Được người Nhật gọi là “nhân sâm xanh”, rau này vừa mát vừa bổ, xuất hiện trên mâm cơm Việt mỗi mùa hè

Rau đay chứa nhiều dưỡng chất cho sức khỏe

Rau đay từ lâu đã là nguyên liệu quen thuộc trong bữa cơm gia đình Việt, nhất là vào ngày hè. Rau đay dễ trồng, sinh trưởng nhanh và giá thành rẻ. Ở chợ Việt, loại rau này được bán từ 5000 – 10.000 đồng/mớ, tùy nơi.

Người Nhật ưu ái gọi loại rau này là "nhân sâm xanh". Rau đay chứa nhiều vitamin A, C, K, vitamin nhóm B cùng các khoáng chất như kali, canxi. So với nhiều loại rau xanh thông thường, rau đay chứa hàm lượng sắt cao góp phần vào hỗ trợ quá trình tạo máu và duy trì sức khỏe tổng thể.

Rau đay là loại rau quen thuộc trong ngày hè. Ảnh HM

Theo bảng thành phần thực phẩm Việt Nam, rau đay tươi có thể chứa khoảng 7,7mg sắt/100g phần ăn được. Khi được nấu chín, hàm lượng sắt vào khoảng 3mg/100g, tương đương hoặc nhỉnh hơn so với thịt bò (khoảng 2,4–2,6mg/100g).

Không chỉ vậy, rau đay còn chứa các hợp chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do. Đây cũng là lý do loại rau này được nhiều người quan tâm trong chế độ ăn uống lành mạnh.

Một trong những đặc trưng nhất của rau đay là khi nấu chín có lớp chất nhầy tiết ra. Không ít người vì e ngại điều này mà bỏ qua món rau đay. Tuy nhiên, chất nhày trong rau đay lại giúp hỗ trợ hệ tiêu hóa tốt hơn nhờ chứa các polysaccharide và chất xơ hòa tan. Ngoài ra, lượng chất xơ hòa tan còn góp phần hỗ trợ kiểm soát cholesterol trong chế độ ăn hằng ngày và tạo cảm giác no lâu hơn.

Theo lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng (Hội Đông Y Hà Nội), rau đay trong đông y có vị ngọt, tính hàn, có tác dụng giải nhiệt, làm mát máu và tiêu thũng cực kỳ tốt. Ngày hè, cơ thể dễ bị nóng, nổi mụn hay mẩn ngứa. Ăn những món canh rau đay sẽ góp phần tăng cường đào thải độc tố qua đường tiểu, hạ nhiệt và giúp cho da khỏe.

Rau đay nấu gì ngon?

Canh cua rau đay

Canh cua rau đay có thể nói là món ngon "quốc dân" ngày hè. Nhắc đến rau đay thì mọi người thường nhớ đến nhất là món canh cua rau đay mồng tơi. Vị ngọt của cua hòa quyện cùng rau đay tạo nên bát canh thanh mát, dễ ăn và cực kỳ đưa cơm. Món ăn này ăn kèm cùng với cà pháo muối càng ngon hơn.

Canh cua rau đay là món quốc dân của mùa hè.

Rau đay nấu tôm

Nấu rau đay với tôm cũng tạo nên một món canh ngon ngày hè. Cách làm đơn giản, đem tôm tươi bóc vỏ nấu cùng rau đay. Thành phẩm có được là món canh ngọt tự nhiên, giàu dinh dưỡng, thích hợp cho cả người lớn và trẻ nhỏ.

Canh rau đay thịt bằm

Vị ngọt của thịt heo bằm kết hợp với độ mềm của rau đau giúp món ăn trở nên hấp dẫn và dễ ăn hơn.

Rau đay xào tỏi

Không chỉ để nấu canh, rau đay còn có thể xào tỏi. Nguyên liệu đơn giản gồm bó rau đay, tỏi băm. Sau khi chần sơ, rau được xào nhanh trên lửa lớn cùng tỏi phi thơm tạo nên món ăn dân dã nhưng rất bắt cơm.

Rau đay xào tỏi là cách chế biến khá ngon.

Lưu ý khi làm món này là rau có vị tươi ngọt, mềm mướt và chứa nhiều chất xơ cùng vitamin. Khi sơ chế cần chần qua nước muối để loại bỏ vị chát. Lúc xào nên cho nhiều dầu hơn một chút vì rau đay hút dầu khá mạnh.

Cách trồng rau đay tại nhà

Rau đay là loại cây dễ trồng, sinh trưởng nhanh và ít sâu bệnh. Để trồng rau đay tại nhà, mọi người có thể tận dụng những thùng xốp hoặc khoảng đất nhỏ nhiều nắng là được.

Hạt giống nên được ngâm trong nước ấm từ 12–24 giờ trước khi gieo để tăng tỷ lệ nảy mầm. Sau khoảng tầm 40 ngày là cây có thể cho thu hoạch đợt đầu tiên bằng cách cắt ngọn để cây tiếp tục ra nhánh mới.

Rau đay được nhiều người trồng tại nhà, trong thùng xốp một cách dễ dàng. Ảnh HM