Bầu Thụy tính bắt tay hàng loạt tỷ phú Việt Nam, xây "siêu kế hoạch" đưa bóng đá Việt Nam bứt phá?

Bầu Thụy và tham vọng quy tụ những doanh nhân hàng đầu Việt Nam

Cuộc đua vào vị trí Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) khóa X đang nhận được nhiều sự quan tâm khi ông Nguyễn Đức Thụy chính thức xác nhận tham gia tranh cử. Điều đáng chú ý không chỉ nằm ở sự xuất hiện của một doanh nhân từng có nhiều năm gắn bó với bóng đá, mà còn ở chương trình hành động với hàng loạt mục tiêu được lượng hóa bằng những con số cụ thể.

Ngày 21/10, VFF công bố danh sách nhân sự được đề cử cho nhiệm kỳ 2027–2031. Ba gương mặt được giới thiệu vào vị trí Chủ tịch gồm ông Trần Quốc Tuấn, ông Nguyễn Xuân Vũ và ông Nguyễn Đức Thụy. Một ngày sau, bầu Thụy công bố chương trình hành động, trong đó đặt trọng tâm vào khả năng huy động nguồn lực xã hội và đổi mới phương thức quản trị bóng đá.

Bầu Thụy đã công bố chương trình hành động trong cuộc đua tới ghế Chủ tịch VFF khoá X. Ảnh: Ninh Bình FC.

Đặc biệt, ông Nguyễn Đức Thụy tiết lộ đã có những cuộc trao đổi với nhiều doanh nhân hàng đầu Việt Nam, những người có tiềm lực tài chính và từng đầu tư đáng kể cho bóng đá.

Theo đó, bầu Thụy bật mí ông thường xuyên trao đổi với tỷ phú Phạm Nhật Vượng về định hướng phát triển bóng đá Việt Nam, đồng thời nhận được sự ủng hộ, đồng hành từ người đứng đầu Vingroup.

Bên cạnh đó, ông còn đề cập đến sự ủng hộ của những doanh nhân nổi tiếng trong giới bóng đá như ông Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển), ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức), cùng Tập đoàn ThaiGroup và nhiều doanh nghiệp khác.

Nếu những mối quan hệ này được cụ thể hóa thành các chương trình hợp tác dài hạn, bóng đá Việt Nam có thể hình thành một mạng lưới nguồn lực đáng kể, kết hợp giữa tài chính, kinh nghiệm quản trị và nền tảng đào tạo cầu thủ.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng gắn với hệ sinh thái Vingroup và những khoản đầu tư cho thể thao, trong đó có bóng đá trẻ. Bầu Hiển có nhiều năm đồng hành với bóng đá chuyên nghiệp, đặc biệt là Hà Nội FC. Trong khi đó, bầu Đức nổi tiếng với những đóng góp cho HAGL và học viện đào tạo trẻ, nơi trưởng thành của nhiều tuyển thủ quốc gia...

Mỗi doanh nhân sở hữu một thế mạnh riêng. Vì vậy, nếu có thể kết nối nguồn lực và kinh nghiệm của họ trong một chiến lược thống nhất, đây sẽ là cơ hội đáng chú ý để bóng đá Việt Nam giải quyết những hạn chế kéo dài về tài chính, cơ sở vật chất và đào tạo trẻ.

Tất nhiên, việc nhận được sự ủng hộ về định hướng không đồng nghĩa các doanh nhân đã cam kết góp vốn. Nhưng cách bầu Thụy đặt vấn đề cho thấy ông muốn xây dựng một hệ thống huy động nguồn lực rộng hơn, thay vì chỉ trông chờ vào một vài nhà tài trợ truyền thống.

"Siêu kế hoạch" 1.000 tỷ đồng mỗi năm và tham vọng thay đổi bóng đá Việt Nam

Một trong những mục tiêu nổi bật nhất trong chương trình hành động của bầu Thụy là đưa nguồn thu và nguồn lực huy động cho VFF lên mức 600–1.000 tỷ đồng mỗi năm kể từ năm 2027.

