PNJ lỗ kỷ lục vì dự phòng mua lại kim cương, vàng

Báo cáo tài chính vừa công bố của Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) cho thấy lợi nhuận sau thuế hợp nhất âm gần 283 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ vẫn dương gần 437 tỷ. Đây là mức lỗ đậm nhất kể từ khi doanh nghiệp này công bố thông tin vào quý III/2008.

Công ty đầu ngành kim hoàn báo lỗ không phải do hoạt động kinh doanh suy giảm. Từ tháng 4-6, doanh thu thuần của PNJ vẫn ghi nhận mức tăng trưởng 12%, đạt gần 8.484 tỷ đồng. Trong đó, vàng 24K - vốn là dòng sản phẩm có biên lợi nhuận thấp hơn - đóng góp chủ yếu.

Cơ cấu doanh thu kể trên khiến lợi nhuận gộp giảm 4% về hơn 1.563 tỷ đồng. Biên lãi gộp cũng điều chỉnh từ 21,5% về còn 18,4% trong kỳ này. Tuy nhiên, nhờ vàng 24K đóng góp lớn, công ty đã tiết giảm được 12% chi phí bán hàng do các sản phẩm này không phát sinh nhiều chi phí bán hàng trực tiếp.

Nguyên nhân chính gây ra khoản lỗ kỷ lục của PNJ trong quý II là do chi phí quản lý doanh nghiệp tăng tới 5,2 lần so với cùng kỳ, gần 1.063 tỷ đồng. Trong đó, hơn 865 tỷ đồng đến từ việc trích lập dự phòng liên quan đến mua lại sản phẩm, dù hoạt động này phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán.

Ban lãnh đạo cho biết việc xác định khoản dự phòng được thực hiện trên cơ sở các thông tin sẵn có và giả định hợp lý tại thời điểm lập báo cáo tài chính. Các tiêu chí để trích lập gồm giá trị kim cương mua lại, giá thu hồi ước tính và mức điều chỉnh tỷ lệ ước tính từng nhóm kích thước kim cương.

Từ đầu tháng 7, PNJ ghi nhận nhu cầu bán lại trang sức kim cương tăng mạnh. Tính đến cuối ngày 27/7, công ty công bố đã mua lại hơn 7.000 tỷ đồng, chủ yếu là kim cương, vàng và trang sức.

Áp lực thu mua sản phẩm diễn ra sau khi lãnh đạo Giám đốc Công ty Giám định PNJ (P-Lab) bị khởi tố vì liên quan đến vụ án buôn lậu kim cương. Dù Chủ tịch HĐQT Cao Thị Ngọc Dung khẳng định lượng kim cương lậu này không đi vào hệ thống PNJ, sự việc vẫn ảnh hưởng tới tâm lý khách hàng, tạo áp lực đáng kể lên thanh khoản của doanh nghiệp.

Tại các cuộc họp với nhà đầu tư, ban lãnh đạo PNJ nhiều lần khẳng định công ty có đủ nguồn lực để xử lý sự việc và giữ vững cam kết với khách hàng. Tuy nhiên, sau 3 tuần đầu thực hiện mua lại và thanh toán trong 24 giờ, doanh nghiệp này đã điều chỉnh quy trình từ ngày 21/7. Nếu khách bán, công ty sẽ thanh toán theo từng đợt và kéo dài đến 120 ngày. Trường hợp khách đổi sang sản phẩm khác, quy trình được thực hiện ngay và có thêm chiết khấu.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý II cũng phản ánh sức khỏe tài chính của doanh nghiệp. Tổng tài sản đạt gần 21.018 tỷ đồng, tăng thêm 854 tỷ đồng so với đầu năm.

Trong đó, PNJ có gần 609 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương, tăng gần 17% so với đầu năm. Đây là những tài sản có tính thanh khoản cao, có thể nhanh chóng chuyển đổi thành tiền với giá trị gần như không thay đổi.

Ngoài ra, công ty còn có hơn 3.393 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn, tăng 64% so với đầu năm. Trong đó, hơn 3.294 tỷ là các khoản tiền gửi có kỳ hạn gốc trên 3 tháng, đáo hạn trong vòng 12 tháng kể từ cuối tháng 6.

Bên ngoài cửa hàng PNJ trên đường Hai Bà Trưng, phường Tân Định (TP HCM). Ảnh: Hùng Việt

Kỳ này, hàng tồn kho của PNJ giảm hơn 2% xuống còn 15.560 tỷ đồng, chủ yếu là sản phẩm, hàng hóa và nguyên vật liệu. Công ty dự phòng giảm giá hơn 410 tỷ đồng cho hàng hóa hư hỏng, không đạt chất lượng kinh doanh. Con số này lớn gấp 9 lần so với đầu năm.

Ở chiều ngược lại, tổng nợ phải trả của PNJ tăng 3% lên hơn 7.105 tỷ đồng. Trong đó, nợ vay tài chính ghi nhận hơn 3.989 tỷ đồng, giảm hơn 5%. Toàn bộ đều là các khoản vay ngắn hạn tại các ngân hàng thương mại như Vietcombank, BIDV, VietinBank...