệu đồng, còn 80-90,5 triệu đồng; SH 160 giảm khoảng 1,5 triệu đồng, còn 99-110 triệu đồng. Các phiên bản SH được trang bị động cơ eSP+, hệ thống chống bó cứng phanh ABS trên một số phiên bản và cổng sạc USB. Giá bán thực tế tiếp tục cao hơn giá đề xuất của nhà sản xuất.

Bên cạnh đó, xe tay ga quốc dân Vision giảm khoảng 1-1,8 triệu đồng, xuống 31,9-36,2 triệu đồng; Air Blade 125 giảm khoảng 1 triệu đồng, còn 44-49 triệu đồng, trong khi Air Blade 160 giảm khoảng 500.000 đồng, còn 58-60 triệu đồng. Trái với nhóm xe tay ga, các mẫu xe số như Wave Alpha, Wave RSX và Future vẫn duy trì mặt bằng giá ổn định.

Xe ga Yamaha

Tại các đại lý khác, mức giảm cho các dòng xe tay ga của Yamaha có sự chênh lệch, do mỗi cơ sở sẽ áp dụng chính sách bán hàng khác nhau

Hãng Yamaha với 5 mẫu xe được ưu đãi từ 1,7-2,5 triệu đồng. Trong đó, tại một đại lý Yamaha ở Hà Nội, mẫu Yamaha NMAX đang được giảm mạnh nhất 2,5 triệu đồng, còn 66,5 triệu đồng.

Yamaha NMAX sử dụng động cơ Blue Core 155cc VVA, làm mát bằng dung dịch, cho khả năng tăng tốc tốt và vận hành ổn định trên cả đường phố lẫn đường trường. Mẫu xe có nhiều trang bị như phanh ABS, kiểm soát lực kéo TCS nhưng thiết kế thân xe khá lớn nên kém linh hoạt khi di chuyển trong phố đông.

Yamaha Grande hiện có giá bán thực tế khoảng 45 triệu đồng, giảm 2 triệu đồng so với giá đề xuất hãng. Tuy nhiên, mức giảm này thấp hơn 3 triệu đồng so với tháng trước. Grande sử dụng động cơ Blue Core Hybrid 125cc, trang bị hệ thống ngắt động cơ tạm thời và cốp chứa đồ dung tích lớn, mức tiêu thụ nhiên liệu thấp. Tuy nhiên, khả năng tăng tốc của mẫu xe này không phải là điểm mạnh so với một số đối thủ cùng dung tích động cơ.

Yamaha Gear 125 Hybrid giảm 1 triệu đồng, kéo giá xe xuống còn khoảng 29 triệu đồng với bản tiêu chuẩn. Xe sử dụng động cơ Blue Core 125cc, khoảng sáng gầm cao và sàn để chân rộng. Trang bị trên Gear ở mức cơ bản.

Xe ga giảm giá, người mua hưởng lợi

Theo các đại lý, áp lực doanh số cùng nguồn cung dần ổn định khiến nhiều mẫu xe phổ thông tiếp tục được điều chỉnh giảm giá trong thời gian gần đây. Nếu sức mua chưa cải thiện trong những tuần tới, mặt bằng giá xe máy tại đại lý có thể tiếp tục giảm hoặc đi kèm thêm các chương trình hỗ trợ đăng ký, tặng phụ kiện để thu hút khách hàng.

Bước sang tháng 8, thị trường xe máy được dự báo sẽ sôi động hơn khi nhu cầu mua sắm phục vụ năm học mới tăng lên. Tuy nhiên, trong bối cảnh sức mua chưa phục hồi hoàn toàn, nhiều đại lý nhiều khả năng vẫn sẽ tiếp tục duy trì các chương trình giảm giá để kích cầu, đặc biệt ở nhóm xe tay ga và những mẫu cần đẩy hàng tồn kho.