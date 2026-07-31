Giá thanh long tăng gấp đôi sau giai đoạn 'chạm đáy'

Khảo sát cho thấy, gần đây, giá thanh long tăng mạnh trở lại ở cả thị trường bán lẻ lẫn tại vườn. Tại các cửa hàng, thanh long ruột đỏ loại 1 được bán 35.000-40.000 đồng một kg, còn ruột trắng khoảng 20.000-25.000 đồng, tăng gần gấp đôi so với thời điểm xuống đáy hồi tháng 5.

Ở vùng trồng Bình Thuận, thanh long ruột trắng loại 1 được thu mua 14.000-15.000 đồng một kg, còn ruột đỏ 19.000-20.000 đồng. Với mức giá này, nhiều nông dân cho biết đã có lãi khoảng 3.000-4.000 đồng mỗi kg sau nhiều tháng bán dưới giá thành.

Theo ông Xuân, thương lái thu mua thanh long tại Bình Thuận, sản lượng gần đây giảm khoảng 10% so với cùng kỳ do mưa kéo dài. Trong khi đó, nhu cầu với hàng tuyển chọn vẫn ổn định, cộng thêm thị trường đang bước vào giai đoạn đứt lứa khiến nguồn cung khan hiếm, kéo giá tăng trở lại sau nhiều tháng lao dốc.

"Dự kiến khoảng 3-5 ngày nữa sẽ có lứa mới để xuất khẩu nên nguồn hàng dồi dào hơn", ông nói.

Thanh long loại 3 nhích lên 5.000-12.000 đồng một kg nên tại nhiều điểm bán ven đường ở TP HCM, thanh long ruột đỏ vẫn được chào khoảng 20.000 đồng một kg.

Thanh long ruột đỏ bán trên đường Phạm Ngũ Lão, phường Hạnh Thông. Ảnh: Thi Hà

Theo ông Cảnh, Chủ tịch Hiệp hội Thanh long Bình Thuận, giá thanh long tăng trở lại chủ yếu do nguồn cung sụt giảm sau thời gian dài giá xuống thấp khiến nhiều nhà vườn thu hẹp diện tích hoặc giảm đầu tư chăm sóc. Những ngày gần đây, nhiều vùng trồng lại bước vào giai đoạn đứt lứa, khiến lượng hàng đưa ra thị trường càng khan hiếm và đẩy giá tăng nhanh.

Ông Cảnh cho biết nhu cầu từ các thị trường xuất khẩu vẫn được duy trì, song mưa kéo dài ảnh hưởng đến chất lượng trái, làm tăng tỷ lệ hàng dạt và giảm lượng thanh long đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.

Theo số liệu của Hải quan, 6 tháng đầu năm, xuất khẩu thanh long đạt 280 triệu USD, giảm gần 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo ông Cảnh, kim ngạch giảm chủ yếu do nguồn cung sụt giảm sau giai đoạn giá xuống thấp kéo dài khiến nhiều nông dân thu hẹp diện tích hoặc giảm đầu tư chăm sóc, làm sản lượng giảm. Bên cạnh đó, thời tiết bất lợi cũng khiến tỷ lệ trái đạt chuẩn xuất khẩu thấp hơn, ảnh hưởng đến lượng hàng xuất đi.