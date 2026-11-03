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Săn 'cá khủng' giá hàng triệu đồng ở đập hồ Trị An

Sự kiện: Đắt - Độc - Lạ

Đồng Nai - Sau khi hồ Trị An đóng đập xả lũ lúc 12h, hàng nghìn người đổ xuống chân đập hồ Trị An săn cá lớn, có con được rao bán 7 triệu đồng.

Trưa 2/11, sau hơn 40 ngày xả lũ, hồ thủy điện Trị An ngừng xả nước, hàng nghìn người đổ xuống chân đập bắt cá. Đây là một trong những hồ nhân tạo lớn nhất khu vực phía Nam.

Trưa 2/11, sau hơn 40 ngày xả lũ, hồ thủy điện Trị An ngừng xả nước, hàng nghìn người đổ xuống chân đập bắt cá. Đây là một trong những hồ nhân tạo lớn nhất khu vực phía Nam.

Trước đó, từ sáng sớm nhiều người tập trung gần đập, chuẩn bị ngư cụ chờ nước rút để bắt cá. Lần đóng đập đầu tiên trong năm thu hút đông đảo người dân và các tay săn cá.

Cá trắm đen khoảng 20 kg được nhóm anh Hưng (bìa phải) bắt bằng chài lưới ở dưới chân đập, sau đó rao bán với giá 7 triệu đồng.

Cá trắm đen khoảng 20 kg được nhóm anh Hưng (bìa phải) bắt bằng chài lưới ở dưới chân đập, sau đó rao bán với giá 7 triệu đồng.

Theo các ngư dân trên sông Đồng Nai, hồ Trị An xả lũ khiến nhiều cá to ở hạ nguồn bơi ngược dòng lên và mắc kẹt lại chân đập.

Anh Kiên bắt được cá mè nặng 12 kg sau hơn 30 phút. Đây là lần đầu tiên anh săn được con to sau nhiều năm bắt cá ở đập.
Anh Kiên bắt được cá mè nặng 12 kg sau hơn 30 phút. Đây là lần đầu tiên anh săn được con to sau nhiều năm bắt cá ở đập.
"Ngày hội bắt cá rất vui, nhất là chụp ảnh cùng những con cá lớn săn được", anh Hùng, ngụ phường Trị An, nói.
"Ngày hội bắt cá rất vui, nhất là chụp ảnh cùng những con cá lớn săn được", anh Hùng, ngụ phường Trị An, nói.

Cá lăng nặng khoảng 10 kg được nhóm thanh niên vây bắt ở khe đá dưới chân đập.

Cá lăng nặng khoảng 10 kg được nhóm thanh niên vây bắt ở khe đá dưới chân đập.

Cá mè nặng 12 kg được mua lại với giá 400.000 đồng.

Cá mè nặng 12 kg được mua lại với giá 400.000 đồng.

"Cá mè ở sông thịt ngon và săn chắc nên tôi mua về làm các món đãi gia đình", chị Nhâm, ngụ phường Trảng Dài, nói.

Ngoài những cá lớn, nhiều người thích thú khi lần đầu quăng lưới bắt được các loại cá như lăng, mè, trắm, leo, rô phi... "Nhóm tôi nghe hồ đóng đập nên mua lưới đi bắt, may mắn đánh được nhiều cá nhỏ mang về nấu lẩu liên hoan", anh Tài, ngụ xã Thống Nhất, nói.
Ngoài những cá lớn, nhiều người thích thú khi lần đầu quăng lưới bắt được các loại cá như lăng, mè, trắm, leo, rô phi... "Nhóm tôi nghe hồ đóng đập nên mua lưới đi bắt, may mắn đánh được nhiều cá nhỏ mang về nấu lẩu liên hoan", anh Tài, ngụ xã Thống Nhất, nói.

Ngoài những cá lớn, nhiều người thích thú khi lần đầu quăng lưới bắt được các loại cá như lăng, mè, trắm, leo, rô phi...

"Nhóm tôi nghe hồ đóng đập nên mua lưới đi bắt, may mắn đánh được nhiều cá nhỏ mang về nấu lẩu liên hoan", anh Tài, ngụ xã Thống Nhất, nói.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn đứng trên mỏm đá cao theo dõi, sẵn sàng ứng cứu nếu người dân gặp nguy hiểm.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn đứng trên mỏm đá cao theo dõi, sẵn sàng ứng cứu nếu người dân gặp nguy hiểm.

Năm nay ở hồ không còn tình trạng chích điện do lực lượng chức năng kiểm soát từ đầu đường vào chân đập.

Đến cuối chiều, khi nước dưới chân đập đã cạn, nhiều người vẫn ở lại bắt cá. Theo người dân, năm nay hồ đóng đập vào đầu tuần, giữa giờ trưa nên lượng người tham gia ít hơn mọi năm.

Đến cuối chiều, khi nước dưới chân đập đã cạn, nhiều người vẫn ở lại bắt cá. Theo người dân, năm nay hồ đóng đập vào đầu tuần, giữa giờ trưa nên lượng người tham gia ít hơn mọi năm.

Hồ thủy điện Trị An rộng 323 km2, nằm trên sông Đồng Nai. Công trình không chỉ sản xuất điện mà còn cung cấp nước sinh hoạt, phục vụ nông nghiệp, đẩy mặn và điều tiết lũ cho khu vực. Năm nay, hồ bắt đầu xả nước từ ngày 23/9 để đảm bảo an toàn đập và điều tiết lũ.

Hồ thủy điện Trị An rộng 323 km2, nằm trên sông Đồng Nai. Công trình không chỉ sản xuất điện mà còn cung cấp nước sinh hoạt, phục vụ nông nghiệp, đẩy mặn và điều tiết lũ cho khu vực. Năm nay, hồ bắt đầu xả nước từ ngày 23/9 để đảm bảo an toàn đập và điều tiết lũ.

Vị trí hồ Trị An. Đồ họa: Hoàng Thanh

Vị trí hồ Trị An. Đồ họa: Hoàng Thanh

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Cụ bà 80 tuổi gây chú ý khi bắt con cá trắm nặng 5,2 kg - một trong những con cá lớn nhất Lễ hội bắt cá Vực Rào 2026

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Theo Phước Tuấn ([Tên nguồn])

Nguồn: https://vnexpress.net/san-ca-khung-gia-hang-trieu-dong-o-dap-ho-tri-an-5139...

-02/11/2026 15:40 PM (GMT+7)
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