Để hình dung quy mô của tham vọng này, có thể dẫn chứng như sau: Doanh thu của VFF năm 2024 đạt khoảng 286 tỷ đồng và năm 2025 đạt khoảng 270 tỷ đồng. Như vậy, mục tiêu 1.000 tỷ đồng tương đương gần bốn lần mức doanh thu năm 2025...

Đó không phải con số dễ đạt được, ngay cả khi bóng đá đang là môn thể thao có sức hút lớn tại Việt Nam.

Tuy nhiên, bầu Thụy không chỉ đặt mục tiêu thu hút tài trợ đơn thuần. Ông muốn phát triển đồng thời các nguồn thu từ hợp tác doanh nghiệp, khai thác thương quyền, nội dung số, dịch vụ bóng đá và những hoạt động thương mại liên quan.

Một đề xuất đáng chú ý khác là VFF tiến tới tự chủ hoàn toàn kinh phí hoạt động và phát triển bóng đá thuộc trách nhiệm của Liên đoàn từ năm 2027.

Theo đó, ông Thụy dự kiến làm việc với các cơ quan quản lý để đề nghị ưu tiên khoản ngân sách khoảng 80 tỷ đồng mỗi năm dành cho những nhiệm vụ bóng đá liên quan sang các môn thể thao cần nguồn lực hơn, đặc biệt là những môn có khả năng tranh chấp huy chương tại ASIAD và Olympic. Việc điều chỉnh này vẫn phải được cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Chân dung 3 ứng viên cho chiếc ghế Chủ tịch VFF khoá X.

Nếu hiện thực hóa được mục tiêu tự chủ, đây sẽ là bước thay đổi đáng kể trong cách vận hành tài chính của VFF, đồng thời tạo điều kiện để nguồn lực nhà nước được phân bổ cho nhiều môn thể thao khác.

Không chỉ tập trung vào nguồn thu, bầu Thụy còn đề xuất những cơ chế đưa tiền trở lại phục vụ trực tiếp các tổ chức thành viên.

Theo kế hoạch, từ năm 2027, mỗi CLB V.League có thể được hỗ trợ 3 tỷ đồng/mùa, mỗi CLB hạng Nhất và bóng đá nữ được hỗ trợ 2 tỷ đồng/mùa. Các liên đoàn bóng đá địa phương đáp ứng điều kiện có thể nhận từ 2–3 tỷ đồng mỗi năm.

Bóng đá futsal, bóng đá bãi biển, bóng đá học đường và phong trào sinh viên cũng được đưa vào diện nghiên cứu hỗ trợ. Tất cả mới là những đề xuất cần có kế hoạch tài chính, tiêu chí phân bổ và nguồn bảo đảm trước khi thực hiện.

Những khoản hỗ trợ này, nếu được triển khai hợp lý, sẽ có ý nghĩa đối với các đội bóng đang gặp khó khăn trong việc duy trì hoạt động và đào tạo cầu thủ.

Một nội dung khác thể hiện tư duy quản trị doanh nghiệp của bầu Thụy là đề xuất tăng lương, thu nhập cho cán bộ, nhân viên VFF lên gấp 2–3 lần từ năm 2027, căn cứ theo năng lực, trách nhiệm và mức độ đóng góp.

Song song với đó, ông muốn nguồn tài chính được quản lý minh bạch, có cơ chế giám sát của các tổ chức thành viên và được kiểm toán bởi một trong bốn hãng kiểm toán lớn thuộc nhóm Big 4.

Điều này cho thấy bài toán ông đặt ra không chỉ là huy động thật nhiều tiền, mà còn phải xây dựng cơ chế sử dụng nguồn lực có hiệu quả, có trách nhiệm giải trình và có thể đánh giá bằng kết quả thực tế.

Từ đào tạo trẻ, mở rộng V.League đến giấc mơ nâng tầm bóng đá Việt Nam

Bên cạnh tham vọng tài chính, chương trình hành động của bầu Thụy còn đề cập đến hàng loạt vấn đề chuyên môn đã tồn tại nhiều năm.

Đáng chú ý là ý tưởng nghiên cứu mở rộng V.League từ 14 đội hiện nay lên 16–18 đội và giải hạng Nhất lên 18–20 đội.

Theo ông Thụy, việc tăng số lượng đội bóng có thể tạo ra thêm cơ hội thi đấu cho cầu thủ trong nước, nhất là những cầu thủ trẻ gặp khó khăn khi tìm kiếm vị trí trong đội hình các CLB chuyên nghiệp.

