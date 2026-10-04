Cam kết rót 10 tỷ USD cho khí hậu, tỷ phú Jeff Bezos thực tế đã chi bao nhiêu?

Năm 2020, Jeff Bezos, nhà sáng lập Amazon, công bố cam kết đầu tư 10 tỷ USD cho khí hậu đến năm 2030, cùng việc ra mắt Quỹ Bezos Earth. Jeff, khi ấy còn ở cương vị CEO Amazon, gọi biến đổi khí hậu là "mối đe dọa lớn nhất đối với hành tinh". Ông tin rằng nhân loại có thể cứu được Trái Đất, nếu các chính phủ, doanh nghiệp lớn, nhỏ, và cả cá nhân cùng hợp lực.

Đến nay, quỹ này cập nhật tổng số tiền giải ngân là 2,4 tỷ USD, với 371 khoản tài trợ cho dự án, tổ chức. Tức là, họ cần tiêu 7,6 tỷ USD nữa trong 4 năm tới mới đạt mục tiêu đề ra.

Tại quỹ này, ông Jeff Bezos giữ cương vị Chủ tịch điều hành. Còn vợ mới của ông, bà Lauren Sánchez Bezos, ở vị trí Phó chủ tịch. Bà tích cực hoạt động từ thiện sau khi kết hôn với tỷ phú vào năm ngoái.

Quỹ của hai vợ chồng nhà sáng lập Amazon tập trung rót vốn vào 7 lĩnh vực. Trong đó, lĩnh vực bảo tồn và phục hồi thiên nhiên được cam kết rót 2 tỷ USD, hiện giải ngân hơn 590 triệu USD.

Nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos và vợ mới Lauren Sánchez Bezos. Ảnh cắt từ video giới thiệu của Quỹ Bezos Earth

Còn lĩnh vực tương lai của ngành thực phẩm được rót 195 triệu USD, tương đương 19,5% mức cam kết. Lãnh đạo quỹ cho rằng việc phát triển ngành sản xuất protein thực vật sẽ giúp giảm tốc độ tăng trưởng của ngành chăn nuôi, vốn phát thải lớn. Tức là, con người không cần từ bỏ ăn thịt để bảo vệ Trái Đất.

Khoản tài trợ mới nhất Bezos Earth công bố dành cho công tác bảo tồn biển Thái Bình Dương tại 5 quốc gia, ở mức 25 triệu USD, vào tháng 9. Khoản này nhằm hỗ trợ các chính phủ bảo vệ và xây dựng kế hoạch quản lý dài hạn vùng lãnh hải, nằm trong cam kết hỗ trợ 100 triệu USD cho sáng kiến "mở khóa sự thịnh vượng của Thái Bình Dương xanh".

Chương trình tại Thái Bình Dương là một phần trong chuỗi hoạt động dày đặc chưa từng thấy của Quỹ Bezos Earth trong năm nay. Theo cập nhật từ Fortune, kể từ tháng 4, quỹ này công bố giải ngân 34 triệu USD cho sáng kiến vải bền vững, 26 triệu USD cho việc phát hiện và ngăn chặn cháy rừng và 100 triệu USD cho các dự án xanh hóa đất đô thị bỏ trống trên 8 thành phố của Mỹ.

Ngoài ra, họ cũng cam kết giải ngân 100 triệu USD thông qua quan hệ đối tác với Re:wild của nam diễn viên Leonardo DiCaprio, nhằm hỗ trợ một số loài có nguy cơ đe dọa trên thế giới.

Theo nguồn tin của Bloomberg hồi tháng 5, quỹ này dự kiến giải ngân ít nhất 400 triệu USD trong năm nay, tăng mạnh so với mức 183 triệu USD hồi năm ngoái. Họ công bố cách thức tài trợ của mình không phải "viết séc rồi bỏ đi", nhưng tốc độ giải ngân đang khá chậm, mới chỉ khoảng 24% trong gần hai phần ba lộ trình.

Bloomberg nhận định tốc độ nói trên chỉ bằng một nửa mức cần thiết để đạt mục tiêu. Còn tờ Fortune tính toán để phân bổ 7,6 tỷ USD vào cuối năm 2030, quỹ này cần chi trung bình khoảng 1,8 tỷ USD mỗi năm.

Chia sẻ về quy trình giải ngân, ông Kelly Levin, Trưởng bộ phận khoa học, dữ liệu và thay đổi hệ thống của Quỹ Bezos Earth, cho biết họ cần thời gian để tìm hiểu một lĩnh vực trước khi quyết định cách phân bổ tiền, nhằm đảm bảo "tạo tác động lớn nhất có thể". Đây là cách tiếp cận ưu tiên tác động lâu dài hơn là số tiền được chi ra. Bên cạnh đó, họ giữ nguyên cam kết giải ngân đến năm 2030.

Tính đến ngày 3/10, tài sản của nhà sáng lập Amazon ở mức 274 tỷ USD, đứng thứ ba trong bảng xếp hạng tỷ phú của Bloomberg.