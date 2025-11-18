Trung Quốc tiến mạnh vào Nga, hé lộ tham vọng toàn cầu

Trong cuộc gặp với Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin hôm thứ Hai tại Moscow, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nhấn mạnh rằng Bắc Kinh sẵn sàng tăng cường hợp tác với Moscow trong các lĩnh vực năng lượng, nông nghiệp và các khoản đầu tư khác.

Theo thông tin từ hãng tin Xinhua, ông Lý Khắc Cường cho biết Trung Quốc hoan nghênh việc Nga cung cấp nhiều sản phẩm nông nghiệp và thực phẩm hơn cho thị trường Trung Quốc. Ngoài ra, Trung Quốc cũng hy vọng Nga sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn để các doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư và hoạt động tại Nga.

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin bắt tay Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường trong cuộc gặp tại Moscow vào ngày 17/11/2025.

Nga đánh giá thế nào về hợp tác với Trung Quốc?

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin nhấn mạnh rằng hợp tác song phương giữa hai nước đã nhiều lần chứng minh được tính bền vững trước những thách thức từ bên ngoài. Ông nói: “Hợp tác trong lĩnh vực năng lượng có tính chiến lược đặc biệt và bao trùm các ngành dầu khí, than và năng lượng hạt nhân.”

Điều này cho thấy, Nga coi mối quan hệ với Trung Quốc không chỉ là kinh tế mà còn mang ý nghĩa chiến lược lâu dài, đặc biệt trong bối cảnh các lệnh trừng phạt quốc tế và xung đột địa chính trị đang diễn ra.

Bối cảnh địa chính trị ảnh hưởng ra sao đến quan hệ Trung - Nga?

Quan hệ Trung Quốc – Nga đã trở nên gần gũi hơn trong những năm gần đây, đặc biệt kể từ khi hai nước tuyên bố quan hệ đối tác chiến lược “không giới hạn” trước khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine tháng 2/2022.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin hơn 40 lần trong thập kỷ qua và gần đây, ông Putin công khai coi Trung Quốc là một đồng minh quan trọng. Cả hai nước đều đang đối mặt với áp lực từ Mỹ và các đồng minh và điều này khiến hợp tác chiến lược song phương ngày càng trở nên quan trọng.