Dù vậy, việc mở rộng giải đấu vẫn phải dựa trên điều kiện thực tế, bao gồm năng lực tài chính, chất lượng cầu thủ, cơ sở vật chất và khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn cấp phép.

Ông Nguyễn Đức Thuỵ có nhiều tham vọng cùng bóng đá Việt Nam.

Một hướng đi khác là đầu tư bài bản hơn cho công tác đào tạo trẻ, y học thể thao, dinh dưỡng, công nghệ và phân tích dữ liệu.

Bầu Thụy mong muốn quy tụ những chuyên gia giỏi trong nước, đồng thời mời chuyên gia quốc tế tham gia hoạch định chiến lược phát triển dài hạn. Đặc biệt, quá trình hợp tác phải gắn với việc chuyển giao kiến thức cho đội ngũ huấn luyện viên, chuyên gia và cán bộ Việt Nam.

Đối với bóng đá nữ, kế hoạch hướng tới hệ thống giải đấu có 8–10 đội hoạt động ổn định, khuyến khích các CLB V.League thành lập, liên kết hoặc bảo trợ các đội bóng nữ.

Không dừng lại ở sân cỏ trong nước, bầu Thụy còn đặt mục tiêu gia tăng sự hiện diện của bóng đá Việt Nam tại những tổ chức quốc tế.

Theo chương trình hành động, đến năm 2030, ông mong muốn có từ 5–10 nhân sự Việt Nam được tuyển dụng, bổ nhiệm hoặc làm việc thường xuyên tại AFF, AFC hay FIFA. Đồng thời, khoảng 10–20 trọng tài, trợ lý trọng tài triển vọng sẽ được đầu tư để có cơ hội tham gia điều hành những trận đấu quan trọng ở châu lục.

Xa hơn, ông muốn xây dựng lực lượng cán bộ có khả năng đảm nhận hoặc cạnh tranh những vị trí lãnh đạo trong các tổ chức bóng đá khu vực và quốc tế khi có điều kiện phù hợp.

Đây là những mục tiêu đòi hỏi quá trình chuẩn bị lâu dài, từ trình độ ngoại ngữ, chuyên môn đến kinh nghiệm quản lý và uy tín quốc tế.

Nhìn tổng thể, chương trình hành động của bầu Thụy đặt ra một tầm nhìn khá rộng: bóng đá phải có nền tài chính vững mạnh, hệ thống giải đấu chất lượng, đào tạo trẻ liên tục và bộ máy quản trị chuyên nghiệp.

Nếu sự đồng hành mà ông đề cập từ những doanh nhân như Phạm Nhật Vượng, Đỗ Quang Hiển, Đoàn Nguyên Đức... được chuyển hóa thành các dự án chung, đây có thể là nền tảng cho một kế hoạch phát triển bóng đá có quy mô lớn và tính liên kết cao.

Tuy nhiên, từ chương trình tranh cử đến thực tiễn còn là chặng đường dài. Khả năng huy động 1.000 tỷ đồng mỗi năm, tính khả thi của những gói hỗ trợ, việc mở rộng các giải đấu và chất lượng nguồn nhân lực đều cần được kiểm chứng bằng kết quả cụ thể.

Trước mắt, ông Nguyễn Đức Thụy vẫn phải trải qua quá trình hoàn thiện hồ sơ và cuộc bầu chọn tại Đại hội VFF khóa X dự kiến diễn ra vào cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027.

Dù kết quả cuộc đua Chủ tịch VFF ra sao, những đề xuất của bầu Thụy đang đặt ra một vấn đề đáng suy ngẫm: bóng đá Việt Nam có thể phát triển mạnh mẽ đến đâu nếu huy động và tổ chức hiệu quả nguồn lực từ cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời xây dựng được một chiến lược dài hạn với các mục tiêu rõ ràng?

Câu trả lời sẽ không nằm ở những con số đầy kỳ vọng trên giấy, mà ở khả năng biến nguồn lực tài chính, trí tuệ và kinh nghiệm quản trị thành những giá trị bền vững cho bóng đá Việt Nam.