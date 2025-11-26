Ông Trump hé lộ về điều Trung Quốc “gần như” sắp làm với Mỹ

Trong một cuộc phỏng vấn trên chuyên cơ Air Force One, Tổng thống Trump nói rằng ông đã yêu cầu Chủ tịch Tập Cận Bình “mua nhanh hơn và nhiều hơn một chút” các sản phẩm nông nghiệp Mỹ. Ông nhận định rằng Bắc Kinh “gần như đồng ý” với đề xuất này và có thể sẽ khiến Mỹ bất ngờ về khối lượng và tốc độ mua hàng. Đây là phần trong nỗ lực của Mỹ nhằm thúc đẩy các thương vụ nông sản sau thời gian dài Trung Quốc giảm nhập khẩu để phản đối các mức thuế mới từ Mỹ.

Mối quan hệ Mỹ - Trung và Mỹ - Nhật đang diễn biến thế nào?

Ông Trump và ông Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm kéo dài một giờ vào ngày thứ Hai, thảo luận về thương mại và căng thẳng giữa Trung Quốc và Nhật Bản liên quan tới vấn đề Đài Loan. Đồng thời, ông Trump cũng trao đổi với Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi về nội dung cuộc nói chuyện, mô tả cuộc đối thoại là “tuyệt vời” và cho rằng tình hình tại khu vực Đông Á đang ổn định.

Mâu thuẫn Trung - Nhật bùng phát sau khi Thủ tướng Takaichi tuyên bố rằng một cuộc tấn công giả định của Trung Quốc vào Đài Loan có thể dẫn tới phản ứng quân sự từ Tokyo. Bắc Kinh phản đối mạnh mẽ, yêu cầu rút lại phát ngôn này và áp dụng một loạt biện pháp: cấm nhập khẩu hải sản Nhật, hoãn chiếu một số phim và khuyến cáo người dân không đi du lịch Nhật Bản. Cả hai nước đều tăng cường tập trận quân sự, với Trung Quốc tuần tra ở Biển Hoa Đông, Nhật Bản triển khai tên lửa gần khu vực Đài Loan.

Mỹ đang làm gì để hòa giải xung đột thương mại và quân sự?

Trong bối cảnh này, ông Trump nỗ lực đóng vai trò hòa giải, đồng thời thúc giục Trung Quốc thực hiện các cam kết thương mại đã đạt được trong cuộc gặp tại Hàn Quốc tháng trước. Hai bên đang tìm cách thống nhất các điều khoản về “giấy phép chung” cho xuất khẩu đất hiếm và khoáng sản quan trọng từ Trung Quốc sang Mỹ, đồng thời Mỹ hy vọng Trung Quốc sẽ tăng nhanh nhập khẩu đậu nành, vốn bị hạn chế gần như suốt năm qua do tranh chấp thuế quan.