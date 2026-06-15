Giá vàng hôm nay 15-6: Vừa mở cửa, vàng, bạc đồng loạt tăng mạnh

Lúc 7 giờ 30 (giờ Việt Nam) ngày 15-6, giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế mở cửa tuần giao dịch mới trên 4.307 USD/ounce, tăng gần 90 USD/ounce so với cuối tuần.

Không chỉ vàng, bạc cũng tăng rất mạnh. Giá bạc hôm nay đang ở mức 70,5 USD/ounce, tăng hơn 3,5% so với cuối tuần.

Đây là diễn biến bất ngờ của giá vàng, bạc hôm nay, sau chuỗi biến động mạnh theo hướng giảm nhiều ngày trước đó.

Các kim loại quý cũng ngắt mạch giảm liên tục những ngày qua, sau thông tin tích cực liên quan tới đàm phán giữa Mỹ và Iran.

Trong thông tin mới nhất, một quan chức cấp cao Iran tiết lộ bản dự thảo cuối cùng của biên bản ghi nhớ với Mỹ bao trùm hàng loạt vấn đề.

Như Báo Người Lao Động vừa thông tin, bản dự thảo bao gồm nội dung về hoạt động hạt nhân của Iran cho đến việc mở cửa lại eo biển Hormuz và việc Mỹ miễn trừ các lệnh trừng phạt dầu mỏ của Iran. Thỏa thuận chính thức sẽ được hai bên thảo luận trong vòng 60 ngày sau khi thông qua biên bản này.

Giá vàng, bạc cùng tăng mạnh ngay khi vừa mở cửa trên thị trường quốc tế

Ngay sau thông tin này, giá dầu thô lao dốc trong khi đồng USD cũng đi xuống. Hiện giá dầu thô Brent rớt mạnh về 83,8 USD/ounce, giảm tới 4% so với phiên trước. Chỉ số USD (DXY Index) cũng lùi về còn 99,4 điểm, giảm 0,45% so với phiên trước.

Ở thị trường trong nước, giá vàng sáng nay được các doanh nghiệp niêm yết quanh mức 144 triệu đồng/lượng mua vào, 147 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn trơn và vàng trang sức 99,99% các loại được công ty vàng neo lần lượt 143,9 triệu đồng/lượng mua vào, 146,9 triệu đồng/lượng bán ra.

Trong một tuần qua, mỗi lượng vàng trong nước giảm khoảng 3,2 triệu đồng.

Giá bạc trong nước cũng được các thương hiệu như SACOMBANK-SBJ, Ancarat, Phú Quý, DOJI điều chỉnh giảm trong tuần qua, về quanh 2,54 triệu đồng/lượng mua vào, 2,62 triệu đồng/lượng bán ra, giảm nhẹ so với một tuần trước đó.